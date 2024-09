Tierische Rettungsaktion des Heeres im Hochwasser-Gebiet

Neben den tragischen Schicksalen, welche sich derzeit in Niederösterreich ereignen, gibt es auch noch schicksalhafte Ereignisse mit Happy End.

"Eine dramatische Geschichte ging gut aus", beginnt Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums seinen Beitrag auf X (ehemals Twitter). Doch was war passiert?

Niederschlag-Rekord in St. Pölten innerhalb von fünf Tagen

Wiener Feuerwehr startet Hilfseinatz in Niederösterreich

Viertes Todesopfer in Niederösterreich

Schon am Samstag musste ein Black Hawk des Bundesheers mehrere Personen retten. Sie waren nach einem Autounfall von den Wassermassen eingeschlossen und konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft retten. In einem der Autos befanden sich auch eine Frau mit ihrem Hund Hexi. Die Frau musste allerdings von ihrem Vierbeiner getrennt werden und zu genaueren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Tage lang waren die beiden getrennt. Hexi war in der Zwischenzeit in der Obhut des Heeres. Im Fliegerhorst Langenlebarn kümmerten sich die Soldaten trotz der herausfordernden Situation um das Tier. Am Montag konnte Hexi seiner Besitzerin wieder übergeben werden, so gab es neben all den schrecklichen Nachrichten auch ein Happy End im Unwetter.