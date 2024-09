Hochwasser: Bohrn-Mena-Stiftung startet Spendenaktion

Die Stiftung "COMÚN" sammelt Spenden für Menschen und Tiere, die durch das Hochwasser in Not geraten sind.

Die gemeinnützige Waldviertler Stiftung "COMÚN" sammelt jetzt Spenden für Hochwasser-Betroffene. Aber auch viele Tiere, die durch die Unwetter in Not geraten sind, sollen durch die gesammelten Spenden unterstützt werden. Gebühren und Kosten werden von der Stiftung übernommen.

„Nur wenige Kilometer von unserem Stiftungssitz entfernt spielen sich furchtbare Szenen ab, Menschen & Tiere sind in Not und brauchen Hilfe. Die Einsatzkräfte leisten Unglaubliches, ihnen gilt unser ganzer Dank. Unser bescheidener Beitrag jetzt ist, dass wir versuchen zu helfen, den Betroffenen finanziell unter die Arme zu greifen. Jeder Euro hilft dabei“, so Sebastian Bohrn Mena, der die gemeinnützige Stiftung gemeinsam mit seiner Frau Veronika führt.

Hier können Sie spenden

Empfänger: Stiftung COMÚN

Verwendungszweck: Hochwasser

IBAN: AT96 2011 1839 3960 9200

BIC: GIBAATWWXXX