Ludwig kündigt an: Wiener Parkanlagen werden gesperrt

Bürgermeister Michael Ludwig kündigte in einem Statement an, dass die Parkanlagen in Wien gesperrt werden.

Die Berufsfeuerwehr Wien hat seit Freitagfrüh alle Hände voll zu tun. Alleine bis gestern wurden die Einsatzkräfte über 2.000 Mal alarmiert. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig erklärte, dass ein Drittel der Einsätze auf den Sturm zurückzuführen seien, zwei Dritte auf das Hochwasser. Eine Gefahr würden die Wiener Parks darstellen, so Ludwig. Das Risiko von umstürzenden Bäumen sei zu groß. Daher werden diese nun gesperrt. Ludwig erklärte außerdem, dass die Trinkwasserversorgung sichergestellt sei und die Schäden im Straßenverkehr soweit behoben werden konnten. Zudem sei das Stromnetz kontrolliert worden, um etwaige Schäden beheben zu können. Auch bei Gas- und Fernwärme habe es keinerlei Einschränkungen gegeben. "Was die Versorgungssicherheit betrifft, sind Wien Energie und Wiener Netze spitze", so Ludwig.