× Gewusst? So oft sollten Sie Ihre Wohnung wirklich staubsaugen

Ein sauberer Boden ist das A und O für ein gemütliches Zuhause – doch wie oft sollten Sie wirklich zum Staubsauger greifen, um den Staub und Schmutz in Schach zu halten? Haushaltsprofis haben eine einfache Formel entwickelt, die genau das verrät.

Egal ob Küche, Wohnzimmer oder Bad – überall fällt Schmutz an, den Sie mit einem Staubsauger beseitigen können. Doch ehe man sich versieht, ist der Boden auch schon wieder voller Haare, Staub und Hautschuppen. Damit man sich in den eigenen vier Wänden auch besonders wohlfühlt, ist eine saubere Wohnung essentiell. Da gehört das regelmäßige Staubsaugen zu den Haushaltspflichten dazu. Doch was heißt eigentlich regelmäßig? Haushaltsprofis haben eine Formel entwickelt, die genau angibt, wie oft Sie saugen sollten.

So oft sollten Sie staubsaugen

Die Frage, wie oft man staubsaugen soll, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es spielt eine Rolle, wie staubig die Umgebung ist, wie viele Menschen und Tiere den Raum nutzen und auch ob eine Pollen- oder Hausstauballergie vorliegt.

© getty Images ×

Als Profi-Formel können Sie sich merken: Für jede Person und jedes Haustier sollten Sie einmal pro Woche saugen. Ein Student, der alleine lebt, muss nur etwa einmal in der Woche zum Staubsauger greifen, während eine Familie mit zwei Elternteilen, zwei Kindern und einer Katze besser an fünf Tagen in der Woche saugen sollte. Denn fünf Hausbewohner verursachen etwa fünfmal zu viel Staub wie nur eine Person. Dabei handelt es sich allerdings nur um einen Richtwert, denn selten genutzte Räume müssen auch in großen Haushalten nicht so häufig gereinigt werden.

Als Faustregel gilt: Mindestens einmal pro Woche sollte die Wohnung gründlich gesaugt werden, auch in den Ecken. Hausstauballergiker:innen sollten allerdings am besten täglich durchsaugen. Auch bei krabbelnden Kleinkindern ist es empfehlenswert, jeden Tag zum Staubsauger zu greifen. Die Art des Bodenbelags beeinflusst ebenfalls, wie oft Sie in der Woche saugen sollten. Teppiche neigen beispielsweise dazu, mehr Staub zu speichern, als glatte Böden.

In der richtigen Reihenfolge staubsaugen

Wer in der richtigen Reihenfolge putzt, erspart sich viel Arbeit. Achten Sie deshalb darauf, vor dem Staubsaugen die Zimmer aufzuräumen, staubzuwischen und die Oberflächen zu reinigen. Denn dabei landen oft Staub und Krümel auf dem Boden, die Sie anschließend aufsaugen können. Beginnen Sie am besten mit den schmutzigsten Räumen, das sind in der Regel das Badezimmer, die Küche und der Flur. Arbeiten Sie systematisch in geraden Linien und achten Sie darauf, auch schwer zugängliche Stellen nicht zu vernachlässigen.