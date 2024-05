× Hygienefehler: Diese Stellen werden beim Putzen immer vergessen

Ein ausgiebiger Wohnungsputz gehört für die meisten zur Routine. Doch egal wie gründlich Sie putzen, gewisse Orte haben Sie dabei mit Sicherheit übersehen.

Dreck und Staub lungern überall. Leider auch oft an Stellen, die man leicht übersieht oder vergisst und die auf den ersten Blick auch vielleicht gar nicht schmutzig wirken. Doch genau an diesen Stellen können sich dann Keime und Bakterien vermehren. Damit in Zukunft auch diese vernachlässigten Orte gut gereinigt werden, haben wir die Stellen im Haushalt zusammengestellt, die beim Putzen gerne übersehen werden.

© Getty Images ×

Türgriffe

Mehrmals täglich berühren wir in unseren Wohnungen die Türklingen. Besonders im Bad oder der Toilette sind sie mit Keimen belastet und bilden eine gute Sammelstelle für Bakterien. Während wir Waschbecken, Klobrille und Co. gut reinigen, wird der Türgriff hingegen oft übersehen.

Lichtschalter

Genauso verhält es sich auch mit dem Lichtschalter. Mit ihm kommen wir zwar nur kurz aber dafür mehrmals täglich in Berührung. Er dient als Mittel zum Zweck, wird beim Putzen aber oft vergessen oder vernachlässigt. Dabei geht es blitzschnell mit einem Tuch und Putzmittel in einer Sekunde darüber zu wischen.

Fernbedienungen und Tastaturen

Viele von uns benutzen Laptop, PC, den Fernseher oder das Smartphone täglich. Doch die meisten Menschen reinigen ihre elektronischen Geräte nur selten. Ein Fehler, denn gerade diese Dinge kommen mit unzähligen Bakterien in Berührung und sollten regelmäßig desinfiziert werden.

Pflanzen

Sowohl künstliche als auch echte Pflanzen müssen ab und zu gesäubert werden. Das Staubwischen ist zudem nicht nur hygienisch sinnvoll, für eine Hauspflanze ist es auch gesünder, wenn sie staubfrei ist.

Klobürsten-Griff

Während die Toilette in den meisten Haushalten sehr gründlich gereinigt wird, wird dabei häufig auf die dazugehörige Klobürste – die auch regelmäßig gewechselt werden sollte – vergessen. Damit sich an der Bürste in Zukunft keine Bakterien und Keime mehr ansammeln können, sollten Sie sie einer guten Reinigung unterziehen.

Steckdosen

Auch Steckdosen gehören gereinigt. Doch hier geht es eher um Staub als Bakterien, daher ist es wichtig, auf keinen Fall mit Putzmittel oder Flüssigkeit an Steckdosen herumzuhantieren. Es ist ausreichend, mit einem Staubwedel einmal kurz darüber zugehen.

Schränke

Unsere Schränke sind oft so gefüllt, dass man den Dreck oder Staub schnell übersieht. Vorhanden ist er dennoch. Deshalb empfiehlt es sich, die Schränke, wie Kühlschrank, Kleiderschrank und Co. regelmäßig auszuräumen und zu säubern. Sie werden sicherlich bemerken, dass sich auf den Flächen jede Menge Dreck angesammelt hat.