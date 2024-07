× Unbedingt vermeiden: Diese Fehler machen wir alle beim Staubsaugen

Mit dem Staubsauger lassen sich Staub, Dreck und Co. kinderleicht entfernen. Doch auch bei dieser scheinbar leichten Tätigkeit schleichen sich schnell Fehler ein, die uns fast allen passieren.

Für eine saubere Wohnung gehört das Staubsaugen selbstverständlich dazu. Doch das Reinigen mit dem oftmals lauten Gerät ist zeitraubend und eine lästige Pflicht im Alltag. Mit ein paar Tipps und der Vermeidung typischer Fehler wird die Wohnung jedoch blitzschnell sauber und auch das Gerät selbst wird geschont.

Fehler 1: Direkt lossaugen

Viele machen bereits einen großen Fehler, bevor es überhaupt losgeht: Sie räumen nicht auf. Aus Zeitmangel neigen wir oft dazu, um Stühle, Pflanzen und Co. herumzusaugen. Dadurch wird der Boden allerdings oft nicht richtig sauber. Für ein sauberes Zuhause lohnt es sich daher, die Hindernisse zu beseitigen oder hochzustellen. Auch kleine Gegenstände wie Haarspangen oder Münzen sollten Sie vorher aufheben, um Schäden am Staubsauger zu vermeiden.

Fehler 2: Erst saugen dann wischen

Wer zuerst saugt und dann wischt, macht sich doppelte Arbeit, denn durch das Wischen wird erneut Staub aufgewirbelt. Dieser sammelt sich wieder auf dem Boden. Viel effektiver ist es daher, zuerst zu wischen und anschließend zum Staubsauger zu greifen.

Fehler 3: Staubsaugen mit schmutzigem Filter und vollem Beutel

Bevor Sie die Wohnung saugen, sollte unbedingt der Filter gereinigt und der volle Beutel ausgetauscht werden. Wer das nicht macht, riskiert, dass der Staubsauger an Kraft verliert und den Schmutz nicht mehr richtig aufnehmen kann. Zudem können auch gesundheitsschädliche Gase entstehen.

Fehler 4: Über Wasserspritzer saugen

Vor allem im Bad saugt man oft kleine Wasserflecken auf. Das sollten Sie allerdings unbedingt vermeiden, denn dadurch kann der Staubsauger langfristig beschädigt werden und an Leistungskraft verlieren.

Fehler 5: Über Teppichfransen saugen

Beim Staubsaugen von Teppichen ist Vorsicht geboten. Denn Teppichfransen sollten nicht mit dem Staubsauger gereinigt werden, da diese im Saugaufsatz hängen bleiben können. Besser ist es daher, die Fransen mit einer speziellen Bürste trocken abzubürsten und den Dreck nachträglich mit dem Staubsauger zu beseitigen.

Fehler 6: Staubsauger schieben statt ziehen

Auch auf die richtige Richtung kommt es beim Staubsaugen an. Es empfiehlt sich, von hinten nach vorne zu saugen, sonst schiebt man den Schmutz vor sich her. Am besten wird der Dreck eingesaugt, wenn der Staubsauger streifenförmig von hinten nach vorne zur Tür gezogen wird.