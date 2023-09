Enthüllt: Das sind die besten Sitzplätze im Flieger

Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter kennen durch ihren Job alle Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Sitzbereiche in Flugzeugen. Wo man laut den Reiseexpert:innen am besten sitzen sollte.

Bei der Sitzplatzreservierung wählen wir oft unsere Vorlieben: Fensterplatz für die schöne Aussicht, Gangplatz um uneingeschränkt auf die Toilette gehen zu können, oder möglichst weit vorne, um nach der Landung schnell aus dem Flieger zu kommen. Gegen eine kleine Reservierungsgebühr gibt es meist die Möglichkeit, den vermeintlich besten Sitzplatz im Flugzeug zu ergattern. Doch welcher das ist, hängt nicht nur vom Reisenden selbst, sondern von verschiedenen Faktoren ab.

Welche Sitzplätze Sie im Flugzeug nicht buchen sollten

Erst kürzlich hat die TikTokerin Sandra Jeenie Kwon, die selbst viele Jahre als Flugbegleiterin gearbeitet hat, auf ihrem Tiktok-Kanal verraten, welcher der beste Platz im Flugzeug ist - beziehungsweise, welche es nicht sind. In ihrem Video erklärt sie, was ihres Erachtens nach gegen die verschiedenen Reihen und Sitzplätze spricht: Mittelsitze seien grundsätzlich zu vermeiden, auch Sitze in den letzten Reihen der einzelnen Sektionen, da sich diese nicht zurücklehnen lassen.

Ein weiterer ihrer wichtigen Tipps: „einen Puffer von mindestens fünf Reihen zu den nächsten Waschräumen zu lassen" - ganz einfach aus Gründen der unangenehmen Geruchsentwicklung. Wer außerdem auf einen freien Platz neben sich spekuliert, sollte sich im mittleren hinteren Teil der Maschine einbuchen, da die vorderen Plätze immer als erstes belegt werden. Zu weit hinten sei wiederum auch nicht zu empfehlen, denn der Kabinen-Service beginnt vorne, und je weiter hinten, desto schlechter stehen die Chancen auf Auswahl. Zudem würde Kwon selbst nicht freiwillig am Fenster sitzen. Denn sie bittet ihre Nachbarn nur ungern, aufzustehen, wenn sie zur Toilette muss.

Wenn Fensterplatz, dann links

Falls man die schönen Aussichten allerdings nicht missen möchte, empfehlen Flugbegleiterinnen Fensterplätze in Flugrichtung links. Von dort aus habe man bei Start und Landung meistens die beste Sicht nach draußen. Am schönsten ist es natürlich in der Business-Class, für Economy-Class-Passagiere sei ein Fensterplatz jedoch eine gute Möglichkeit, etwas für sich zu sein.

Online den besten Platz im Flugzeug finden

Wie bei Hotels und Airlines gibt es auch für Flugzeugplätze spezielle Webseiten, auf denen sich Passagiere austauschen und ihren Platz bewerten können. Die an das Reiseportal Tripadvisor angeschlossene Seite Seatguru zeigt je nach Fluglinie, Flugnummer und Flugdatum etwa in Grün gute und in Rot schlechte Sitze der Airline an. Zudem ist bei den Plänen auch ersichtlich, so sich Bordküche, Toiletten und Premiumsitze befinden. Ähnlich gehen Seiten wie Seatexpert und Seatmaestro vor.