So sitzen Sie im Flugzeug (fast) immer neben einem freien Sitz

Ein freier Nachbarsitz im Flugzeug gilt als Business-Class der Holzklasse-Passagiere. Wir verraten, wie das ganz einfach gelingt:

Fast jede/r Reisende hofft im Flugzeug darauf, dass der Sitz neben einem frei bleibt. Schließlich vermeidet man so lästigen Smalltalk, den Streit um die Armlehne und hat automatisch mehr Platz und Beinfreiheit. Besonders auf Langstreckenflügen kann zusätzlicher Platz durchaus über gute oder miese Laune entscheiden. Daher verraten wir simple Tricks, wie man im Flugzeug die Chancen erhöht, ohne Nachbarn zu sitzen - vorausgesetzt, der Flug ist nicht restlos ausgebucht.

Tipps für einen freien Nachbarsitz im Flugzeug

Tipp #1: Möglichst früh einen Sitzplatz reservieren!

Warten Sie nicht zu lange, um ihren Sitzplatz zu buchen. Ansonsten riskieren Sie, dass strategisch kluge Sitze schon belegt sind. Je früher Sie reservieren, desto mehr Auswahl haben Sie.

Tipp #2: Als Paar in Dreierreihen Gang- und Fensterplätze buchen

Verreist man als Paar, möchte man oft nebeneinander sitzen. Doch noch besser ist es, eine ganze Dreierreihe zu zweit zu haben. Reservieren Sie daher strategisch den Gang- und den Fensterplatz und lassen sie den Mittelplatz frei. Sofern es Auswahlmöglichkeiten gibt, werden andere Passagiere den übrig gebliebenen Mittelplatz meiden. Sollte der Flieger doch voll sein, und es setzt sich eine Person dazwischen, können Sie die Person immer noch um einen Platztausch bitten. Denn, keiner möchte wirklich in der Mitte sitzen - und schon gar nicht zwischen einem Pärchen. Der Tipp gilt übrigens auch für Dreier-Gruppen und Vierer- bzw. Fünfer-Reihen im Flieger.

Tipp #3: Als Alleinreisende/r eine Reihe buchen, in der schon ein Außenplatz belegt ist

Das Prinzip ist ähnlich wie bei Paaren: Mittelplätze sind im Flugzeug immer die letzten, die belegt werden. Wenn Sie beim Reservieren eine Reihe finden, in welcher nur der Gangplatz oder Fensterplatz belegt ist, schnappen Sie sich noch schnell den freien äußeren, sodass der mittlere frei bleibt und unattraktiv wirkt. So simulieren Sie die Paar-Situation mit einem unbekannten Mitreisenden.

Tipp #4: Buchen Sie einen Gangplatz

Wenn Sie direkt am Gang sitzen, können Sie, sobald das Boarding abgeschlossen ist, direkt aufspringen und sich auf einen besseren Platz - in diesem Fall ohne Sitznachbarn - setzen. Wer in der Mitte oder am Fenster sitzt, hat bei der spontanen Blitzvergabe der besseren Plätze kaum eine Chance.

Tipp #5: Reservieren Sie Sitzplätze im hinteren Bereich des Flugzeugs

Die meisten Reisenden fliegen lieber im vorderen Bereich des Flugzeugs, da sie auf diesen Plätzen nach der Landung schneller das Flugzeug verlassen können. Zudem werden bei dem Zufallsprinzip, falls manche Reisende ihre Sitzplätze nicht im Voraus reserviert haben, Plätze von vorne nach hinten vergeben. Dies führt zu ausgedünnten Sitzreihen im hinteren Bereich. Die Wahrscheinlichkeit alleine zu sitzen, ist somit im hinteren Bereich höher, als im vorderen. Falls Sie keinen Anschlussflug erwischen müssen, lohnt es sich also, einen Sitzplatz in den letzten Reihen zu reservieren.