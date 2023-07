Noch mehr Flüge ab Wien

Pünktlich zur Hauptreisezeit im Sommer bietet Qatar Airways jetzt noch mehr Flüge von Wien an.

Ab sofort geht´s zwei Mal pro Tag von Österreich nach Doha, und von dort weiter zu 160 Zielen weltweit. Derzeit gehören Bali, Phuket, Colombo, Bangkok und Male zu den am meisten gewählten Zielen bei Qatar Airways.

Der aktuelle Flugplan:

QR 190, VIE-DOH, 10:10-16:30

QR 184, VIE-DOH, 16:25-22:45

QR 189, DOH-VIE, 02:10-07:00

QR 183, DOH-VIE, 09:45-14:35

Über Qatar Airways

Die mehrfach preisgekrönte Fluggesellschaft Qatar Airways wurde bei den 2023 World Airline Awards der internationalen Luftfahrtbewertungsorganisation Skytrax zum zehnten Mal als Fluggesellschaft mit der "World's Best Business Class" ausgezeichnet. Qatar Airways wurde bereits sieben Mal von Skytrax zur "World's Best Airline" gewählt (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 und 2022).

Qatar Airways fliegt derzeit mehr als 160 Ziele weltweit an, die über ihr Drehkreuz in Doha, den Hamad International Airport, angeflogen werden, der von Skytrax 2021 und 2022 in Folge zum "World's Best Airport" gewählt wurde. Dieses Jahr wurde der Hamad International Airport von Skytrax als zweitbester Flughafen der Welt eingestuft und erhielt zum neunten Mal in Folge die Auszeichnung "Bester Airport in the Middle East" sowie "World's Best Airport Shopping".