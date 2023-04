Hai-Alarm: Diese Urlaubsziele sind gefährdet

Hai-Gefahr herrscht mittlerweile sogar in Europa. Wir verraten, welche Urlaubsziele momentan besonders gefährdet sind.

Beim nächsten Strandurlaub sollte man lieber noch mal GANZ genau hinsehen, bevor ins Wasser abgetaucht wird. Denn, die Sichtung von Haien wird nicht nur auf anderen Kontinenten, sondern auch im Mittelmeer immer häufiger.

Weiße Haie im Mittelmeer

Im Mittelmeer gibt es tatsächlich seit Langem eine Population Weißer Haie, jedoch kommen sie nur in seltenen Fallen an die Küsten. Allgemein lässt sich sagen, dass Haie vor Hochseeinseln – also an Küsten, an denen das Meer sehr schnell sehr tief wird, eher vorkommen können. Besonders gefährdet sind daher beispielsweise Kreta, Sizilien oder die Balearen.

© Getty Weiße Hai lauern besonders gerne vor den Küsten der Balearen. ×

Hai-Angriffe in Europa

Die meisten Hai-Angriffe in Europa, nämlich 15, hatte laut der Datenbank „International Shark Attack File“, Griechenland, gefolgt von Italien mit 13 und Spanien mit sechs. In Kroatien, Frankreich und Malta gab es jeweils fünf, in Großbritannien zwei und Zypern und Finnland jeweils einen. Die Chancen, einem Weißen Hai zu begegnen, sind allerdings sehr klein. Den letzten tödliche Unfall mit einem Weißen Hai im Mittelmeer gab es 1989 vor Italien.

Hai-Gefahr auf Mallorca

An einem Badestrand von Mallorca haben Anwohner vor einigen Wochen einen zwei Meter langen Blauhai gesichtet. In der Bucht Cala Llombards (Gemeinde Santanyí) war das Tier so nah an Land, dass es beinahe gestrandet wäre. Wie die "Mallorca-Zeitung" berichtet, kommen laut Anwohnern immer wieder jagende Haie in die Bucht, weil dort Tintenfische schwimmen. Für alle Mallorca Fans ist hier also besondere Vorsicht geboten!

Hai-Gefahr in Lignano

Auch im beliebten Lignano wurde diese Woche ein drei Meter langer Fuchshai gesichtet. Das Tier wurde von einem Schüler aus Udine auf offenen Meer gefangen. Er soll gerade mit seinem Vater für eine Fischfang-Meisterschaft geübt haben, wie italienische Medien berichten. Der 13-Jährige ließ den Fang wieder frei und verletzte sich dabei nicht. Im Unterschied zu den 90er-Jahren, als es noch Hai-Exemplare von 400 Kilogramm vor Lignano gab, seien in den letzten Jahren immer weniger Haifische gesichtet worden. Für Menschen sind Fuchshaie zwar ungefährlich, jedoch trotz ihrer Größe trotzdem erschreckend.

© Getty Images Shark Fin Cove in Kalifornien ×

Zehn besonders gefährliche Strände weltweit

In Amerika, Afrika und Asien sind Hai-Sichtungen Gang und Gebe. Nachstehend die weltweiten Küsten, welche besonders von Haien gefährdet sind: