× Richtiger Waschgang: Das bedeuten die Symbole auf dem Geschirrspüler

Geschirrspüler erleichtern uns das Leben. Doch das Bedienfeld einer Spülmaschine gleicht oft einem unübersichtlichen Gewirr an Symbolen. Wir verraten, was es mit den Zeichen auf sich hat.

Wenn es am Geschirrspüler blinkt, ist nicht immer klar, was gemeint ist. Moderne Spülmaschinen sind mit einer Vielzahl von Symbolen und Programmen ausgestattet, die uns vor ein echtes Rätsel stellen können. Zwar unterscheiden sich die Symbole, je nach Hersteller ein wenig, doch die meisten sind ähnlich aufgebaut und sollen zeigen, was in der Maschine passiert. Damit Sie nicht stundenlang in der Gebrauchsanleitung danach suchen müssen, haben wir die wichtigsten Symbole erläutert.

Die häufigsten Geschirrspüler-Symbole

S aus doppeltem Pfeil

Leuchtet dieses Symbol auf, sollten Sie Spülmaschinensalz nachfüllen. Das Salz macht das Wasser weicher und verhindert so Kalkablagerungen, die die Maschine kaputt machen können. Die Einfüllorte befinden sich meist neben dem Dosierfach oder am Boden der Maschine und sind nochmals mit den jeweiligen Symbolen gekennzeichnet.

Sonne mit durchbrochenen Strahlen

Erscheint dieses Zeichen am Display, muss Klarspüler nachgefüllt werden. Der Klarspüler verringert die Zeit des Trocknens. Das Geschirr kommt damit nicht komplett nass aus der Maschine, was wiederum Kalkablagerungen auf Porzellan und Gläsern verhindert.

Wasserhahn

Sehen Sie dieses Symbol, besteht ein Problem mit dem Wasserzulauf. Die Spülmaschine kann aus irgendeinem Grund kein Wasser ziehen. Die Maschine kann falsch angeschlossen sein oder es kann ein Hinweis darauf sein, dass der Zulaufschlauch geknickt oder innen etwas verstopft ist.

Teller mit Glas und Tasse

Dabei handelt es sich meist um ein Schnellprogramm bei 45 Grad. Das ist vor allem für leicht verschmutztes Geschirr geeignet, gegen eingetrocknete Essensreste kommt es aber nicht an.

Teller mit Topf

Dieses Symbol steht für das Intensivprogramm bei 70 Grad, ideal für stark verschmutzte Töpfe und Geschirr. Töpfe und Pfannen ohne Beschichtung sowie solche mit Keramikbeschichtung können in der Regel problemlos im Geschirrspüler gewaschen werden. Anders sieht es mit Teflon- und Antihaftbeschichtungen sowie Gusseisen aus. Diese Pfannen sollten auf keinen Fall in den Geschirrspüler, da sie beschädigt werden können und sich die Beschichtung möglicherweise löst.

Eco-Taste

Im Eco-Modus reinigt die Spülmaschine das Geschirr bei reduzierter Temperatur und spart dabei Wasser und Energie. Dafür dauert dieser Modus meist länger und eignet sich für stark verschmutztes Geschirr eher weniger.