× Darum müssen Sie den Flugzeug-Tisch bei Start und Landung hochklappen

Vielreisende kennen das Spiel: Bei Start und Landung muss im Flugzeug der am Vordersitz angebrachte Tisch hochgeklappt sein. Wir verraten, was dahinter steckt.

Für Flugzeugpassagiere gibt es etliche Gründe, den Tisch vor dem Sitzplatz herunterzuklappen. Wir stellen darauf unsere Getränke, Essen, Laptop, Tablet oder auch die Reiselektüre ab. Bei Start und Landung ist das jedoch nicht erlaubt - das Kabinenpersonal weist immer wieder darauf hin. Die Erklärung dafür leuchtet ein.

Deshalb wird der Tisch bei Start und Landung hochgeklappt

Laut einer ehemaligen Flugbegleiterin steckt hinter der Aufforderung, die Tische bei Start und Landung hochzuklappen, eine Sicherheitsmaßnahme. Sowohl beim Abflug als auch bei der Landung kann es zu unerwarteten Situationen kommen, die ein abruptes Abbremsen des Fliegers erfordern. Zudem sind Start und Landung die Flugphasen, in denen Luftlöcher am wahrscheinlichsten sind und es in der Maschine durchaus ordentlich wackeln kann. In diesen Fällen könnten die am Tisch abgestellten Getränke und Speisen nicht nur auf dem Schoß landen, sondern Passagiere könnten sich an einem heruntergeklappten Tisch auch verletzen, indem sie sich beispielsweise den Kopf anstoßen.

Fluchtweg freihalten

Über Patzer und ein erhöhtes Verletzungsrisiko hinaus kann ein ausgeklappter Flugzeugtisch im Extremfall zum Hindernis werden und überlebensnotwendige Prozesse verzögern. Etwa, wenn es nicht bei harmlosen Turbulenzen bleibt sondern die Maschine evakuiert werden muss. Wer seinen Tisch nicht hochklappt, versperrt unter Umständen den Fluchtweg für einem selbst und die daneben sitzenden Personen.

Flugzeugtisch als Bakterien-Schleuder

Übrigens: Sobald Sie den Tisch erstmals herunterklappen, sollten Sie ihn idealerweise mit einem mitgebrachten Desinfektionstuch reinigen. Untersuchungen zeigen immer wieder, dass auf dem Tisch etliche Keime lauern, darunter sogar Noroviren. Grund dafür: Beim Reinigen des Fliegers wird der hochgeklappte Tisch oft übersehen.