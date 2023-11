Travel Tuesday: Das ist der beste Tag des Jahres um günstig Urlaub zu buchen

Dieser Tag des Jahres 2023 ist der Beste, um besonders günstige Reiseschnäppchen zu ergattern.

Der letzte Urlaub liegt zwar noch nicht lange zurück, da denken wir schon wieder an die nächste Reise. Wäre da doch bloß nicht das nicht unrelevante Loch im Geldbeutel. Umso besser, dass es einen Tag gibt, an dem man besonders günstig Reisen buchen kann: Den "Travel Tuesday" - auch bekannt als der Black Friday für Reisen.

© Getty Images Der "Travel Tuesday" gilt als Schnäppchentag für Hotels, Flüge & Co.

Das steckt hinter dem beliebten Reisetag

Der sogenannte Travel Tuesday ist bekannt dafür, der beste Tag des Jahres zu sein, um besonders gute Deals für Flüge, Hotels oder Kreuzfahrten zu ergattern. Viele Reiseanbieter wie Expedia, Booking.com oderWizz Air bieten User:innen an dem Tag unschlagbare Rabatte. Wichtig ist es, dabei so flexibel wie möglich zu sein. Ein bestimmtes Hotel mit einem bestimmten Flug zu einer bestimmten Zeit findet man eher selten. Löst man sich jedoch von fixen Datumsangaben oder beliebten Reisetagen (wie etwa Samstag) stehen die Chancen sehr gut, in der Wunschregion einen tollen Deal zu bekommen.

Wann findet der Travel Tuesday statt?

Der Travel Tuesday findet noch dieses Jahr statt! Dieses Jahr fällt der Schnäppchentag auf den 28. November 2023, einen Tag nach dem Cyber Monday. In weniger als drei Wochen ist es so weit: Zeit für den nächsten Urlaub! Es lohnt sich aber auch schon einige Tage davor die Augen offen zu halten. Denn viele Reiseanbieter und Online-Seiten bieten bereits einige Tage vorher, etwa um den Black Friday (24. November) besondere Deals an. Um perfekt organisiert in den Schnäppchentag zu starten, lohnt es sich also noch heute mit der Suche loszulegen, um sich die besten Schnäppchen sichern zu können, sobald es dann los geht.