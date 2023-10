× Home Office trifft Urlaub: Die besten Reiseziele für eine Workation

Angetrieben durch die Corona-Pandemie haben sich in den letzten Jahren einige New Work Modelle wie Remote Work, Homeoffice & Co. in unseren Arbeitsalltag etabliert. Für viele ist ein fester Arbeitsplatz unvorstellbar geworden. Im Herbst und Winter ist ein Work-Trend beliebter denn je: Workation.

Eine Workation (Zusammensetzung aus "Work" und "Vacation") ermöglicht es Menschen von den schönsten Orten der Welt aus zu arbeiten und dabei im besten Falle auch noch Urlaubstage zu sparen. Der Online-Apartment-Anbieter numa hat passend zu diesem Trend vier Reiseziele herausgesucht, in denen die Vacation-Mood ganz einfach mit dem Arbeitsalltag verschmilzt. Diese Workation-Ziele vereinen Arbeit und Urlaub 1. Barcelona Die spanische Metropole zieht Digital Nomads aus der ganzen Welt an. Die Stadt bietet den perfekten Mix aus City-Life und Meer und sorgt daher das ganze Jahr über für beste Laune. Aber nicht nur die Nähe zum Meer sorgt für Freude, auch viele unterschiedliche Aktivitäten garantieren jede Menge Spaß: von einem Nachmittag am Barceloneta Strand, über einen Drink im lebhaften gotischen Viertel bis hin zu einem Spaziergang die Stadt hoch zum Park Güell.

After-Work Tipp: Wer nach der Arbeit einen besonderen spanischen Sonnenuntergang genießen möchte, mussauf den Gipfel „Tibidabo" zwischen den Flüssen Besós und Llobregat steigen und die schöne Aussicht von oben genießen.

Städtetrips in Europa: 6 Ziele, die noch nicht jeder kennt Für eine kurze Auszeit in Europa geht es oft in die Hauptstädte. Doch es gibt auch viele alternative Städte, die mindestens genauso schön sind wie die großen Metropolen, und nur wenige auf dem Schirm haben. After-Work Tipp: Wer nach der Arbeit einen besonderen spanischen Sonnenuntergang genießen möchte, mussauf den Gipfel „Tibidabo“ zwischen den Flüssen Besós und Llobregat steigen und die schöne Aussicht von oben genießen. © Getty Images × 2. Zürich Die malerischen Straßen der Altstadt, sowie die Lage direkt am Zürichsee tragen zu einer entspannenden Arbeitsatmosphäre bei. Die Stadt bietet ein vielseitiges Kulturangebot und Nachtleben und ist somit auch unter Tourist:innen sehr beliebt. Auch für Naturliebhaber und Naturliebhaberinnen ist die Lage perfekt, denn die Schweizer Alpen sind schließlich nur einen Katzensprung entfernt. Weekend-Trip: Auch andere Schweizer Städte sind innerhalb kürzester Zeit erreichbar. Ein Trip in die Hauptstadt Bern, das Postkarten-malerische Luzern oder zum Skifahren nach Davos lohnt sich! © Getty Images × 3. Mailand Zwischen dem ligurischen Meer und den italienischen Alpen liegt Mailand – auch bekannt als die „Hauptstadt des Nordens“ Italiens. Neben italienischer Kultur und Geschichte bietet Mailand auch wunderschöne Natur, die innerhalb kurzer Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. Wer nach einer Workation-Woche die Seen der Lombardei erkunden möchte, kann innerhalb von einer Stunde den weltbekannten Lago di Como besichtigen oder an den Lago Maggiore fahren. After-Work Tipp: Ein Aperol Spritz in der Sonne genießen. So lässt sich der Alltagsstress ganz schnell vergessen! © Getty Images × 4. Oslo Die norwegische Hauptstadt bietet neben Sehenswürdigkeiten wie dem Königspalast, der Rockefeller Music Hall und Szeneviertel wie Grünerløkka auch Zugang zu der umgebenden Natur. Durch die Lage am Oslofjord ist Oslo auch perfekt für Inseltouren und Fjordhopping. Timing-Tipp: Die beste Reisezeit für Oslo ist von Mai bis September, denn das Wetter ist schön und die Tage sind ewig lange hell. Wer sein Glück beim Sichten der Nordlichter versuchen möchte, hat größere Chancen in den Wintermonaten, sprich von September bis März. © Getty Images ×