× Insta-Hotspots: Das sind die 10 coolsten Stadtviertel der Welt

Vom verträumten Kopenhagen bis zum pulsierenden Tokio: Das Magazin "Time Out" hat eine Liste der "coolest neighbourhoods" der Welt veröffentlicht.

Grundsätzlich gilt: Egal, ob Restaurants, Cafés, Bars, Parks oder kleine Boutiquen - jede Wohngegend hat ihren eigenen Charme. Doch manche sind am Ende eben doch etwas cooler als andere. Doch was bedeutet "cool" eigentlich?

Die Antwort von "Time Out": Coole Viertel sind Gegenden mit zugänglicher, hochmoderner Kultur und Nachtleben, mit hervorragendem und erschwinglichem Essen und Trinken, mit einem lebendigen Straßenleben und einer starken "Gemeinschaftsatmosphäre". Coole Viertel sind Bezirke, die man in einer halben Stunde oder weniger durchqueren kann, für deren Erkundung man aber auch einen ganzen Tag oder mehr einplanen könne. Es sind Gegenden, in denen man gerne lebe, sie besuche und sich in seiner Freizeit aufhalte.

Das sind die coolsten Stadtviertel der Welt

1. Laureles in Medellin, Kolumbien

In Laureles trifft ein ruhiger Charme auf ein großartiges Nachtleben. Hier befindet sich nicht nur die weltweit bekannte Ausgehmeile La 70 mit jeder Menge Bars und Restaurants, sondern auch wunderschöne Parks, unzählige Cafés und Yoga-Studios. Das Viertel ist bei Expats und Digital Nomads besonders beliebt und hat trotz wachsender Beliebtheit seinen typisch kolumbianischen Charakter beibehalten.

2. Smithfield in Dublin, Irland

Das Viertel in Dublin ist ein Ort, wo Tradition auf Aktivismus und alteingesessene Lokale auf neue Unternehmen treffen. Smithfield zeichnet sich durch seinen postindustriellen Charme und einen Mix aus Neu und Alt aus. Besonders bekannt ist das historische Pub The Cobblestone, welches als Heimat der traditionellen irischen Musik gilt.

3. Carabanchel in Madrid, Spanien

Einst ein Arbeiterviertel – heute die neueste Version von SoHo. Trendige Kunstgalerien und innovativen Kreativräume treffen auf traditionelle Lebensmittelmärkte und viele ruhige Gärten. Alteingesessene treffen auf zugezogene Künstler:innen und Designer:innen, die dem Trubel des Stadtzentrums entfliehen wollen.

4. Nyhavn in Kopenhagen, Dänemark

Die Hafenregion von Kopenhagen, gilt als das Wohnzimmer der Stadt. Das lebendige Viertel bietet zahlreiche Möglichkeiten für Sport am Wasser, sei es auf Booten, Kajaks oder in den Swimmingpools. In der Trend-Gegend findet man zudem viele Restaurants und Bäckereien. Kein Wunder, dass alle am Wasser sein wollen, resümiert man bei Time Out.

5. Sheung Wan, Hongkong

Früher war das Viertel Sheung Wan vor allem für seine Sargläden und Bestattungsdienste bekannt- heute zählt es zu den lebendigsten Stadtteilen Hongkongs. Günstige Dim Sum-Läden treffen hier auf Sterne-Restaurants. Es sei der einzige Ort in Hongkong, an dem man eine Mischung aus historischen Tempeln, Antiquitätenläden und Ständen mit getrockneten Meeresfrüchten neben zeitgenössischen Kunstgalerien, Cafés, schicken Boutiquen und modernen Restaurants findet.

6. Brunswick East in Melbourne, Australien

Brunswick East hat sich in den vergangenen Jahren zu einem pulsierenden Zentrum voller multikultureller Restaurants, Locations für Live-Musik sowie gemütlicher Bars entwickelt. Das Viertel zwischen der Lygon Street und den Pfaden des Merri Creek ist dank guter Straßenbahnanbindung leicht zu erreichen und wirkt wie ein städtisches Dorf mit viel Gemeinschaftssinn.

7. Mid-City in New Orleans, USA

Nicht weit vom French Quarter entfernt liegt Mid-City. Das Viertel steht vor allem während des jährlichen Jazz- and Heritage-Festivals im Rampenlicht, ist aber zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Von historischen Wahrzeichen über bunte Häuser, Brauereien bis zum City Park mit jahrhundertealten Eichen - hier gibt es etwas für jeden Geschmack.

8. Isola in Mailand, Italien

Die Gegend ist erst seit der Expo im Jahr 2015 zu einem Trend-Viertel in Mailand geworden. In dem energiegeladene Viertel findet man farbenfrohe Street-Art, Bars und Restaurants sowie Indie-Läden und Galerien. Dabei sei Isola ist nicht nur die übliche Hipster-Enklave, denn hier gibt es immer noch Platz für den Wochenmarkt sowie die örtliche Metzgerei und den Blumenladen.

9. West in Amsterdam, Niederlande

Amsterdam West hat alles zu bieten. Das Viertel ist hip, gemütlich und kreativ, eine einzigartige Mischung aus niederländischem Erbe und internationaler Energie. Ein bunter Mix aus ruhige Wohnquartiere und Grachten wie auch Museen, multikulturelle Lokale, Cafés und architektonische Bauten. Fans von elektronischer Musik kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten: Im Viertel befindet sich der Club De School, welcher als einer der besten Techno-Nachtclubs Europas gilt.

10. Tomigaya in Tokio, Japan

Auch wenn Tomigaya nur 15 Gehminuten von der berühmten Shibuya-Kreuzung entfernt liegt, ist Tomigaya eine Welt für sich . In den Seitengassen gibt es jede Menge kleine Läden, trendige Cafés und lokale Lebensmittelhändler zu entdecken. Was Tomigaya noch attraktiver macht, ist die Nähe zu einer der größten Grünflächen Tokios, dem Yoyogi-Park, in dem von Essensfestivals bis hin zu kulturellen Veranstaltungen alles stattfindet.