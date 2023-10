× Städtetrips in Europa: 6 Ziele, die noch nicht jeder kennt

Für eine kurze Auszeit in Europa geht es oft in die Hauptstädte. Doch es gibt auch viele alternative Städte, die mindestens genauso schön sind wie die großen Metropolen, und nur wenige auf dem Schirm haben.

Keine Frage, ein Wochenende in Barcelona oder ein paar Tage in Paris klingen toll, doch der Trubel der Metropolen macht solche Städtereisen meist eher stressig als entspannt. Stundenlange Schlangen vor den Museen, überfüllte Restaurants und ewige Distanzen um von A nach B zu kommen. Die gute Nachricht: Eine Städtereise kann auch stressfrei sein. Wir verraten Reiseziele, die zwar in der Nähe der Metropolen sind, jedoch nicht viele Touristen auf dem Schirm haben.

Stressfreier Urlaub: Alternativ-Ziele für Städtetrips in Europa

Bergen, Norwegen

In der idyllischen Stadt lassen sich City und Natur optimal verbinden. Denn die 287.000 Einwohner:innen-Stadt liegt nicht nur am Meer, sondern wird auch von sieben Gipfeln gesäumt. Besonders Insta-worthy ist die Aussicht vom Berg Ulrike, auf den man auch mit der Gondel hochkommt.

© Getty Images ×

Pula, Kroatien

Das Lieblings-Urlaubsland der Österreicher bietet traumhafte Küsten und Inseln. Auch die Küstenstadt Pula ist ein Geheimtipp: Kultur und Natur treffen hier auf eine lebendige Clubszene.

© Getty Images ×

Valencia, Spanien

Für einen Wochenendtrip nach Spanien denken die meisten an Barcelona. Chilliger und authentischer geht's allerdings in Valencia zu. Und einen schönen Strand gibt es dort auch! Neben Cafés, Restaurants und Bars gibt es auch viele Kultur-Highlights zu entdecken.

© Getty Images ×

Graz, Österreich

Auch hierzulande gibt es Städte die einen Besuch wert sind. Die steirische Hauptstadt bietet ein gemütliches Flair und abwechslungsreiches Ambiente. Zum einen findet man ein trubeliges Studentenleben mit Bars, Cafés und Einkaufsstraßen, zum anderen ruhige Abwechslung in der Natur. Das alles geht in Laufweite in der mittelalterlichen Stadt mit ihren 280.000 Einwohner:innen.

© Getty Images ×

Haarlem, Niederlande

Wer Amsterdam mag, wird Haarlem lieben. Die Grachtenstadt beeindruckt mit ihren Giebelhäuschen und bietet fast alles, was auch die niederländische Hauptstadt hat - nur weniger Tourst:innen. Dabei kann man Amsterdam von Haarlem aus in nur zehn Minuten mit dem Schnellzug erreichen. Und zum Meer mit Sandstränden ist es ebenfalls nicht weit.

© Getty Images ×

Riga, Lettland

In der Hauptstadt Lettlands wird jede/r Reisende fündig. Architektur-Fans lieben die Jugendstilbauten, Foodies besuchen den Fischmarkt und den Kalnciema-Markt, auf dem man sich durch die deftige Küche des Landes probieren kann und Kultur-Lover bestaunen die Nationaloper.

© Getty Images ×

Also, auf was warten Sie noch?