Sizilien: Die Perle des Mittelmeers

Spätestens nach der zweiten Staffel der Kult-Serie White Lotus zieht Sizilien Reisende aus aller Welt an. Wir verraten Top-Tipps für einen einzigartigen Urlaub auf der italienischen Insel.

Die „Perle des Mittelmeers“ zieht seit der Antike mit einer bewundernswerten Vielfalt an italienischer Kultur, faszinierender Architektur und einzigartiger Küche Reisende aus aller Welt an. Zu der Anziehungskraft trägt eine Sammlung einiger der besten Hotels Italiens bei, von denen jedes seine außergewöhnliche natürliche Umgebung ehrt und gleichzeitig eine unverwechselbare sizilianische Geschichte erzählt.

© DigitalVision, Getty Images Die Hauptstadt Palermo. ×

Ein großartiger Ort, um jedes Abenteuer auf dieser magischen Insel zu beginnen, ist die Hauptstadt der Region, Palermo. Hier erinnert ein honigfarbenes Labyrinth aus prächtigen Gebäuden an ein goldenes Zeitalter üppiger Opern, dekadenter Partys und prächtiger Paläste aus dem 19. Jahrhundert. Ein besonders prächtiges Beispiel ist die Villa Igiea - Herberge des Luxus-Hotels Rocco Forte und Kulisse einiger Szenen der US-Serie White Lotus.

© iStock, Getty Images Villa Igiea in Palermo. ×

Ein einfacher Tagesausflug von Palermo aus ist Mondello, das durch den hoch aufragenden Hügel Monte Pellegrino von der Hauptstadt getrennt ist. Mondello, ein Fischerdorf, das sich zum Sommer-Hotspot entwickelt hat, beherbergt einen weißen Sandstrand und viele lebhafte Bars und Restaurants, in denen ein Tag voller Sightseeing und Sonnenbaden im Handumdrehen vergeht.

© EyeEm, Getty Images Fischerhafen Mondello. ×

Auch an der Südküste gibt es zahlreiche historische Stätten. Etwa das beeindruckende UNESCO-Weltkulturerbe Villa Romana del Casale, eine kunstvolle römische Villa in der Nähe der Stadt Piazza Armerina. Oder etwa auch das beeindruckende Tal der Tempel, das als eines der wichtigsten Überreste der antiken klassischen Kultur in Sizilien gilt, sowie die schillernde Klippe Scala dei Turchi.

© Getty Images Der griechische Tempel von Juno im Tal der Tempel. ×

Ganz in der Nähe befindet sich das luxuriöse Verdura Resort , das eine Abwechslung und tief entspannende Abgeschiedenheit am Strand bietet. Das Anwesen bietet eine weitläufige private Bucht – ein seltener Luxus in Italien – sowie zahlreiche Golfplätze mit Blick auf das Meer.

© EyeEm, Getty Images Die Scala dei Turchi ist ein aus Mergel bestehender, monumentaler Felsen in Realmonte. ×

Sich von der Ruhe und Privatsphäre dieses Ortes loszureißen fällt schwer, jedoch gibt es in der Nähe einige Hotspots für einen kulturreichen Szenenwechsel. Einer davon ist Sciacca, ein historischer Fischerhafen, der für seine Keramik, Thermalbäder und die faszinierenden griechischen Ausgrabungsstätten von Selinunt und Agrigento berühmt ist.

© Getty Testa di Moro - die berühmten sizilianischen Terracottavasen. ×

Was auch immer Sie während Ihres sizilianischen Aufenthalts unternehmen, eines ist sicher: Sie werden unbedingt zurückkehren wollen!