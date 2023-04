× Luxus pur auf der Baleareninsel

Die Schönen und Reichen haben die Baleareninsel Mallorca für sich entdeckt. Von Port d'Andratx bis Son Vida finden sich traumhafte Villen und die besten Bars und Restaurants der Insel. Wir verraten, wo auf Mallorca das Geld zu Hause ist.

Abseits des Ballermanns mausert sich die Baleareninsel Mallorca immer mehr zur Top-Destination für die Schönen und Reichen. Dementsprechend steigt die Auswahl an touristischen High-End-Angeboten beständig. Der Finca-Experte fincallorca.de weiß, wo der Luxus auf Mallorca zuhause ist

Son Vida. Die kleine Privatgemeinde auf den Hügeln oberhalb der Inselhauptstadt Palma gilt zu Recht als Beverly Hills Mallorcas. Im 16. Jahrhundert als Landgut angelegt, entwickelte sich der Stadtteil mit seinen knapp 500 Einwohnern längst zu einer der begehrtesten Wohnadressen im gesamten Mittelmeerraum. Beheimatet sind hier auch drei Golfplätze auf Weltklasseniveau.

Deià. Das Küstenstädtchen Deià mit seinen 700 Einwohnern zählt zu den schönsten Orten der gesamten Insel. Hier finden sich interessante Boutiquen, urige Lebensmittelläden und großartige Restaurants. Ein Highlight ist das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Es Racó d'Es Teix.

Port d'Andratx. Der luxuriöse Hafenort begeistert mit einem der besten Naturhäfen der Insel. Wunderschöne Buchten mit kristallklarem Wasser auf der einen sowie eine malerischen Gebirgskulisse auf der anderen Seite umgeben den Ort. Eine zentrale Anlaufstelle in Port Andratx ist der exklusive Yachtclub, der über 450 Liegeplätze verfügt.

Shopping. Wer Luxusshopping mag, wird Mallorca lieben: Besonders in der Hauptstadt Palma gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sein Geld loszuwerden. Zu den Hotspots zählt unter anderem der berühmte Paseo del Borne, die wohl eleganteste Allee der Stadt. Diverse Luxusmarken von Louis Vuitton über Rolex bis hin zu Carolina Herrera sind auf dieser Straße zu finden, die im Volksmund treffenderweise nur "Goldene Meile" heißt. In unmittelbarer Nähe zur Paseo del Borne befindet sich mit Rialto Living auch eines der beeindruckendsten Geschäfte Palmas. Der legendäre Einzelhändler steht wie kein anderer für Luxus und Lifestyle und bietet eine spannende Mischung aus Kunst, Mode, Inneneinrichtung, Büchern, und Geschenken. Ein schmuckes Café rundet das einzigartige Einkaufserlebnis in dem ehemaligen Kinopalast stimmig ab.

Edelbars. Dass es auf dem Eiland in puncto Bars auch sehr edel zugehen kann, beweist unter anderem die Ritzi Lounge Bar im pulsierenden Ort Puerto Portals. Inmitten des exklusiven Yachthafens gelegen, befindet sich die glitzernde Dachterrasse direkt über dem gleichnamigen Restaurant, das seit mehr als 20 Jahren als Treffpunkt der High Society gilt. Auch in der Abaco Cocktail Bar in Palma tummeln sich immer mal wieder Stars und Sternchen. Markenzeichen: Hervorragende Cocktails und klassische Musik.

Top-Luxusdestinationen und Tipps auf Mallorca

Schlafen

Finca Casa Iris/Port d'Andratx. Luxuriöses Ferienhaus mit Blick auf den Hafen. Ab 2.193 Euro. fincallorca.de

Villa Blanca/Canyamel. Das so exklusive wie mondäne Ferienhaus thront in einzigartiger Lage über dem Meer und bietet eine wirklich atemberaubende Aussicht. 1.850 m 2 großes Grundstück. Ab 760 Euro. fincallorca.de

Essen &Trinken

Beachclub Purobeach/Palma. "Sehen und gesehen werden" lautet das Motto im Beachclub Purobeach, idyllisch gelegen auf einer Halbinsel im Osten von Palma de Mallorca. 2005 eröffnet, prägt elegantes Weiß das gesamte Ambiente des Clubs. Dementsprechend gestaltet sich auch der Dresscode. Vom gesamten Gelände aus lässt sich zudem ein traumhafter 180 Grad Blick auf das Mittelmeer genießen. www.purobeach.com

Erleben

Golfen. Zu den prestigeträchtigsten Plätzen zählt Golf San Muntaner im Nobelviertel Son Vida. Ein weiteres Highlight ist der Golfclub Alcanada an der Bucht von Alcudia im Norden Mallorcas. Der von dem bekannten Golfarchitekten Trent Jones entworfene Platz belegt bereits zu fünften Mal den Titel als Europas beste Anlage.