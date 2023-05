Garda Trentino: Berge, Seen und malerische Dörfer

Bezaubernd und voller spektakulärer Outdoor-Möglichkeiten präsentiert sich die Region Garda Trentino. Auch der Genuss kommt hier nicht zu kurz. Folgen Sie uns nach Norditalien, wo „Dolce Vita“ mehr als nur ein Schlagwort ist.

Was Garda-Trentino-Fans begeistert? Vor allem der Frühling, denn das Erwachen der Natur weckt neue Lebens- und Reisegeister. Die Italo-Region ist ein abwechslungsreiches und gut erreichbares Ziel, das viele Interessen vereint und angenehme Temperaturen verspricht. Frühling bedeutet in der nördlichsten Region des Gardasees grüne und blühende Bergwiesen, Straßencafés in charmanten Ortschaften und glitzernde Seen.

© Getty Die Altstadt in Limone sul Garda. ×

Aktiv in der Natur

Garda Trentino entpuppt sich als wahres Mekka für sportliche Abenteuer inmitten schönster Natur. Biker kommen auf der Main Tour della Valle dei Laghi auf ihre Kosten. Der vielseitige Weg führt durch einzigartige Landschaften und kleine Bilderbuchdörfer. Die 43 Kilometer lange Route beginnt in Vezzano und durchquert das gesamte Tal mit leichten Anstiegen und abschüssigen Passagen, vorbei an Seen wie dem Santa Massenza-See, dem Tobliner See mit seiner Burg oder dem Lamarsee mit bestechend türkisblauem Wasser.

© Getty Gardesana Occidentale Route um den Garda See. ×

Veranstaltungen

Dank der erstklassigen Voraussetzungen ist die traumhafte Region Garda Trentino auch immer wieder Gastgeber spektakulärerer nationaler und internationaler Wettkämpfe. So findet von 19. bis 21. Mai der Garda Trentino Trail an den Ufern des Gardasees, des Ledrosees und des Tennosees statt.

Und am 23. Mai dieses Jahres können Rad-Fans die Fahrer des 106. Giro d’Italia auf ihrer 16. Etappe zwischen Riva del Garda, Nago-Torbole und Arco anfeuern.

© Getty Scaliger Schloss in Sirmione. ×

Gewässer im Trentino

Fast 300 Seen vereint das norditalienische Trentino auf allen Höhenlagen der Region. Vom Reiseführer „Il Mare più bello 2021“ als schönster See Italiens ausgezeichnet, gilt der Lago di Molveno längst nicht mehr als Geheimtipp. 12 Kilometer lange Wanderstrecken führen direkt am Ufer entlang. Der 12 Hektar große Sandstrand vereint die Sicht auf die in den See reichende Halbinsel am Westufer und das Bergpanorama der majestätischen Brenta-Gruppe.