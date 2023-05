× Rom: Geheimtipps in der Ewigen Stadt

Die Hauptstadt Italiens auf geheimen Pfaden entdecken kann man mit einem neuen Reiseguide, der zu Sehenswürdigkeiten und Vierteln führt, die bisher nur wenige auf dem Rom-Radar hatten. Bei uns gibt’s die besten Tipps aus dem bemerkenswerten Buch.

Rom, die Hauptstadt Italiens, ist immer eine Reise wert. Freilich schiebt man sich zuweilen mit den Touristenströmen durch die bekanntesten Straßen. Die Ewige Stadt lässt sich aber auch anders entdecken, denn „Hidden Places“ gibt es hier genug. Im neuen Buch „Rom abseits der Pfade“ (erschienen im Braumüller-Verlag um 19 Euro) entführt Autorin Elisabetta de Luca zu traumhaften Plätzen und Sehenswürdigkeiten, die noch echte Geheimtipps sind. Nachstehend Ihre 10 Top-Tipps ...

1. Via Appia Antica

Die einst stark frequentierte Hauptverkehrsstraße des Römischen Reiches ist heute ein idyllischer, von Bäumen sowie antiken Denk- und Grabmälern gesäumter Spazierweg, wo man v.a. auf Jogger und Schafherden trifft. Hier liegt auch eines der ­ältesten Lokale Roms, die „Hostaria Antica ­Roma“ mit schattigem Garten.

2. Sora Lella

Elena Fabrizi war die Schwester des beliebten Schauspielers Aldo Fabrizi. Ursprünglich Köchin aus Leidenschaft wurde sie in ihren reifen Jahren selbst zur gefeierten Schauspielerin und ist für die Römer bis heute die personifizierte „Mamma Roma“. In ihrem Lokal auf der Ponte dei Quattro Capi an den Toren Trasteveres, das nach ihrem Spitznamen „Sora Lella“ (Signora Elena) benannt ist und heute von ihren Enkeln geführt wird, kann man noch immer ihre Präsenz spüren.

3. Città dell’acqua

Rom hat seinen Aufstieg, seine Macht und seine Entwicklung zum Zentrum eines Weltreiches vor allem der Versorgung mit Wasser von bester Qualität zu verdanken. Neben den Aquädukten gibt es seit ein paar Jahren noch eine Sehenswürdigkeit, die davon zeugt: In der unterirdischen „Città dell’acqua“ nahe der Fontana di Trevi kann man eine bis heute aktive Wasserleitung aus der Antike aus nächster Nähe bewundern.

4. I giardini di Roma

Rom ist nicht nur die wasserreichste, sondern auch die grünste Stadt Europas! Wenn einem mal der Trubel auf den Touristenpfaden zu viel wird, reicht es, einen der vielen traumhaften Parks und Gärten der Capitale zu besuchen: Villa Borghese, Villa Savoia, Villa Torlonia u.v.m.

5. Il Tevere

Wer die Isola Tiberina besucht, steht gleichsam an der Wiege Roms. Hier soll der Korb mit Romulus und Remus an Land gespült worden sein. Aufgrund der hohen Kaimauern sieht man bei einer Bootsfahrt auf dem Tiber leider nicht so viel von der Stadt. Reizvoll ist jedoch eine Fahrt ab der Ponte Rotto Richtung Ostia, wo man wie einst die alten Römer zum antiken Hafen und ans Meer gelangt.

6. Trastevere

Das bescheidene Wohnviertel war einst das Zuhause der Armen, Fremden sowie Juden und wirkt bis heute wie ein Dorf in der Stadt, das sich seine Ursprünglichkeit bewahrt hat. Enge Gässchen, kaum Autos und alte Häuser laden zum Flanieren und Staunen ein. Darunter auch die älteste Synagoge Europas.

7. Il Ghetto

In Folge der Besetzung Jerusalems durch die Römer im 1. Jahrhundert n. Chr. kamen Hunderttausende Juden nach Rom und bildeten bald die größte jüdische Gemeinde Europas. Bis heute ist Rom, seine Kultur und v.a. seine Küche vom Judentum stark geprägt. Typisch jüdische Gerichte wie Carciofi alla Giudia, Concia di zucchine, Torta alla ricotta e visciole, Zuppa di pesce u.v.m. sind bis heute nicht mehr aus der römischen Küche wegzudenken.

8. Sieben Hügel

Rom hat in Wirklichkeit viel mehr als nur sieben Hügel zu bieten und von jedem aus hat man eine wundervolle Aussicht. Die Begehrteste befindet sich auf dem Aventin, wo es neben einem Besuch im Orangengarten heute zum guten Ton gehört, sich vor dem Tor des Malteserordens stundenlang anzustellen, nur um durch ein Schlüsselloch den Petersdom auf der anderen Seite des Tibers zu betrachten – in Miniatur.

9. Cinecittà

Die größten Filmstudios Europas werden dank der vielen internationalen Produktionen, die bis heute hier entstehen, auch gerne „Hollywood am Tiber“ genannt.

10. Der Vatikan

Der kleine Kirchenstaat übt bis heute eine ungebrochene Faszination auf die Menschen aus aller Welt aus. Obwohl es nur 450 Staatsbürger gibt und auch keine Steuern eingehoben werden, handelt es sich um das reichste Land der Welt.