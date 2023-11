Geheimtipps: Das sind die preiswertesten Städte Europas

Der Winter ist die ideale Jahreszeit, um während eines Städtetrips in Europa Neues zu entdecken: Kulinarik, Kultur und viele Sehenswürdigkeiten. Eine neue Studie hat nun die beliebtesten und gleichzeitig preiswertesten Destinationen für einen verlängerten Wochentrip analysiert.

In den kommenden Wintermonaten verwandeln sich die europäischen Metropolen in magische Orte, die nur darauf warten, erkundet zu werden. Angesichts steigender Preise hat Motel One eine Studie in Auftrag gegeben, welche die derzeit beliebtesten europäischen Städte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für einen verlängerten Wochenendtrip sind.

Preiswerte Geheimtipps

Die Top-15-Städte erstrecken sich über die gesamte europäische Landkarte und repräsentieren insgesamt zehn verschiedene Länder. Vom mittelalterlichen Prag bis zum pulsierenden Porto deckt die Auswahl eine breite kulturelle und geografische Vielfalt ab. Egal, ob für Geschichtsliebhaber, Gourmet-Fans oder Shopping-Begeisterte, jede dieser Städte bietet eine einzigartige und zugleich preiswerte Reiseoption.

Die Top 15 preiswertesten Städte Europas

In diesen 15 europäischen Städten lässt sich ein verlängerter Wochenendtrip unter Tausend Euro genießen:

Prag: 485 € Riga: 497 € Warschau: 652 € Budapest: 725 € Leipzig: 744 € Brügge: 754 € Rotterdam: 759 € Göteborg: 788 € Porto: 855 € Florenz: 864 € Frankfurt: 884 € Kopenhagen: 892 € Athen: 893 € Berlin: 931 € Glasgow: 939 €

Kurzurlaub in der goldenen Stadt

Rund um Wien gibt es zahlreiche interessante Reiseziele, die sich perfekt für einen Kurzurlaub eignen und Abwechslung in den Alltag bringen. Ein beliebtes Städteziel ab Wien ist Prag – die goldene Stadt an der Moldau, die auch beim Motel One Ranking den Spitzenplatz erobert. Mit einem durchschnittlichen Budget von nur 485 € für vier Nächte ist Prag nicht nur äußerst budgetfreundlich, sondern auch kulturell reich und wunderschön. Die Studie macht deutlich, dass Prag für Reisende, die einen 4-tägigen Städtetrip in Europa planen, die unangefochtene Gewinnerin ist. Im Vergleich zu anderen Städten hat Prag zwar leicht höhere Nebenkosten, bietet aber in den Gesamtkosten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere in Bezug auf die erschwinglichen Hotelpreise. Die Stadt begeistert mit ihrer einzigartigen Kaffeehauskultur und einer Vielzahl kostenloser Attraktionen.

Warschau

Die dynamische polnische Hauptstadt schafft es auf den dritten Platz des Rankings mit einem Budget von 652 € für vier Tage. Warschau fasziniert mit einer Mischung aus Modernität und dem Charme der alten Welt. Es bietet 295 kostenlose Attraktionen, darunter Museen und Galerien. Das Königliche Schloss, als Top-Attraktion, ist mit 11 € Eintritt jeden Cent wert.

Leipzig

Die Kulturmetropole Deutschlands, bekannt für ihre Musik, Kunst und beeindruckende Architektur, erreicht Platz fünf mit einem Budget von 755 € für einen viertägigen Trip. Dank der günstigen Hotels in Leipzig und einem gut vernetzten öffentlichen Verkehrssystem können Reisende die Stadt problemlos erkunden. Ein zusätzliches Highlight: Die Vielzahl an Bäckereien, die den Aufenthalt versüßen.