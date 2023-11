Diese Orte sind auch mit kleinem Budget eine Reise wert

Wer nächstes Jahr verreisen will, aber nur ein begrenztes Budget zur Verfügung hat, dem kommen diese Reisetipps sicherlich gelegen.

Das Reiseportal "Lonely Planet" stellt in seinem neuen Reiseführer "Best in Travel 2024" Destinationen vor, die nicht allzu teuer und touristisch sind - jedoch garantiert eine Reise wert sind. Wir verraten die besten Reiseziele von Europa bis Amerika, die nicht unbedingt das Konto sprengen.

Polen, Europa

© Getty Images Altstadt in Warschau ×

Polen ist eines der günstigsten Reiseziele Europas – mit einer breiten Auswahl an nicht teuren, aber dennoch hochwertigen Reiseangeboten. Vom Ausflug ins pulsierende Warschau mit einer spannenden Gastroszene bis hin zu Wandertouren in den Karpaten, Kajakfahren auf der Masurischen Seenplatte oder Velotouren im Nationalpark Białowieża – in Polen lässt sich für jeden Reisenden etwas passendes finden!

Mittlerer Westen, USA

© Getty Images Minneapolis, Minnesota ×

Darf es etwas weiter weg sein, ist der mittlere Westen ein Budget-freundliches Reiseziel. Städte wie Cleveland, Indianapolis oder Minneapolis haben sich in den vergangenen Jahren zu Hotspots für Kreativität, Vielfalt und einzigartiges Essen gemausert. Aber auch Natur-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Beispielsweise im von Nebelwäldern durchzogenen Cuyahoga Valley National Park.

Normandie, Frankreich

© Getty Images Mont-Saint-Michel ×

Die Region im Norden Frankreichs bietet endlose Strände, putzige Dörfchen, raue Inseln und jede Menge gutes Essen. Und all das zu fairen Preisen! Übrigens: Von März bis September 2024 findet in der Normandie das Impressionismus-Festival statt – zu Ehren vom 150-jährigen Jubiläum des Kunststils, welcher von Claude Monet geprägt wurde. Auf dem Programm stehen Open-Air-Vorstellungen, Workshops, Waldspaziergänge, Sternenbeobachtungen, Lichtshows oder romantische Picknicks.

Nicaragua, Zentralamerika

© Getty Images Miskito Cays, Nicaragua ×

Nicaragua gilt als eines der besten Budget-Reiseziele in Zentralamerika und bietet Surf-Spots, Sonne, Kolonialdörfer, tropische Wälder sowie einsame Inseln. Ein Tipp für alle, die auf der Suche nach einem gemächlichen Paradies sind: die Corn Islands vor der Karibikküste Nicaraguas.

Donau-Limes, Bulgarien

© Getty Images Donau, Bulgarien ×

Wer mit dem Auto oder Velo entlang des bulgarischen Ufers der Donau zwischen den Städten Vidin und Silistra entlangfährt, trifft auf eine Vielzahl von antiken Siedlungen aus der Zeit des Römischen Reiches. Einige davon sind immer noch gut erhalten und für die Aufnahme in die Unesco-Weltkulturerbe-Liste 2024 nominiert. Ein besonders spannendes Reiseziel für Kultur-Fans.

Insel Ikaria, Griechenland

© Getty Images Dorf Evdilos, Ikaria ×

Wer möchte den Sommer nicht auf einer griechischen Insel verbringen? Ikaria ist besonders berühmt für ihre wilden Spektakel aus Essen, Wein und traditionellen Tänzen - und all das ohne teure Preise. Auch interessant: Die Inselbewohnerinnen und -bewohner haben die höchste Lebenserwartung in Europa. Jede dritte Person wird über 90 Jahre alt. Das Geheimrezept? Lange Mittagsschläfchen, wenig Kaffee und Fleisch und viel Bewegung.