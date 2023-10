× Trend-Destinationen: Das sind die Top-Reiseziele 2024

Bei Schlechtwetter ist das Fernweh besonders groß. Grund genug um die Top-Trendziele für 2024 vorzustellen.

Man kann nie früh genug anfangen, den nächsten Urlaub zu planen. Falls Sie noch auf der Suche nach Inspirationen für das kommende Jahr sind, können Sie sich an den Trendzielen 2024 orientieren. Die Expert:innen von Urlaubspiraten geben dafür ganz aktuelle Trends und Tipps. Sie haben dank ihrer Kenntnisse über Flugrouten, Reiseentwicklungen und Preisveränderungen die 10 Geheimtipps und trendigsten Spots ausfindig gemacht, die 2024 unbedingt auf Ihrer Urlaubsliste stehen sollten.

Das sind die heißesten Trendziele für die Travel-Saison 2024

Von den nördlichsten Regionen der Erde über karibische Sehnsuchtsorte bis hin zu afrikanischen Wüsten: Diese unvergesslichen Traumziele sollte sich niemand entgehen lassen und werden im kommenden Jahr im Trend liegen.

In Europa

Peloponnes

© PR / unsplash ×

Die Halbinsel erstreckt sich als Gebiet am weitesten ins Mittelmeer hinein und bildet den südlichsten Teil der Balkanhalbinsel. Allein in der eher unberührten Region Costa Navarino haben kürzlich drei Luxushotels eröffnet: das W Costa Navarino, das The Westin Resort und das Mandarin Oriental.

Grönland

© PR / Getty Images ×

Wie wäre es mit Eisbergen? Im kommenden Jahr gibt es wohl die beste Kombination zwischen günstigen Flugpreisen und noch sehr geringen Tourist:innenzahlen für eine der entlegensten Regionen der Welt: Grönland. Von Österreich aus ist es nicht möglich direkt dorthin zu reisen. Für den Direktflug nach Grönland haben sich aber die Preise in den vergangenen Monaten ab Kopenhagen fast halbiert. Wenn Ende nächsten Jahres der Ausbau der Flughäfen in der Küstenstadt Ilulissat und der Hauptstadt Nuuk abgeschlossen ist, könnten weitere internationale Flüge hinzukommen. Naturliebhaber:innen kommen daher 2024 günstiger in eine der spektakulärsten Landschaften der Erde.

Maremma

© PR / shutterstock ×

Die Toskana ist den meisten Menschen durch Florenz, Pisa und das Val d’Orcia bekannt. Ein echter Geheimtipp ist die wilde Maremma zwischen Siena und Rom, ein ehemals unbewohnbares Sumpfland in der Südtoskana. Hier gibt es einerseits wunderbare Weingüter wie auch kilometerlange Sandstrände – und die beeindruckenden Thermalquellen von Saturnia.

Lappland

© PR / shutterstock ×

Wer von Nordlichtern fasziniert ist, sollte im nächsten Jahr unbedingt eine Reise nach „Lappi”, wie die Finn:innen sagen, planen: In den nächsten zwei Jahren wird nämlich ein Maximum der Sonnenaktivität erwartet, wie sie nur alle elf Jahre vorkommt – und damit auch die höchste Aktivität der Nordlichter. Fernab von jeglicher Luftverschmutzung und vielleicht sogar eingebettet in einem Glasiglu erwartet die Besucher:innen ein einzigartiges Naturschauspiel.

Weltweit

Mentawai Islands

© PR / unsplash ×

Wer die traumhaft schönen Mentawai-Inseln im Indischen Ozean noch in ihrer Ursprünglichkeit erleben möchte, sollte sich beeilen. Denn sie gehören zu den letzten unberührten Paradiesen Indonesiens. Neben den erstklassigen Bedingungen für Surfer:innen sind die Inseln bekannt für ihre atemberaubende natürliche Schönheit und die reiche kulturelle Vielfalt der indigenen Völker. Der kleine Flugplatz auf einer der Inseln wird bereits ausgebaut. So sollen Reisende künftig nicht mehr mit der Schnellfähre, sondern per Flugzeug von Jakarta aus anreisen können. Auch zahlreiche Resorts sind bereits in Planung.

Tobago

© PR / shutterstock ×

Karibische Traumstrände, eine vielfältige Flora und dazu noch bezahlbar. Auch die Unterkünfte und Lebenshaltungskosten sind dort niedriger im Vergleich zu Barbados oder den Bahamas.

Bhutan

© PR / Adobe Stock ×

Die Kombination aus kultureller Vielfalt, natürlicher Schönheit und nachhaltigem Tourismus macht Bhutan zu einem einzigartigen und faszinierenden Reiseziel. So sind Glück, Klima- und Naturschutz in Bhutan wichtige Pfeiler der Gesellschaft. Daher führte das Land als erstes das Bruttonationalglück anstelle des Bruttosozialprodukts ein. Auch die CO2-Bilanz des Landes ist vorbildlich. Nachdem die Tourist:innensteuer, eine Abgabe für nachhaltige Entwicklung, auf 200 US-Dollar (183 Euro) angehoben wurde, gibt es nun ein neues Konzept: Ab vier Tagen Gebührenzahlung gibt es vier Tage gratis. Weitere Staffelungen sind möglich.

Kgalagadi Transfrontier NP/Südafrika-Botswana-Namibia

© PR / unsplash ×

Löwen, Giraffen, Antilopen: In Afrika gibt es einige berühmte Nationalparks, in denen man Tiere beobachten kann. Doch der Kgalagadi Transfrontier Nationalpark gilt als weniger bekannter Geheimtipp. Das Schutzgebiet in der Kalahari-Wüste, die im Dreiländereck Südafrika-Namibia-Botswana liegt, ist unter anderem für seine große Löwenpopulation bekannt.

Usbekistan

© PR / shutterstock ×

Sagenumwobene Seidenstraße: An der historischen Karawanenroute liegen Usbekistans Hauptstadt Taschkent und die antike Stadt Samarkand mit der Bibi-Chanum-Moschee. Das Interesse der Reisenden an dem zentralasiatischen Land, das auch als „Herz der Seidenstraße" bezeichnet wird, wächst stetig. Dem kommen die immer besseren Flugverbindungen entgegen. Wer besonders günstig reisen möchte, verbindet die Route am besten mit einem Aufenthalt in Abu Dhabi, von wo aus WizzAir extrem günstige Flüge in die usbekische Stadt Samarkand anbietet.

Rio Grande do Norte

© PR / shutterstock ×

Der brasilianische Bundesstaat Rio Grande do Norte ist bekannt für seine Strände und Dünen – der Praia do Madeiro gehört zu den schönsten Küstenstreifen des Landes. Vor Ort lassen sich wunderbare Tage an unberührten Stränden des Atlantischen Ozeans verbringen. Mit etwas Glück zeigen sich hier sogar Delfine. Wer es aktiver mag, unternimmt eine der beliebten Jeep-Safaris durch die angrenzenden Sanddünen.