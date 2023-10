× Fun & Action: Familienziele von Afrika bis Asien

Es müssen nicht immer Familien-Klassiker wie Spanien oder Italien sein – auch andere Länder bieten Top-Möglichkeiten für Familys, die Fun, Action, Inspiration und ganz viel Reisespaß garantieren. Wir haben ein Best-of.

Eine aktuelle Auswertung der Reiseplattform Evaneos zeigt: Diese action-reichen und interessanten Destinationen sind perfekt für Jung und Alt.

Jordanien

Jordanien bietet besonders für Familien mit jüngeren Kindern ein abwechslungsreiches Programm. Von Naturerlebnissen, über Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung und Historie, bis hin zu Badespaß für die ganze Familie, bieten sich für Kinder viele spannende Möglichkeiten, Jordanien auf die eigene Art zu entdecken.

© Getty Images ×

Dabei sollte ein Tagestrip in die Metropole Amman nicht fehlen. Kinder können sich in Amman selbst oder in der umliegenden antiken Garnisonsstadt Jerash auf die Spuren der alten Römer begeben. Kids, die immer schon einmal wissen wollten, wie Ritter gelebt haben, können in der Kreuzritterburg „Karak“ auf Erkundungstour gehen. Und möchte man einfach nur als Familie die Seele baumeln lassen, lohnt sich ein Abstecher nach Aqaba. Hier findet man nicht nur eine wunderschöne Altstadt, sondern auch zahlreiche Wassersportangebote sowie einen Sandstrand zum Entspannen am Roten Meer.

Sri Lanka

Aufregende Safaris, Entspannung an Traumstränden und kulinarische Köstlichkeiten – all das bietet Sri Lanka und lässt Kinderherzen höher schlagen.

© Getty Images ×

Wer seinen Kids auf spannende Art und Weise eine Verbindung zur exotischen Natur und Tierwelt beibringen möchte, kann zum Beispiel eine aufregende Boot-Safari durch Mangrovenwälder buchen und Dschungeltiere wie Affen und Krokodile beobachten. Für eine solche Familien-Safari eignet sich besonders gut die Strecke von Negombo nach Galle mit einer Übernachtung im Nooit Gedacht Heritage Hotel. Auch ein Stopp in der Schildkrötenfarm von Kosgoda ist spannend, da sich das Projekt speziell dem Schutz der Meeresschildkröten verschrieben hat und Kinder hier einen respektvollen Umgang mit der Tierwelt direkt erleben können. Ebenso lohnenswert ist ein Ausflug in den Yala Nationalpark für eine Jeep-Safari, denn der Park ist die Heimat einer großen Anzahl von Leoparden, aber auch von Elefanten, Lippenbären und anderen exotischen Wildtieren.

Namibia

Faszinierende Wüstenlandschaften, grüne Nationalparks voller exotischer Tiere, Einblicke in die Kolonialgeschichte und alte afrikanische Völker – so vielseitig ist Namibia.

© Getty Images ×

Dabei bietet sich ein Besuch mit eher älteren Kindern ab ca. 14 Jahren an, vor allem in der ehemaligen Kolonialstadt Swakopmund. Denn die Stadt selbst bietet nicht nur Geschichte, in der Umgebung warten viele spannende Aktivitäten für Teenager, zum Beispiel Fahrten in die Wüste oder Kajaktouren. Auch ein Besuch in Twyfelfontein kann die Neugierde der Jugendlichen für die Kultur und Geschichte Namibias wecken, denn hier befindet sich eine der umfangreichsten Fundstätten von Felsgravuren der Welt.

Thailand

Auch Thailand bietet für die gesamte Familie eine perfekte Auszeit in tropischen Gefilden. Neben familienfreundlichen Unterkünften, wartet die Destination mit vielen Naturaktivitäten und Erholungsmöglichkeiten am Strand auf. Obwohl Thailand ein sehr beliebtes Reiseziel ist, gibt es spannende Möglichkeiten für Familien, dem Trubel von Bangkok zu entkommen und die exotische Natur des Landes abseits der Touristenpfade zu entdecken.

© Getty Images ×

Zum Beispiel bei einem Besuch am Erawan Wasserfall inklusive Dschungelcamping. Kinder kommen hier voll auf ihre Kosten: Der Weg zum Wasserfall führt durch ein Gebiet, das fast nur von Affen bewohnt ist, sie können im erfrischenden Quellwasser planschen und am Rande des Nationalparks in komfortablen Zelten in der freien Natur übernachten. In der Urlaubsregion Khao Lak bieten kinderfreundliche Unterkünfte wie das Wanaburee Resort zahlreiche Freizeitspaß-Optionen für die kleineren Gäste: von Kinderschwimmbecken zu Wasserrutschen. Außerdem können Sonnenanbeter die wunderschönen Sandstrände mit Kokospalmen zur Erholung genießen. Das Bauen von Sandburgen, Ballspielen am Strand oder auch Schnorcheln lässt Kinderherzen höher schlagen.

Costa Rica

Auch Costa Rica bietet für Eltern, die mit ihren Teenagern auf Reisen gehen, eine Menge spannender Möglichkeiten, die Karibik zu entdecken.

© Getty Images ×

Im malerischen Flusshafen Panova geht es etwas schneller zu: Auf einer Bootstour können Familien Brüllaffen, Leguane und Wasserschildkröten entdecken. Eine weitere Möglichkeit, die faszinierende Flora und Fauna des Landes zu erleben, ist eine Rafting-Tour durch den Regenwald auf dem Fluss Tres Amigos. Das Ganze kann auch gleich mit einer besonderen Übernachtungsmöglichkeit verknüpft werden: Die Maquenque Eco Lodge, nördlich von Boca Tapada, bietet mit ihren Baumhäusern umgeben vom Regenwald eine ganz besondere Unterkunft. Das ultimative Adrenalin-Erlebnis für Teens und Eltern stellen jedoch die Canyoning- und Rafting-Touren in der Nähe der Kleinstadt La Fortuna und des Vulkans Arenal, dar. Denn wer möchte sich nicht über Schluchten schwingen oder Wasserfällen abseilen? Diese Kombi aus Adrenalin, Spaß und Abenteuerlust wird jeden Teenager begeistern.

Dubai

Nicht zu vergessen auf Dubai: Das Emirat steht nicht nur für ultramoderne Architektur, sondern auch für Top-Möglichkeiten für Familien.

© Getty Images ×

Ganz neu: Das interaktive Museum of The Future, das sich der Menschheit in der Zukunft widmet. Themenräume zu Raumfahrt, Klimawandel, Ökologie, Gesundheit, Wellness und Spiritualität machen Staunen.