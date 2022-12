× Die Top-Tipps für Ihren Thailand-Urlaub

Ein feiner Sandstrand statt Schneematsch, Sommertemperaturen statt Winternebel, köstliches Thai-Food statt überteuertem Glühwein. Wir zeigen Ihnen die schönsten Plätze für Ihren Traumurlaub in Thailand.

Endlich! Thailand – die beliebteste Destination der Österreicher*innen in Asien – kann wieder uneingeschränkt bereist werden. Genau die richtige Zeit also, um dem grauen Winter daheim zu entfliehen, und stattdessen Traumstrände und ferne Kulturen zu erleben.

In den Wintermonaten erwartet Thailand seine Gäste vor allem im Süden des Landes, und dort wiederum an der Westküste zur Andamanensee. Wir haben die Highlights in Krabi, Phuket und Khao Lak für Sie zusammengefasst.

Die Highlights in Krabi

Für viele Thailand-Fans ist Krabi die schönste Provinz an der Andamanensee-Küste. Die Strände und Buchten hier erwarten die Urlauber*innen mit feinem weißen Sand, kristallklarem warmen Wasser und üppigem tropischen Grün, das bis an die Küstenlinie heranreicht. Klippen, von denen manche bis über 300 Meter emporragen, bilden den dramatischen Hintergrund dieser tropischen Traumstrände.

Vor der Küste gibt es vorgelagerte Inseln, von denen die Zwillingsinseln Phi Phi Islands sowie Koh Lanta wohl die bekanntesten sind. Auch an Land gibt es viel zu entdecken. Eine der grünen Attraktionen Krabis ist der Khao Phanom Bencha Nationalpark - ein tropisches Schutzgebiet, das für seine beeindruckenden Wasserfälle und für den Artenreichtum an Tieren und Pflanzen berühmt ist. Weiter nördlich liegt der Than Bok Khorani Nationalpark mit seinen Kalksteinbergen, Wasserfällen, Teichen, Mangrovenwäldern und Inseln.

DIE PHI PHI INSELN

Weltweit berühmt wurden die Phi Phi Inseln als Drehort des Films „The Beach“. Es gibt zwei Hauptinseln der Phi Phi Island Gruppe: Phi Phi Don und Phi Phi Le. Phi Phi Don ist die größere und erschlossenere Insel. Es gibt hier Bungalows und eine touristische Infrastruktur. Phi Phi Le ist kleiner und unbewohnt, eine Insel von atemberaubender Schönheit, mit bizarren Felsen, idyllischen stillen Buchten, versteckten Nischen und Höhlen.

LAEM PHRA NANG

An der Landspitze von Ao Nang finden sich zwei der besten Strände von Krabi: Ao Phra Nang und Railay Beach. Diese Strände können nur mit dem Boot erreicht werden, ein Ausflug, der mit spektakulären Ausblicken belohnt wird. Felsenklettern und die Wanderung auf die Klippen zu einer versteckten Badestelle und einem wundervollen Aussichtspunkt gehören zu den besonderen Attraktionen, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

WAT THAM SUEA

Der etwa 7 Kilometer von Krabi Stadt entfernt liegende Tigerhöhlen-Tempel - so die Bedeutung seines Namens - ist ein berühmtes Waldkloster. Inmitten eines dicht bewaldeten Tales und von hohen Klippen umgeben, haben die Mönche hier ihre Meditationshütten

KHAO PHANOM BENCHA NATIONALPARK

Der Park liegt nur etwa 20 Kilometer von Krabi Stadt entfernt und ist damit ein ideales Ausflugsziel. Typisch für diesen Nationalpark sind seine bewaldeten Hügelspitzen und seine zauberhafte Landschaft mit ihren Flüssen, Wasserfällen und einer großen Vielfalt von Tierarten.

THAN BOK KHORANI NATIONALPARK

Etwa 45 Kilometer von Krabi Stadt entfernt erstreckt sich dieser Park über eine Fläche von 121 Quadratkilometern. Zu den Highlights hier zählen Kalksteinklippen, Höhlen und Wasserfälle. Der zauberhafteste Ort in dem beliebten Park ist ein Lotusteich, der von einem aus den überhängenden Felsen herabstürzenden Wasserfall gespeist wird. Das Wasser der Lagune fließt in kleinen Flüssen ab, die sich durch botanische Gärten mit ihren tropischen Blumen, Bäumen und Büschen schlängeln.

