× Das sind die beliebtesten Urlaubsinseln der Welt

Sonne, Strand und Meer. Weltweit gibt es viele traumhafte Inseln zu entdecken. Das Reisemagazin "Travel & Leisure" kürt jedes Jahr die beliebtesten Inseldestinationen.

Die Leser:innen von "Travel & Leisure" küren jedes Jahr ihre liebsten Inseldestinationen. Unter den Top Ten sind viele bekannte Namen, aber auch vermehrt alternative Reiseziele, die sich nicht nur für einen Badeurlaub eignen...

Platz 10: Boracay, Philippinen

© Getty Images ×

Die Insel Boracay ist eine von mehr als 7.000 philippinischen Inseln und umrandet von puderzuckerartigen Sandstränden. Als der schönste gilt der vier Kilometer lange White Beach. Besonders beliebt bei Tauchern sind die Steilwände von Yapak, aber auch im flachen Gewässer sind wunderschöne Unterwasserlandschaften für Schnorchler zu entdecken.

Platz 9: Langkawi, Malaysia

© Getty Images ×

Die malaiische Pulau Langkawi bietet weiße Sandstrände, hohe Palmen, dichte Wälder und Wasserfälle. Die Insel in Malaysia ist aber auch deshalb so beliebt, weil sie aus dem Süden Thailands gut zu erreichen, aber noch nicht so überlaufen ist. Alternativ gibt es Inlandflüge über Kuala Lumpur oder eine Fähre ab Penang.

Platz 8: Dominica, Karibik

© Getty Images ×

Der kleine Inselsaat in der Karibik ist umgeben von Inseln, die bei Touristen bekannter sind. Knapp fünfzig Kilometer nordwestlich liegt Guadeloupe, gut vierzig Kilometer im Südosten Martinique. Dominica gilt als Geheimtipp unter den Inseln der Karibik.

Platz 7: Koh Samui, Thailand

© Getty Images ×

Die drittgrößte Insel Thailands im Golf von Siam zählt zu den beliebtesten Ferienregionen Asiens. Trotz der touristischen Entwicklung seit den 1970er-Jahren, als die Insel noch von ersten Rucksackreisenden besucht wurde, legen die Einheimischen viel Wert auf die Erhaltung der Palmenwälder.

Platz 6: Skye und die Hebriden, Schottland

© Getty Images ×

Skye gehört wegen ihrer Traumkulisse zu den beliebtesten Reisezielen in Schottland. Die Halbinsel und die vielen Buchten locken Wanderer wie Bootsausflügler. Skye mit einer Nordsüdausdehnung von 100 Kilometern ist die größte Insel der Inneren Hebriden. Im Landesinneren erhebt sich die schroffe Bergkette der Cuillin Mountains.

Platz 5: Phuket, Thailand

© Getty Images ×

Phuket ist die größte Insel Thailands und für viele eine der ganz großen Wunschdestinationen. Die Insel bietet traumhafte Strände, superfreundliche Menschen und ein relaxtes Flair.

Platz 4: Madeira, Portugal

© Getty Images ×

Die portugiesische Atlantikinsel ist vor allem bei Naturliebhabern gefragt. Auf Madeira locken lange Wanderungen auf den künstlichen Bewässerungskanälen Levadas oder vom Berg Pico Arieiro zum Berg Pico Ruivo. Auch die Tierbeobachtung lockt viele Reisende, denn Madeira ist einer der wenigen Orte in Europa, von denen aus man Wale und Delfine beobachten kann.

Platz 3: Bali, Indonesien

© Getty Images ×

Das indonesische Bali zieht jährlich eine große Millionenschar von Touristen an. Das ist durchaus nachvollziehbar, denn das Eiland hat mit Reisterrassen, traumhaften Stränden und reich geschmückten Tempeln bietet eine enorme Bandbreite an. Das Inselparadies bietet auf kleinem Raum einen einzigartigen Einblick in die indonesische Kulturvielfalt. Vor allem im europäischen Winter reisen viele Menschen hierher.

Platz 2: Malediven

© Getty Images ×

Die Malediven liegen im Indischen Ozean. Sie bestehen aus 26 Atollen, die nur ganz gering über den Meeresspiegel hinausragen. Knapp 1.200 aus Korallensand bestehende Inseln gehören zu den Malediven, die als ein Traumziel schlechthin gelten. Von den Inseln werden rund 100 als Hotelinseln genutzt.

Platz 1: Great-Barrier-Reef-Inseln, Australien

© Getty Images ×

Das Weltkulturerbe ist eine Ansammlung von rund 900 Korallenriffen. Obwohl die Anreise lang ist, nehmen sie immer mehr Menschen auf sich wegen der natürlichen Schönheit der Region. Dabei ist Hamilton Island die einzige Insel am Great Barrier Reef, die über einen eigenen Verkehrsflughafen verfügt. Whitsunday Island ist die größte Insel der Region und Namensgeberin des berühmten Whitehaven Beach. Der Traumstrand erstreckt sich über sieben Kilometer und gehört zu den meistfotografierten Orten der Welt. Die Inseln zählen zu den besten Segelrevieren. Es ist auch möglich, die Inselwelt im Rahmen von Tagessegeltouren zu erleben.