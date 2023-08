× Hier verbringen die Royals ihren Urlaub

Ob Griechenland, Mallorca oder Südfrankreich - wir verraten die beliebtesten Urlaubsziele der europäischen Royals.

Die königlichen Familien ließen es sich diesen Sommer ganz schön gut gehen. Die Spanier zieht es nach Mallorca, die Briten nach Schottland: Wir verraten, wo die Royals ihren Sommerurlaub verbrachten:

Die britischen Royals zieht es nach Schottland

Für Queen Elizabeth (1926-2022) war das schottische Schloss Balmoral ihr liebster Orte auf der Welt. Inmitten von majestätischen Landschaften, verbrachte die Königin hier jedes Jahr den Sommerurlaub mit ihrer Familie. Und auch König Charles III. (74) führt die Tradition seiner verstorbenen Mutter fort, und verbrachte seinen ersten Sommer als Monarch gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla (76) in Schottland.

Balmoral, mit seinen weitläufigen 50.000 Hektar, ist seit 1852 das Sommer-Domizil der britischen Königsfamilie. Damals erwarb Prinz Albert (1819-1861) das Anwesen. Die majestätischen Berge, Seen und üppigen Wiesen Schottlands umrahmen das Schloss. Wenn die gesamte Familie vor Ort ist, stehen Freizeitaktivitäten wie Jagen, Fischen oder Reiten auf der Agenda.

Die spanische Königsfamilie residiert auf Mallorca

Bereits seit seiner Kindheit verbringt König Felipe VI. von Spanien (55) die Sommermonate im Marivent Palast auf der bezaubernden Baleareninsel Mallorca. Das Anwesen erstreckt sich über 30.000 Hektar in Parma und thront zwischen duftenden Pinien und dem weiten Meer. Seit den 1970er Jahren verbringt die spanische Königsfamilie hier ihre Sommer, als damals König Juan Carlos I. (85) den Palast als Geschenk erhielt. Heute führt Felipe VI. seine eigene Familie hierher, begleitet von Königin Letizia (50) und den Prinzessinnen Leonor (17) und Sofia (16). Der Familienurlaub beginnt üblicherweise Ende Juli.

Die Belgier machen Urlaub in Frankreich

Das belgische Königspaar, König Philippe (63) und Königin Mathilde (50), verbringen seit vielen Jahren den Sommerurlaub gemeinsam mit ihren Kindern auf der ruhigen Insel Île d'Yeu. Zu Beginn mieteten sie dort ein Ferienhaus, 2019 kaufte das Königspaar jedoch ein Anwesen mit einer Villa. Besonders gut soll der Familie gefallen, dass sie sich auf der Insel relativ unerkannt bewegen können. Hier können sie ihrem Kite-Surfen, Radfahren und Wandern nachgehen und die Zeit fernab ihrer royalen Verpflichtungen genießen.

Die Schweden bleiben Zuhause

Die schwedische Königsfamilie um König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (79) bevorzugt im Sommer die heimische Umgebung, insbesondere die Insel Öland - einige hundert Kilometer von Stockholm entfernt. Hier besitzt die Familie ihre Sommerresidenz Solliden Palast. Das prächtige Anwesen wurde 1906 von der schwedischen Königin Victoria (46) gebaut und von der Architektur Süditaliens inspiriert. Wenn keine privaten Auszeiten geplant sind, darf auch die Bevölkerung das Anwesen betrachten.

Die dänische Königsfamilie zieht es nach Südfrankreich

In den 1970er-Jahren erwarben Königin Margrethe II. (83) und ihr Ehemann Henrik (1934-2018) ein atemberaubendes Château samt Weingut im Süden Frankreichs. Seitdem dient es der dänischen Königsfamilie und ihren Verwandten als Ort der Entspannung, besonders in den Sommermonaten verbringen sie hier gerne Zeit. Wein wird in dem Château nach wie vor produziert und verkauft.

Die Niederländer urlauben in ihrer griechischer Villa

Noch während seiner Zeit als Thronfolger erwarb König Willem-Alexander der Niederlande (56) im Jahr 2012 eine atemberaubende Luxusvilla auf der griechischen Halbinsel Peloponnes, für 4,5 Millionen Euro. Das Anwesen liegt in der Nähe von Kranidi und bietet gleich zwei Pools, einen privaten Yachthafen sowie einen exklusiven Strand. 2020 sorgte die Familie für Aufsehen, als sie während der Corona-Beschränkungen im eigenen Land hier Urlaub machten.

Die Norweger bleiben in Oslo

Offenbar bevorzugen die Norweger eine rustikalen Sommerurlaub. Der Bauernhof Bygdøy bei Oslo ist seit 1305 im Besitz der norwegischen Königsfamilie. Während der Regentschaft von König Haakon VII. (1872-1957) wurde er zum Sommerziel der königlichen Familie. Nach dem Tod von König Olav V (1903-1991) blieb der Bauernhof ungenutzt, bis der Monarch König Harald V (86) und Königin Sonja (86) im Jahr 2007 Renovierungsarbeiten durchführen ließen. Heutzutage dient er der Familie wieder als Ruhe-Oase. Besonders große Freude dürften die Enkelkinder haben, denn der Bio-Bauernhof beherbergt zahlreiche Tiere, darunter 60 Kühe.