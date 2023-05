× King Charles III.: Das sind seine spektakulären Schlösser

King Charles III. wurde am 6. Mai 2023 gekrönt. Entdecken Sie die wunderschönen royalen Anwesen des britischen Monarchs.

Wo wohnt eigentlich der britische König? Als er im vergangenen Jahr den Thron erbte, übernahm er nicht nur das Regiment des Landes, sondern erbte zudem auch ein riesiges Portfolio an Immobilien, darunter Privathäuser und offizielle königliche Residenzen im gesamten Vereinigten Königreich.

Vom Buckingham Palace, in dem er geboren wurde, bis zum Clarence House, in dem er als Kind und nach seiner Hochzeit lebte, haben wir die beeindruckendsten Residenzen des Königs zusammengestellt.

Buckingham Palace

© Getty ×

King Charles wurde am 14. November 1948 im Buckingham Palace geboren - sein wohl berühmtestes Anwesen. Der heutige Monarch verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in dem 1703 erbauten 775-Zimmer-Palast. Seit King Georg III. den Palast im Jahr 1761 für Queen Charlotte kaufte, ist er im Besitz der königlichen Familie. Derzeit befindet sich der Palast inmitten eines zehnjährigen Renovierungsprojekts in Höhe von rund 454 Millionen Euro. Aktuell nutzt King Charles III. den Palast zum Arbeiten, wohnt aber weiterhin im Clarence House.

Clarence House

© Getty ×

King Charles verbrachte seine ersten Lebensjahre in Clarence House. Die Residenz wurde zwischen 1825 und 1827 gebaut. Der König lebte von 1948 an bis zum Beginn der Regentschaft seiner Mutter im Jahr 1952 in dem dreistöckigen Haus. 2003 kehrte er dorthin zurück und machte es zusammen mit seiner zukünftigen Ehefrau Camilla Parker-Bowles zu seiner offiziellen Residenz. Das Interior ließ der König von Robert Kime gestalten.

Balmoral Castle

© Getty ×

Balmoral Castle befindet sich im schottischen Aberdeenshire im Privatbesitz des Königs. Das Anwesen zählte zu den Lieblingsorten seiner Mutter - nach ihrem Tod wurde das Schloss von ihm übernommen. Prinz Albert erwarb das 50.000 Hektar große Anwesen im Jahr 1852 für seine Frau, Queen Victoria. Im Jahr 2002 erbte der König bereits Birkhall, ein Haus aus dem Jahr 1715 auf dem Gelände von Balmoral, das er häufig als Rückzugsort nutzte – so auch während seiner Flitterwochen mit seiner Gemahlin Camilla.

Kensington Palace

© Getty Images ×

Nachdem Charles Diana im Jahr 1981 heiratete, zog das Ehepaar in die Appartements acht und neun des Kensington Palace. William III. erwarb das jakobinische Herrenhaus 1689 und beauftragte später den Architekten Christopher Wren, der für die Gestaltung der St. Paul's Cathedral bekannt ist, mit dem Ausbau des Gebäudes.

Windsor Castle

© Getty Images ×

Das im 11. Jahrhundert von William the Conquerer erbaute Windsor Castle ist das größte bewohnte Schloss der Welt. Mehr als 40 Monarchen haben hier gelebt, von denen viele das Anwesen renoviert und umgebaut haben. Queen Elizabeth verbrachte gerne ganze Wochenenden auf dem Schloss und lebte während der Pandemie sogar dauerhaft dort. Nach ihrem Tod erbte King Charles das weitläufige Anwesen.

Palace of Holyroodhouse

© Getty Images ×

In Schottland ist die offizielle Residenz des Königs der Holyroodhouse Palast, welcher aus dem Jahr 1128 stammt. An dieser Stelle gründete David I. ein Augustiner-Kloster, das James IV. 1503 in einen Palast verwandelte.

Castle of Mey

© Getty Images ×

Die Castle of Mey wurde im 16. Jahrhundert von George, dem vierten Earl of Caithness, erbaut. Queen Elizabeth, die „Queen Mother“, erwarb das Schloss 1952 und renovierte das Anwesen samt dem 30 Hektar großem Gelände. Der König hat das Schloss im Laufe der Jahre häufig besucht und eröffnete dort 2019 sogar eine Frühstückspension für Touristen.