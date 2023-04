So wohnte Elvis Presley, der King of Rock 'n' Roll

Der King of Rock 'n' Roll lebte zwischen Graceland und Bad Nauheim. Das sind die Häuser, in denen Elvis Presley lebte.

An einem Ort hielt es den King of Rock ’n’ Roll selten lang. Schon in seiner Kindheit zogen seine Eltern Gladys und Vernon Presley mit ihrem Sohn immer wieder quer durch Amerika. Am Höhepunkt seiner Karriere kaufte sich der Sänger 1957 sein Traumdomizil in Memphis, sein geliebtes "Graceland". Aber auch neben dieser opulenten Heimatbasis kaufte oder mietete Presley über die Jahre weitere Häuser in Palm Springs, Los Angeles und sogar in Deutschland. Wir zeigen Ihnen die Domizile des King of Rock 'n' Roll.

Elvis Presley: Das sind die Häuser, in denen er lebte

Elvis’ Geburtshaus, Tupelo, Mississippi

© Universal Images Group, Getty Images Elvis Presleys Geburtshaus in Tupelo, Mississippi ×

Elvis Presley wurde am 8. Jänner 1935 in einem kleinen Zwei-Zimmer-Haus in Tupelo, Mississippi geboren. Das kleine Haus hatten sein Vater, Großvater und Onkel selbst gebaut. Die Familie lebte allerdings nur drei Jahre hier. Heute ist das Anwesen eine historische Stätte, die eine Kapelle und das Elvis Presley Birthplace Museum beherbergt.

Memphis, Tennessee

Elvis Presley lebte bis zu seinem 13. Lebensjahr in Mississippi. Darauffolgend zog die Familie in den Bundesstaat Tennessee. 1949 zogen die Presleys in eine Wohnung der Lauderdale Courts. Das Wohnhaus war eines der ersten staatlichen Wohnungsbauprojekte der Vereinigten Staaten.

Audubon Drive 1034, Memphis, Tennessee

© Getty Images North America Audubon Drive 1034 in Memphis, Tennessee ×

1956 kaufte Elvis Presley für sich und seine Eltern mit den Tantiemen von „Heartbreak Hotel“ (dem ersten Nr.1 Chart-Hit des Sängers) ein Haus am Audubon Drive. Das 29.500 Dollar teure Haus hatte vier Schlafzimmer und zwei Bäder. Währenddem er in dem Haus lebte, baute Presley einen Pool und – als ihm die Elvis-Fans langsam zu viel wurden – einen hohen Zaun.

Graceland, Memphis, Tennessee

© Corbis Entertainment, Getty Images Graceland, Elvis Presley's Lieblings-Anwesen ×

Bereits ein Jahr später erwarb Elvis Presley seinen berühmtesten Wohnsitz: "Graceland". Für das Haus im Kolonialstil zahlte Presley damals 102.500 Dollar, was heute etwa 1,1 Millionen Dollar entspricht. Der Musiker ließ einen für damals noch hochmodernen Pool anlegen und sicherte das Grundstück mit Toren, die mit Musiknoten verziert waren. Trotz seinen vielen anderen Anwesen galt "Graceland" als sein Zuhause - er nutze die Räumlichkeiten als Arbeitszimmer und Aufnahmestudios. Hier wurde der Sänger auch begraben - eine Pilgerstätte für Elvis-Fans.

Goethestraße, Bad Nauheim, Deutschland

© Ullstein Bild, Getty Images In der hessischen Kurstadt Bad Nauheim findet seit 20 Jahren jährlich ein Elvis-Festival statt. ×

Auch in Deutschland residierte der Sänger. Elvis Presley und seine Frau Priscilla wohnten von 1958 bis 1960 im Hotel Grunewald in Bad Nauheim, während er im US-Militär in Wiesbaden diente. Der Platz vor dem Hotel heißt bis heute Elvis-Presley-Platz.

Palm Springs, Kalifornien

© Archive Photos, Getty Images Das "House of Tomorrow" in Palm Springs, Kalifornien. ×

1966 mietete Presley für ein Jahr sein "Honeymoon House". Hier verbrachten Elvis und Priscilla Presley nach ihrer Las Vegas Hochzeit ihre Flitterwochen. Das 450 Quadratmeter große "House of Tomorrow" galt als Musterbeispiel moderner Architektur: hohe Glasfronten, kreisförmig angelegte Wohnbereiche, ein fünfeckiger Pool usw. 2022 wurde das Haus für 5,65 Millionen Dollar verkauft.

Bel Air, Los Angeles, Kalifornien

In den späten 60er Jahren zog es den Sänger, wie viele Stars, nach Bel Air. Hier wohnte er von dem Perugia Way bis zur Bellagio Road über die Jahre in mehreren Häusern.

Beverly Hills, Kalifornien

© Getty Images North America Das Luxus-Anwesen in Beverly Hills. ×

Elvis Presley kaufte 1967 ein Haus auf der Hillcrest Road für 400.000 Dollar. 1958 wurde die Villa von dem Architekten Rex Lotery entworfen und ist es eine Mischung aus Modernismus und französischem Regency-Stil.

Kurz darauf, 1970, erwarb Presley ein Anwesen am Monovale Drive in Beverly Hills für sich, Priscilla und seine Tochter Lisa Marie. 2020 wurde das Anwesen für 20 Millionen Dollar verkauft, zusammen mit einem angrenzenden Grundstück für weitere 9,3 Millionen Dollar.

West Chino Canyon Road, Palm Springs, Kalifornien

© Archive Photos, Getty Images Das letzte Anwesen in Palm Springs. ×

Sein letztes Haus legte sich der King of Rock 'n' Roll 1970 in Palm Springs zu. Der Schweizer Architekt Albert Frey entwarf 1946 das Haus im spanischen Kolonialstil. Nach Presleys Tod erwarb der Four-Seasons-Sänger Frankie Valli das Luxus-Anwesen.