× Von München bis New York: Die schönsten Städte im Advent

Die Vorweihnachtszeit ist die perfekte Season, um den schönsten Städten der Welt einen Besuch abzustatten, Weihnachtseinkäufe zu erledigen und über stimmungsvolle Adventmärkte zu flanieren. Wir zeigen die besten Citys für einen Trip.

Adventzauber in den schönsten Metropolen mit Weihnachtseinkäufen kombinieren – keine schlechte Idee, wie wir finden. Nachstehend die schönsten Citys für einen vorweihnachtlichen City-Trip.

New York City

Wenn es etwas gibt, was die US-Amerikaner wirklich hervorragend können, dann ist das Weihnachten feiern. Mit Ende November fällt hier der Startschuss für die Weihnachtszeit (nach Thanksgiving, dem letzten Donnerstag im November) und speziell im Big Apple ist die Stimmung dann unbeschreiblich. Alle Jahre wieder wird vor dem Rockefeller Center ein gigantischer Christbaum illuminiert (Tree Lighting Ceremony heuer am 29. November!). Die Lichter am Baum brennen täglich von 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr, am ersten Weihnachtsfeiertag sogar 24 Stunden lang. Am Silvesterabend werden die Lichter bereits um 21 Uhr ausgeschaltet.

Für glanzvolle Konkurrenz sorgen die Schaufenster der eleganten Stores in der Fifth Avenue, die fantasievoll dekoriert sind. Dabei geht es in der Shopping-Metropole ausnahmsweise nicht nur um den Umsatz - die Windows sollen eine Art Geschenk an den Besucher sein: Jedes Schaufenster erzählt eine andere Geschichte. Die schönsten Auslagen findet man bei Henri Bendel, Barneys NY, Saks Fifth Avenue und Tiffany. Und – nicht zu vergessen – natürlich bei Macy‘s in der 34th Street.

London

Auch in der Brit-Hauptstadt ist die Vorweihnachtszeit eine ganz besondere. Nicht nur kann man in den größten Einkaufsstraßen wie Oxford oder Regent Street alle Weihnachtseinkäufe erledigen, stimmungsvolle Weihnachtsmärkte gibt es hier detto an allen Ecken. Besonders schön: das weitläufige Winter Wonderland im Hyde Park (ab 17. November), der Weihnachtsmarkt an der Themse, direkt neben der London Bridge (ab 15. November), das Winterfest im Southbank Centre (hat seit 28. Oktober geöffnet) und der Greenwich Market, einer der schönsten und am wenigsten touristischen Weihnachtsmärkte (weihnachtliche Laternenprozession am 15. November).

Während man auf den Adventmärkten am besten typisch britische Souvenirs shoppt, empfiehlt sich für die größeren Einkäufe die Oxford Street mit mehr als 300 Geschäften. Für Luxus-Weihnachtswünsche ist man in der Bond Street richtig, der noblen Einkaufsstraße im Zentrum des vornehmen Stadtteils Mayfair. Die größte Lichtanlage gibt es stets in der Regent Street zu bewundern. Mit etwa 300.000 LED-Leuchten verwandelt sich die Einkaufsstraße, welche mehr als 75 internationale Flagship-Stores beheimatet, in ein traumhaftes Weihnachtswunderland. Überschaubar, dafür ideal für einen gemütlichen Einkaufsbummel, ist indes die Carnaby Street, eine Fußgängerzone. Wer hier auf Geschenkesuche geht oder sich selbst einen Wunsch erfüllen möchte, sollte unbedingt die vielen kleinen Seitengassen durchforsten.

München

Im November erstrahlt auch die bayerische Hauptstadt München in weihnachtlicher Stimmung. Der älteste Markt der Stadt ist der Christkindlmarkt rund um den Marienplatz (heuer ab 27. November). Die Besucher des traditionsreichsten Weihnachtsmarktes in München dürfen sich auf Musik, Kunsthandwerk, Glühwein und kulinarische Spezialitäten freuen. Nicht weit vom Christkindlmarkt am Marienplatz entfernt, findet sich auch der größte Krippenmarkt Deutschlands. Das Angebot an Krippenfiguren, Zubehör und Schnitzwerk am Richard-Strauss-Brunnen in der Neuhauser Straße ist derart umfassend, dass der Kripperlmarkt unter Fachleuten als ein wahres Eldorado gilt. Neben echten Sammlerstücken und Raritäten gibt es hier auch für den normalen Weihnachtsbedarf eine Vielzahl an Krippen und Zubehör in allen Größen und Varianten. Und das Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese ist ein alternativer Weihnachtsmarkt mit Bio-Essen und orginellem Kunsthandwerk (ab 23. November).

Edinburgh

Auch die Adventmärkte im schottischen Edinburgh locken jährlich Tausende Besucher in die schottische Stadt. Mittelpunkt der weihnachtlichen Festivitäten sind das Riesenrad, eine Eislaufbahn und atmosphärische Märkte vor der Kulisse des Schlosses. Neben dem Highland-Dorfmarkt (Burger mit Wildfleisch, skurrile Kleidung und Schmuck!) ist auch der traditionelle deutsche Markt einen Besuch wert. Hier gibt‘s typische deutsche Spezialitäten wie herzhafte Würstchen und Glühwein. Kleineren Kindern wird das Santa Land in den Princes Street Gardens gefallen, ein festlicher Jahrmarkt. Und für letzte Weihnachtsgeschenke empfiehlt sich das Stadtzentrum von Edinburgh und die Boutiquen in Multrees Walk.