× Die neue Celebrity Ascent: Celebrity Cruises wächst weiter

Sie hat 17 Decks, ist 327 Meter lang und bietet mehr als 3.200 Gästen Platz. Die Celebrity Ascent, das vierte und neueste Schiff der Edge-Klasse, ist das jüngste Flotten-Mitglied bei Celebrity Cruises.

Das US-amerikanische Kreuzfahrtunternehmen arbeitete bei der Celebrity Ascent mit weltweit führenden Designern, Architekten und Innenarchitekten zusammen. Neben dem innovativen Design können sich Gäste auf kulinarische Highlights von Michelin-Sterneköchen, ein umfangreiches Bord-Entertainment, viele Wellness-Annehmlichkeiten und erstklassige Kunstinstallationen freuen.

© Celebrity Cruises ×

Was wird an Bord der Celebrity Ascent geboten?

Die Celebrity Ascent gehört zur Edge-Klasse, eine der modernsten Schiffsklassen der Welt, und ist ein Schwesterschiff der Celebrity Beyond, die im vergangenen Jahr ihr Debüt feierte.

Zu den neuen und beliebten Erlebnissen an Bord gehören:

ein erweitertes Unterhaltungsprogramm an Bord mit einer neuen Open-Air-Night-Show auf dem Resort Deck, sechs neuen Live-Show-Produktionen, interaktiven Spielerlebnissen und mehr;

eine neue Außenterrasse im „Blu“, dem „Clean Cuisine“-Restaurant für Aqua Class-Gäste;

das „Cosmopolitan“ Restaurant in neuem Gewand (hier wird neue amerikanische Küche serviert);

ein neu gestaltetes „Le Voyage“, Daniel Bouluds-Gourmetrestaurant;

„The Retreat“, ein exklusiver Resort-im-Resort-Bereich für Suiten-Gäste, mit zweistöckigem Sonnendeck;

State of the Art-Unterkünfte, von modernen zweistöckigen Villen mit privaten Plunge Pools bis hin zu Staterooms (Kabinen) mit Infinite Verandas, die die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereichen auflösen;

ein erweiterter Rooftop Garden und neues Resort-Deck mit einzigartigen freitragenden Pools;

eine Sunset Bar mit mehreren Ebenen und Terrassen, die das Heck des Schiffes neu definiert;

der Magic Carpet, die freischwebende Plattform an der Steuerbordseite des Schiffes, die tagsüber am Resort Deck als Bar für zusätzlichen Platz sorgt und am Abend als Erweiterung eines Spezialitätenrestaurants dient – der Gast schwebt dabei immer direkt über dem Meer.

Wo fährt die neue Celebrity Ascent 2024?

Die Celebrity Ascent bietet bis Mitte April 2024 vom Heimathafen Fort Lauderdale aus immer sonntags achttägige Karibik-Kreuzfahrten an. Angelaufen werden unter anderem die Bahamas, Mexiko, die Cayman Islands, Puerto Rico, Tortola und St. Kitts (Kleine Antillen).

Am 14. April 2024 legt die Celebrity Ascent dann für die Transatlantik-Überquerung ab. Vom 27. April 2024 an ist das Schiff erstmalig in Europa unterwegs und bietet von Barcelona, Civitavecchia (Rom) und Piräus (Athen) aus acht-, zehn- und dreizehntägige Kreuzfahrten durchs westliche und östliche Mittelmeer an.