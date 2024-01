× Urlaubsrückblick: Das waren die günstigsten Reiseziele 2023

Wer bereits die nächsten Reisen für 2024 plant, sollte einen Blick auf die Urlaubsanalyse 2023 werfen. Wir verraten, welche Ziele letztes Jahr mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten konnten.

Wenn Sie auch zu den Menschen gehören, die ständig Fernweh haben, planen Sie möglicherweise schon die nächste Reise. Doch davor lohnt es sich nochmal einen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen. Welche Reiseziele waren 2023 am günstigsten? Anhand einer internen Datenanalyse hat der Reisemarktplatz Skyscanner einen Urlaubsrückblick über das Reiseverhalten 2023 zusammengestellt.

Hier gab es die günstigsten Flüge, Hotels und Mietwagen

Günstigsten Flüge

2023 haben sich immer mehr Reisende für alternative Destinationen entschieden. Laut Datenauswertung war Pescara in Italien das günstigste Flugziel in diesem Jahr. Hin- und Rückflüge in die Küstenstadt Italiens kosteten im vergangen Jahr durchschnittlich 71 Euro pro Person. Die Stadt an der Adria ist bekannt für ihre kilometerlangen Sandstrände und kulturellen Highlights und bietet Reisenden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, nicht nur was die Flüge betrifft.

Zudem analysierte Skyscanner, welche Reiseziele in jedem Monat des Jahres am günstigsten waren:

Januar: Edinburgh, UK – 48 Euro

Februar: Mailand, Italien – 96 Euro

März: Sofia, Bulgarien – 118 Euro

April: Danzig, Polen – 92 Euro

Mai: Danzig, Polen – 98 Euro

Juni: Zadar, Kroatien – 109 Euro

Juli: Kattowitz, Polen – 95 Euro

August: Kattowitz, Polen – 74 Euro

September: Danzig, Polen – 85 Euro

Oktober: Zadar, Kroatien – 80 Euro

November: Agadir, Marokko – 72 Euro

Dezember: Budapest, Ungarn – 118 Euro

© Getty Images ×

Günstigstes Drei-Sterne-Hotel

Ein echtes Hotel-Schnäppchen ergatterten Reisende in Kuta auf der Insel Bali. Im größten und bekanntesten Urlaubsort der Insel konnten Reisende 2023 bereits für 23 Euro pro Nacht in einem Drei-Sterne-Hotel übernachten.

Günstigster Mietwagen

Laut der Datenanalyse war Bukarest in Rumänien 2023 die Stadt mit dem günstigsten Mietwagenangebot. Hier erhielten Autofahrer:innen bereits ab 13 Euro pro Tag ein Mietauto. Für einen Roadtrip durch Rumänien ist Bukarest ein hervorragender Ausgangspunkt.