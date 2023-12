× Die schönsten Shopping-Metropolen zu Weihnachten

Ein bisschen Luxus vor Weihnachten darf sein: Die schönsten Städte für Shoppingtrips im Advent.

Wer jetzt immer noch nicht in Weihnachtslaune ist, sollte schleunigst daran arbeiten. Spätestens mit einem Punsch und einer kleinen Shopping-Tour können Sie ganz einfach

in den Weihnachtszauber eintauchen. Wer Zeit hat, sollte sich einen Kurzurlaub gönnen. Denn das beste Shopping-Erlebnis ist jenes, in entspannter und vor allem neuer Atmosphäre. Die schönsten Shopping-Metropolen mit wunderschöner Weihnachtsbeleuchtung und den besten Shopping-Adressen.

London

Mulled wine auf dem berühmten Southbank Winter Festival entlang der Themse, der magische Winter Trail in den Kew Gardens mit seinen spektakulären Lichtern und der beeindruckende Christbaum im Covent Garden machen London zu einem der schönsten Citytrips im Advent. Die englische Metropole lädt aber nicht nur zum stimmungsvollen Bummeln ein, sie ist auch ein absoluter Hotspot zum Weihnachtsshopping. Die opulenten Schaufenster der Boutiquen der Shoppingmeilen Oxford Street, Regent Street High Street oder in Knights Bridge sind genauso verlockend wie die Einkaufstempel Harrods und Selfridges.

Nach so aufregenden Tagen will man sich gut erholen. Eine Top-Adresse ist das 45 Park Lane im noblen Viertel Mayfair. Passend zur Adresse verfügt es über 45 Zimmer und Suiten, die elegant und freundlich wirken und eine erfrischende Leichtigkeit versprühen – ein Luxushotel zum Wohlfühlen.

Paris

Eintauchen in eine charmante Weihnachtswelt kann man in Paris: Funkelnde Lichter, prachtvolle Christbäume und opulente Schaufenster verwandeln die Stadt der Liebe in einen magischen Ort mit märchenhafter Atmosphäre. Auf der Suche nach Geschenken für seine Lieben darf man die bekannten Champs Elysées und die legendären Galeries Lafayette ebenso wenig auslassen wie das Carrousel du Louvre unter dem Tuileriengarten.

Ein heißer Hoteltipp ist das zentrale Plaza Athénée, in dessen Spa des Institutes Dior man die Batterien wieder aufladen kann.

Mailand

Eislaufen auf der Piazza Gae Aulenti oder am Bagni Misteriosi, hinreißende Weihnachtsmärkte und zahlreiche Designerboutiquen sind nur ein paar der guten Gründe, Mailand einen Adventsbesuch abzustatten.

Stilecht absteigen kann man im Hotel Park Hyatt, das klassische Baukunst und moderne Eleganz vereint und einen eigenen Zugang zur Galleria Vittorio Emanuele II hat, einem wahren Einkaufsjuwel.

New York

Ein Klassiker ist New York, das mit Tiffany & Co., Saks Fifth Avenue und Macy‘s weltberühmte Shoppingoasen bietet. Highlights im Advent sind der Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center und die wunderschönen Märkte.

Wer außergewöhnlich schön und elegant wohnen möchte, wird sich im renommierten Edelhotel The Peninsula auf Manhattans Fifth Avenue rundum wohlfühlen.