× Hier wollen alle hin! Die 10 meistbesuchten Länder der Welt

Wir lieben es zu reisen! Diese Erkenntnis ist sicher alles andere als neu, das belegen auch die Zahlen darüber, wie viele Menschen jährlich fernab der Heimat Urlaub machen. Doch wohin zieht es sie?

Urlaub sind nicht gleich Urlaub, doch seit Jahren steht ein Land in Sachen Tourismus unangefochten auf Platz 1 des beliebtesten Feriendomizils. Welches das ist? Die Antwort finden Sie weiter unten.

Die 10 am häufigsten besuchten Länder der Welt

Die Gründe dafür, warum die hier aufgeführten Länder touristisch so gefragt sind, sind vielfältig: Abwechslungsreiche Städte, spannende Kultur, schöne Strände, gute Erreichbarkeit und Reisekosten, die nicht gleich das Jahresbudget sprengen – im Optimalfall hat das Urlaubsland von allem etwas. So oder so sind die Tourismuszahlen durchaus beeindruckend.

10. Vereinigtes Königreich

© Getty Images ×

Das Vereinigte Königreich hat in jeder Hinsicht eine ganze Menge zu bieten – auch wenn der Brexit den größten Inselstaat Europas als Reiseziel nicht unbedingt attraktiver gemacht hat. Der Schönheit und Vielfalt des Landes hat das aber natürlich keinen Abbruch getan. Als beliebtestes Ziel ist hier London zu nennen, eine der großen Weltmetropolen, die jedes Jahr Millionen von Besuchern anlockt: Den Tower of London, den Buckingham Palace, die Houses of Parliament (einschließlich Big Ben) und das London Eye muss man einfach gesehen haben. Aber auch über London hinaus hat das Vereinigte Königreich jede Menge zu bieten: charmante Dörfer, wunderschöne Landschaften, zauberhafte Seen und raue Küsten. Das Vereinigte Königreich ist immer eine Reise wert. Das haben 36,9 Millionen Tourist:innen zuletzt am eigenen Leib erfahren.

9. Deutschland

© Getty Images ×

Auch Deutschland belegt einen Platz in der Liste der meistbesuchten Länder der Welt. Denn es gibt durchaus viele Gründe um unserem Nachbarn einen Besuch abzustatten. Berlin, Hamburg und München überzeugen als tolle Großstädte mit einem umfangreichen und auch sehr unterschiedlichen Kulturangebot. Zudem gibt es natürlich alte und gut erhaltene Städte wie Heidelberg, tolle und berühmte Schlösser wie Neuschwanstein, aber auch wunderschöne Landschaften: Das malerische Rheintal, die Bayerischen Alpen, der Schwarzwald und die Ost- und Nordsee nicht zu vergessen. All das zieht jährlich 39,4 Millionen Tourist:innen an.

8. Thailand

© Getty Images ×

Eins von zwei asiatischen Destinationen in der Liste der meistbesuchten Länder der Welt ist Thailand. Großer Pluspunkt und ein wirklich entscheidender Faktor: Thailand ist im internationalen Vergleich noch vergleichsweise günstig zu bereisen. Allein die atemberaubenden Strände sind einen Trip wert! Aber auch darüber hinaus ist Thailand ein fantastisches Urlaubsland, das auch eine alte Geschichte, Gastfreundschaft und eine köstliche Küche aufweisen kann. Jede:r kennt die Bilder von türkisfarbenem Wasser und weißen Sandstrände von Phuket, Koh Samui, Krabi und den Phi-Phi-Inseln. Hinzu kommen Top-Städte wie Bangkok, zahlreiche Tempel und Ruinen, die historische Stadt Ayutthaya und traumhafte Nationalparks. 39,7 Millionen Tourist:innen schätzen die Vielfalt Thailands und statten dem Staat in Südostasien jährlich einen Besuch ab.

7. Mexiko

© Getty Images ×

Auch Mexiko sichert sich einen Platz in der Liste der meistbesuchten Länder der Welt. Das hat einerseits mit der Nähe zum Nachbarn USA zu tun, das den Großteil der Touristen in Mexiko stellt, zum anderen aber natürlich mit der Vielfalt, die Mexiko zu bieten hat. Man kann sich dort auf aufregende Städte wie Mexiko-Stadt, Oaxaca und Guanajuato freuen, und auf die Spuren antiker Zivilisationen wie denen der Mayas und Azteken begeben, oder es sich an den malerischen Stränden von Cancun, Playa del Carmen, Puerto Vallarta und Los Cabos gut gehen lassen. Nicht zu vergessen: Die fantastische mexikanische Küche. Kein Wunder, dass Mexiko jedes Jahr rund 44,9 Millionen Tourist:innen anlockt.

6. Türkei

© Getty Images ×

Ebenfalls ein vielbesuchtes Land ist die Türkei. Atemberaubende Natur, lebendige Kultur, bahnbrechende historische Stätten und vor allem: Herzliche Gastfreundschaft. Allein Istanbul ist mit seiner historischen Vielfalt wie der Hagia Sophia, der Blaue Moschee, dem Topkapi-Palast und dem antiken Hippodrom unbedingt eine Reise wert. Aber die Türkei nur darauf zu reduzieren, würde ihr nicht gerecht werden, immerhin hat das Land mit den surreal anmutenden Terrassen von Pamukkalem, dem Patara-Strand, den Kappadokien sowie den unberührten Strände des Mittelmeers und der Ägäis so viel zu bieten, dass ein einziger Besuch im Land kaum ausreicht, um sich alles anzusehen. Jedes Jahr besuchen etwa 52,2 Millionen Tourist:innen die Türkei.

5. Italien

© Getty Images ×

Bella Italia! Rom, Venedig, Florenz, Mailand – allein diese fantastischen Städte würden doch einen Platz weiter vorne rechtfertigen. Das Essen: Pizza, Pasta, Eis – das kulinarische Angebot der Italiener und Italienerinnen kann sich zweifelsohne sehen lassen. Die Kultur: Antike Ruinen, majestätische Kathedralen und renommierte Kunstgalerien bieten ein aufregendes Programm. Michelangelos David, Leonardo da Vincis Letztes Abendmahl und die komplizierte Architektur des Kolosseums sind allesamt in Italien zu bestaunen. Die Landschaften: die Toskana, der Piemont und Venetien, zudem Küsten wie die Amalfiküste oder Apulien, die Dolomiten, der Comer See, Cinque Terre. Fast schon verwunderlich, dass das Land jährlich „nur“ 64,7 Millionen Tourist:innen anzieht.

4. China

© Getty Images ×

Dass eines der größten Länder der Welt (China liegt dahingehend weltweit auf Platz drei) auch eines der meistbesuchten ist, verwundert nicht. China hat viel zu bieten und gehört insbesondere hinsichtlich der reichhaltigen Kultur zu den spannendsten Ländern der Welt. So sind die Metropolen Peking, Shanghai, Shenzhen und Hongkong unglaublich modern, dennoch beherbergt das Land ein riesiges antikes Erbe – angefangen bei der sagenumwobenen Chinesischen Mauer bis hin zur Verbotenen Stadt und den Tempeln der Shaolin. Und on top kommt noch das unglaubliche Essen. Klar, dass es jedes Jahr 67,6 Millionen Tourist:innen nach China zieht.

3. USA

© Getty Images ×

Es ist kein Wunder, dass es die USA in die Top drei der meistbesuchten Länder der Welt geschafft haben – und zwar mit 78,7 Tourist:innen pro Jahr. Doch wo soll man bloß anfangen? Immerhin handelt es sich bei den Vereinigten Staaten von Amerika um das einflussreichste Land des Westens. Die Natur in den Staaten ist an vielen Stellen einzigartig. Nationalparks wie der Yosemite-Nationalpark und der Grand Canyon bieten unvergleichliche Landschaften, eine vielfältige Tierwelt und unzählige Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten. In den Großstädten gibt es natürlich ikonische Wahrzeichen zu sehen wie die Freiheitsstatue, die Golden Gate Bridge und das Weiße Haus. Nicht zu vergessen Metropolen wie New York City, Chicago, Los Angeles, New Orleans und Nashville, deren Beiträge für Kunst, Musik, Mode, Film, Architektur und Kultur unvergleichlich sind.

2. Spanien

© Getty Images ×

Auf Platz zwei der meistbesuchten Länder der Welt befindet sich Spanien. Immerhin kann das Land allein mit 8.000 Kilometern Küstenlinie punkten – darunter die Mittelmeerküste wie die Costa del Sol und Costa Brava für Sonnenanbeter:innen, andererseits die Atlantikküste mit ihren dramatischen Klippen und malerischen Stränden. Spanien hat unzählige UNESCO-Stätten, darunter die Sagrada Família in Barcelona und die historische Stadt Toledo, die ein reiches architektonisches und künstlerisches Erbe vorweisen kann. Aber natürlich gibt es in Spanien auch lebendige Städte, allen voran Barcelona und Madrid. Und natürlich: die beliebten Urlaubsinseln der Balearen. Nachvollziehbar, wo die 83,7 Millionen Tourist:innen jährlich urlauben.

1. Frankreich

© Getty Images ×

Unangefochten auf Platz eins der Liste und damit das meistbesuchte Land der Welt ist Frankreich. Allein die Stadt der Liebe Paris wird pro Jahr von rund 50 Millionen Menschen besucht – das erklärt, wie die insgesamt 90,2 Millionen Tourist:innen zustande kommen, die Frankreich an die Spitze gebracht haben. Paris alleine würde das auch bereits rechtfertigen, immerhin gehört die Metropole zu den spannendsten der Welt. Der Eiffelturm, das Louvre, Notre Dame – die Weltstadt ist immer eine Reise wert. Aber was Frankreich vor allem ausmacht, ist die Vielfalt des Landes: Auf der einen Seite gibt es spannende Städte wie Marseille und Lyon, aber auch das Schloss Versailles, die mittelalterliche Stadt Carcassonne oder die antiken römischen Amphitheater in Nîmes. Nicht zu vergessen: Die malerischen Lavendelfelder der Provence, die atemberaubenden Strände der Côte d'Azur und die majestätischen Alpen. Und natürlich die französische Küche: Croissants, Käse, Weine, Champagner. Einmal in Frankreich, fährt man immer wieder hin.