× Florida: Die schönsten Strände

Mit seiner einzigartigen Vielfalt an Stränden ist Florida seit jeher ein Traum für alle Wasserratten und Sonnenanbeter. Vom nördlichen Panhandle bis zu den südlichsten Zipfeln der Keys – wir verraten Top-Beaches und versteckte Juwele.

Kilometerlange Sandstrände mit idealen Surfbedingungen an der östlichen Atlantikküste, schneeweiße Strände zum Ausruhen und Entspannen an der Golfküste im Westen – mit seiner einzigartigen Vielfalt an Stränden ist Florida seit jeher ein Traum für alle Wasserratten und Sonnenanbeter. Vom nördlichen Panhandle bis zu den südlichsten Zipfeln der Keys – neben weltberühmten Stränden verstecken sich im Sunshine State auch einige Hidden Gems.

Pensacola

Ganz im Norden an Floridas Panhandle bietet Pensacola Familien die perfekte Mischung aus Südstaaten-Flair und Strandparadies. Am Pensacola Beach kann das smaragdgrüne Wasser schnorchelnd, tauchend oder mit einem Boot über und unter der Wasseroberfläche erkundet werden. Bei einem Segelausflug mit Condor Sailing Adventures kann man Seeluft schnuppern und über den Santa Rosa Sound oder die Pensacola Bay segeln, während man nach Delfinen Ausschau hält oder bei einem Sunset-Trip beobachtet, wie die Sonne den Horizont in die schönsten Farben taucht.

Amelia Island

Wenige Kilometer von der Grenze zu Georgia entfernt liegt, eingebettet in den Atlantischen Ozean, Amelia Island. Die von natürlichen Quarzstränden aus den Appalachen gesäumten und von Sanddünen und Strandhafer eingerahmten Küsten von Amelia Island sind seit langem für ihre natürliche Schönheit berühmt. Und um diese zu erhalten, wird von der Gemeinde viel getan: Von Mai bis Oktober brüten jährlich Meeresschildkröten an den Stränden der Insel und durch verschiedenste Aktionen sorgt man gemeinsam für den Schutz dieser bedrohten Spezies. So werden Strandbesucher dazu angehalten, am Ende ihres Badetages keinerlei Spuren von Müll oder Löchern im Sand zu hinterlassen, das freut nicht nur die Schildkröten, sondern auch den Rest der Flora und Fauna. Wer selbst mitanpacken möchte, kann bei Amelia Island Sea Turtle Watch mithelfen, leere Nester nach verletzten Baby Schildkröten, die Hilfe benötigen zu durchsuchen oder von leeren Eierschalen zu befreien und die Nester zu schließen, damit sie zukünftig keine anderen Schildkröten bei der Nestsuche irritieren.

Sebring

Ein Strand im Landesinneren? Auch das kann Florida. Nahe Sebring laden verschiedenste Seen, umrahmt von wunderschönen Sandstränden, zum Baden und Entspannen ein, wie der City Pier Beach an den Ufern des Lake Jackson. Mit seinen weißen Sandstränden und dem kristallklaren Wasser hat dieser alles, was man für einen perfekten Strandurlaub braucht. Neben seiner natürlichen Schönheit bietet der City Pier Beach überdachte Tische für Picknicks, einen Spielplatz für Kinder sowie Angelmöglichkeiten. Spaziert man etwas weiter entlang des idyllischen Sees, erreicht man den sogenannten Hidden Beach. Wenn man hier unter den sich in einer leichten Brise wiegenden Palmen liegt, ist die Illusion eines „echten“ Strandtages nahezu perfekt.

Paradise Coast

An Floridas Paradise Coast, welche Naples, Marco Island und die Everglades umfasst, ist der Name Programm. Neben weltberühmten Sonnenuntergängen am Golf von Mexiko warten auf Reisende hier fast 50 Kilometer Küste. Nördlich von Naples ist der Strandzugang im Clam Pass Park ideal für Strandtage mit der Familie oder zum Paddeln in den ruhigen Gewässern des 35 Hektar großen Küstenbiotops und Naturschutzgebiets. Muschelsucher sollten einen Ausflug zum Tigertail Beach Park einplanen. Bei einem Spaziergang am Strand warten Wellhornschnecken, Oliven- und Jakobsmuscheln nur darauf, entdeckt zu werden.

Martin County

Unweit von den weltberühmten Stränden Miamis und der Palm Beaches gelegen, sind die Strände in Martin County vergleichsweise noch wahre Hidden Gems. Die Region bietet mehr als 22 Meilen schöner, nicht überfüllter Strände und über 100.000 Hektar an Parks sowie Naturschutzgebieten. Mit seiner Vielfalt an bewachten Stränden, als auch versteckten Abschnitten, an denen man ganz für sich sein kann, ist hier für jeden Strandliebhaber etwas dabei. Einer der beliebtesten Strände ist Stuart Beach, welcher viele Annehmlichkeiten wie überdachte Picknick-, Beachvolleyball-, und Basketballplätze bietet und sogar durch Street-Art von lokalen Künstlern verschönert wird.