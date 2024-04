× Das sind die 10 teuersten Länder der Welt

Die Datenbank „Numbeo“ erstellt jedes Jahr, basierend auf den Angaben von mehr als 600.000 Nutzern weltweit, ein Ranking mit den teuersten Ländern zum Leben. In diesen 10 Ländern wird das Leben zum Luxus.

Teuer ist es aktuell fast überall. Der Krieg in der Ukraine und der Nahostkonflikt verschärfen die Inflation weltweit noch mehr. Doch selbst wenn wir in Österreich schon sehr darunter leiden, ist das Leben in einigen anderen Ländern exorbitant teurer.

In diesen 10 Ländern muss man am tiefsten in die Tasche greifen

Ein Großteil der Länder auf der Liste sind Inseln - dort ist es so teuer, da viele Konsumgüter erst aufwändig hintransportiert werden müssen. In anderen Ländern wiederum liegt es an der hohen Mehrwertsteuer. Die Gründe für die hohe Kostenstruktur in diesen Ländern sind demnach vielfältig. Österreich ist in dem Ranking übrigens sehr weit vorne und befindet sich sogar in den Top 20. Die Alpenrepublik landet derzeit auf Platz 19 von 146 - vor Deutschland, Frankreich oder Japan.

10. Dänemark

Auf Platz zehn der teuersten Länder der Welt landet Dänemark. In Dänemark liegt der Mehrwertsteuersatz bei 25%. Allerdings sich auch die Gehälter in Dänemark vergleichsweise hoch, was gleichzeitig aber natürlich auch die Lebenserhaltungskosten in die Höhe treibt.

9. Norwegen

Auf Platz neun landet ein weiteres skandinavisches Land. Das Pro-Kopf-Einkommen in Norwegen ist zwar ebenfalls recht hoch, aber auch das allgemeine Preisniveau. Das Land ist vergleichsweise sehr reich, denn der Export von Öl und Gas ist nach wie vor lukrativ. Die Einheimischen merken die Teuerung in dem Land also nicht so stark, da sie entsprechend viel verdienen.

8. Jersey

Die Kanalinsel zwischen Großbritannien und der nordfranzösischen Halbinsel Cotentin belegt den achten Platz im Ranking. Der Grund: Der aufwändige Transport von Konsumgütern.

7. Barbados

Die Republik Barbados gehört ebenfalls zu den zehn teuersten Ländern der Welt. Auch diese Insel ist auf Importgüter angewiesen, was sich dementsprechend auf die Lebenserhaltungskosten niederschlägt.

6. Singapur

In Singapur muss eine vierköpfige Familie mindestens 2.200 Euro aufbringen (ohne Miete!) um über die Runden zu kommen. Das Leben hier ist also durchaus teuer.

5. Island

Island landet immer wieder auf der Liste der teuersten Länder der Welt. Hier liegt es vor allem daran, dass in Island nur sehr wenig selbst wächst und wenig produziert wird, was dazu führt, dass viel importiert werden muss. Auch der Mehrwertsteuersatz ist hier sehr hoch und liegt bie 24%

4. Bahamas

Bahamas belegt den vierten Platz im Ranking. Hier treiben vor allem die Touristen die Preise in die Höhe. Im Vergleich zu den USA ist das Leben auf den Bahamas um etwa 25% teurer.

3. Kaimaninseln

Die Inselgruppe im karibischen Meer haben teure Einfuhrzölle für die Waren die importiert werden (müssen). Aber auch das Wohnen ist hier nicht billig. Eine Einzimmerwohnung im Stadtzentrum von George Town kostet im Durchschnitt 2.500 Euro im Monat. Aufgrund der hohen Lebenserhaltungskosten muss eine Familie daher mindestens 5.000 Euro verdienen.

2. Schweiz

Unser kleines Nachbarland belegt Jahr für Jahr die vordersten Plätze der teuersten Länder. In kaum einem anderen Land ist der Lebensstandard so hoch wie in der Schweiz - und das hat auch seinen Preis. Zwar sind die Gehälter hier deutlich höher als im Durchschnitt, doch das macht das Leben alles andere als günstig.

1.Bermuda

Das teuerste Land der Welt ist Bermuda. Das britische Überseegebiert liegt etwa tausend Kilometer vor der US-amerikanischen Ostküste. Der Grund: Hier muss fast alles importiert werden. Ein Laib Brot kostet mindestens sieben Euro. Die hohen Preise führen zu einer zunehmenden Obdachlosigkeit vor Ort, weil sich die Einheimischen das Leben schlichtweg nicht mehr leisten können.