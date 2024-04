Neue Highlights: Was Sie in New York City nicht verpassen sollten

New York City feiert 2024 den 400. Geburtstag. Ganz klar, dass die Mega-City an der US-Ostküste zum besonderen Jubiläum mit vielen neuen Attraktionen aufwarten kann – Museen, Galerien und Parks trumpfen jetzt auf.

Die Stadt, die niemals schläft, erfindet sich jedes Jahr neu. Zum 400. Jubiläum gibt’s neben jenen Sehenswürdigkeiten, die sowieso auf die ultimative Bestenliste gehören, auch viele neue Attraktionen, die Sie jetzt nicht versäumen dürfen.



Summit One Vanderbilt

Spektakuläre Aussichten vom höchsten Wolkenkratzer in Midtown. © N.Y.C. Tourism ×

Der One Vanderbilt ist ein Super-Wolkenkratzer in der Nähe zum Grand Central Terminal an der Vanderbilt Avenue, der 2020 fertiggestellt wurde. Hier erfährt das Konzept „Aussichtsplattform“ eine völlig neue Dimension. Im 93. Stockwerk erlebt man ein immersives, multisensorisches Kunsterlebnis mit weitreichendem 360-Grad-Blick über die Stadt, u.a. auf Empire State Building, Chrysler Building, Bryant Park und Times Square. Zusätzlich bietet die Aussichtsplattform „Air“ ein Kunsterlebnis, das man „durchwandern“ kann.



Das Brooklyn Museum

Das Brooklyn Museum feiert mit vielen Sonderausstellungen sein 200. Jubiläum. © N.Y.C. Tourism ×

Das Brooklyn Museum feiert im Oktober sein 200-jähriges Bestehen mit mehreren Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Bis 7. Juli hebt die von Swizz Beatz und Alicia Keys gestaltete Eröffnungsausstellung der Dean Collection bedeutende Beiträge von Künstlern wie Gordon Parks, Jean-Michel Basquiat, Lorna Simpson, Kehinde Wiley und Nina Chanel Abney hervor. Sie präsentiert eine gezielte Auswahl monumentaler Werke schwarzer Künstler. Am 5. Oktober veranstaltet man im Museum einen Birthday Bash mit einem Programm, das das Beste des Stadtteils zeigt und zwei Jahrhunderte „Brooklyn way“ feiert.

Little Island

Little Island in New York ist ein Park auf Pfählen am Hudson River. © Getty Images ×

New Yorks neuester Park liegt am Ende der High Line, einer ehemaligen Hochbahn-Trasse mit Cafés, Kunst und Galerien, und bietet neben grandioser Architektur auch einen phantastischen Ausblick auf den Hudson River. Little Island besteht aus 280 Betonpfählen mit einer ausgeweiteten Spitze, auf der ein Stadtpark errichtet wurde. Der Park ist Teil des Hudson River Parks auf der Westseite Manhattans. Die grüne Oase ist über North Bridge und South Bridge, welche beide am Hudson River Greenway liegen, erreichbar.



Governors Island

Von Governors Island hat man den perfekten Blick auf Manhattan © Getty Images ×

Auf Governors Island betritt man historisches Terrain: Die 70 Hektar große Insel diente Jahrhunderte bis in die sechziger Jahre als US Army Stützpunkt und umfasste deren größte Kaserne an einem Ort. Auf alten Landkarten New Yorks ist die Insel nicht zu finden, bewusst, denn sie wurde streng geheim gehalten. Heute ist der Besuch der Insel ein tolles Abenteuer für die ganze Familie. Direkt neben dem South Ferry Terminal findet sich das Governors Island Ferry Terminal, die Fahrt zur Insel dauert 3 Minuten. Der Park besteht aus vier künstlichen hügeln, die sich zwischen 8 und 21 Metern hoch über die Insel erstrecken. Mit grandiosem Blick auf den Hafen, die Freiheitsstatue und die Skyline von Lower Manhattan.

Gansevoort Peninsula

Der neue Strand in Manhattan lädt zum Entspannen ein. © Getty Images ×

Die Gansevoort Peninsula ist der erste öffentliche Strand Manhattans und wurde jetzt eröffnet. Am Ufer des Hudson River in der Nähe von Chelsea und dem Meatpacking District gelegen, bietet der Strand ein entspannendes Gebiet zum Sonnenbaden und für Freizeitaktivitäten. Der Beach verfügt auch über einen großen Sportplatz, Picknicktische und Wanderwege, die die Besucher nutzen können.

Neue Restaurants

Neue Bar-Sensation unter dem Renwick Hotel in der Nähe der Madison Avenue. © N.Y.C. Tourism ×

New York City ist ein Eldorado für Foodies, hier öffnen laufend neue Restaurants ihre Pforten. Unter dem Renwick Hotel befindet sich eine neue, von Mad Men inspirierte Kombination aus Bar und Restaurant mit dem treffenden Namen Agency of Record. Nur einen Block vom Grand Central Terminal und der Madison Avenue entfernt, würdigt das Lokal die goldene Ära der Werbebranche in New York City und verkörpert den Geist einer Zeit, als kreative Möglichkeiten keine Grenzen kannten.