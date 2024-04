× Spartipps: Diese drei Luxus-Reiseziele sind günstiger geworden

Traumhafte Strände, spektakuläre Naturwunder und Luxushotels. Hört sich nach einem teuren Spaß an? Es lohnt sich, die Reiseziele einmal genauer anzuschauen, denn an so manchen Luxus-Destinationen sinken jetzt die Preise!

Reisen ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. 500 Euro für einen Flug innerhalb Europas ist keine Seltenheit mehr und auch die Kosten für Hotels, Appartements und Restaurants sind an vielen Orten in die Höhe geschossen. Der Zahlungsdienstleister PayPal hat zusammen mit Dr. Fried & Partner den „Travel Compass 2024“ erstellt und präsentiert Einblicke in den aktuellen Urlaubsreisemarkt. Während beliebte Reisedestinationen preislich deutlich angezogen haben, wurden einige Traumziele allerdings auch günstiger.

Hohe Preisanstiege bei beliebten Reisezielen

Viele Urlaubsziele der Österreicher:innen wurden laut der Analyse merklich teurer. Spanien und die Türkei sind beispielsweise um etwa drei Prozent teurer geworden. Bei anderen Destinationen werden die Preisansteige sogar noch deutlicher. Laut dem „Travel Compass“ wurde Griechenland um fünf Prozent teurer, Portugal um sechs Prozent und die Dominikanische Republik um ganze acht Prozent.

Bei diesen Luxuszielen sparen Sie Geld

Doch zum Glück wird es nicht überall teurer. Einige Traumreiseziele sind sogar günstiger geworden.

Malediven

© Getty Images ×

Bei Schnäppchen-Reisezielen denkt man wahrscheinlich nicht gleich an die Malediven. Schließlich ist die Inselgruppe südlich von Indien für ihre teuren Luxusresorts und ihre exklusiven Traumstrände bekannt. Doch vergleicht man die Preise mit europäischen Ländern wie Portugal und Griechenland, die deutlich teurer geworden sind, kann es sich sogar lohnen, auf die Malediven statt auf die Kykladen zu fliegen. Denn die Preise auf den Tropeninseln sind um etwa ein Prozent gesunken. Wer noch mehr Geld sparen möchte, wählt statt Luxushotels Unterkünfte auf den „Local Islands“. Dort leben auch Einheimische aber die Strände sind mindestens genauso schön und man zahlt nur einen Bruchteil im Vergleich zu den Resort-Inseln.

Vereinigte Arabische Emirate

© Getty Images ×

Im Vergleich zu einigen europäischen Zielen werden gerade auch Abu Dhabi, Dubai und Co. günstiger, denn hier gab es keinen Preisanstieg. Besonders in den Wintermonaten lohnt sich eine Reise in die sonnigen Arabischen Emirate. In nur etwa 5,5 Flugstunden ist man von Wien aus in Dubai und kann vielleicht sogar ein Hotelschnäppchen ergattern.

Ägypten

© Getty Images ×

Wer auf der Suche nach einem Reise-Schnäppchen ist, wird in Ägypten fündig. Mit Preissenkungen von zwei Prozent lockt das nordafrikanische Land viele Urlauber:innen. Das vielseitige Reiseziel bietet sowohl Strandurlaub als auch Tauchtrip und Kulturreise. Zudem ist Ägypten ganzjährig bereisbar und punktet vor allem im Frühling, Herbst und Winter mit angenehm warmen Temperaturen.