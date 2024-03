Gratis Sightseeing: In diesen Städten gibt's die meisten Umsonst-Attraktionen

Eine neue Auswertung zeigt, wo es in Europa die meisten Gratis-Attraktionen gibt. Die Ergebnisse des Städte-Rankings überraschen.

Die Reiselust ist nach wie vor groß, doch in vielen Fällen ist die Urlaubskasse so knapp wie schon lange nicht mehr. London, Paris, Madrid oder Rom: Ein Städtetrip kann ganz schön teuer werden. Hier Eintritt zahlen, dort für einen Stadtführer blechen. Doch das muss nicht sein! Weltweit gibt es auch viele kostenlose Touristenangebote, die gratis Unterhaltung bieten, ohne dabei die Kasse zu sprengen.

Das Reise-Portal Holidu nahm das Touristenangebot der 30 beliebtesten Städteziele unter die Lupe. Das Ergebnis ist ein Ranking von Städten, die eine große Auswahl an kostenloser Unterhaltung bieten - und sich somit ideal für einen Städtetrip mit kleinem Budget eignen.

In diesen Städten gibt’s die meisten Gratis-Attraktionen

Die pulsierenden Großstädte Europas bieten eine riesige Auswahl an kostenlosen Erlebnissen für einen Städtetrip-on-a-Budget. In Städten wie London, Paris, Madrid und Rom haben die Reiseexperten eine im Vergleich besonders große Auswahl an kostenfreier Unterhaltung entdeckt.

Die meisten kostenlosen Sightseeing-Spots gibt es laut Holidu überraschenderweise in London. Die britische Hauptstadt punktet im Ranking mit 904 kostenlosen Touristenattraktionen. Darunter: Natural History Museum, Theaterviertel Covent Garden und Westminster Cathedral. Die Traumstadt ist also durchaus auch mit kleinem Budget einen Besuch wert.

Auf Platz zwei des Rankings landet Paris, mit unglaublichen 690 Gratis-Attraktionen, darunter 30 Museen, 685 Events und 94 Führungen. Kostenlose Touristenattraktionen sind etwa die Kathedrale Notre-Dame, die Einkaufsstraße Champs-Elysee und der öffentliche Platz Le Trocadero mit Blick auf den Eiffelturm.

Auch in Madrid warten eine Fülle kostenloser Stadtführungen. Madrid bietet 31 Musseen, 227 Events und 176 Führungen zum Nulltarif. Gratis Sightseeing-Spots sind zum Beispiel der Stadtpark Parque del Retiro, das Museum Matadero und das Kulturzentrum Fundacion Juan March.

Die Städte mit den meisten Gratis-Attraktionen im Überblick

Bekannte sehenswerte Orte, die kostenlos sind