× Die besten Hotels in Wien für den perfekten Citytrip

In diesem Artikel geben wir Ihnen einige Geheimtipps mit auf den Weg, um Wien abseits der Touristenströme zu entdecken.

Willkommen in Wien, einer der angesagtesten Destinationen Europas! Die österreichische Hauptstadt ist nicht umsonst die lebenswerteste Stadt der Welt, sei es wegen den trendigen Cafés, den aufstrebenden Vierteln oder den kulturellen Schätzen, die an jeder Ecke zu entdecken sind. Das Schloss Schönbrunn, das Rathaus und die Hofburg – um nur einige Sehenswürdigkeiten zu nennen – machen Wien zu einem einzigartigen Erlebnis für Reisende. Doch der wahre Reiz der Stadt liegt in den weniger bekannten Orten, wie beispielsweise dem Museumsquartier: ein kreativer Hub, in dem zeitgenössische Kunst auf Tradition trifft. Oder die Künstlerviertel wie Neubau und Leopoldstadt, wo man auf Street-Art, Kunstgalerien und aufstrebende Designer stößt.

Die besten Hotels für junge Reisende

Für die perfekte Städtereise nach Wien braucht es in erster Linie das beste Hotel! Gerade junge Reisende legen Wert auf

eine zentrale Lage,

coole Viertel und

ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Was für ein Glück, dass Wien eine große Auswahl an Unterkünften hat! Von schicken Designhotels über Boutiquehotels bis hin zu preiswerten Hostels im Zentrum der Stadt: Wir stellen Ihnen die besten Hotels in Wien mit stylischer Atmosphäre und unschlagbarer Anbindung an die besten Sehenswürdigkeiten vor.

Hotels im Zentrum von Wien

Wien bietet eine Vielzahl von Unterkünften im Zentrum, die mit ihrem Service, Komfort und ihrer Nähe zu Sehenswürdigkeiten einen unvergesslichen Aufenthalt versprechen. Gerade die Boutique-Hotels in Wien zeichnen sich durch individuelles Design und persönliche Atmosphäre aus und bieten Reisenden ein Erlebnis abseits der großen Luxushotels. Doch auch preisbewusste Reisende finden in Wien eine gute Auswahl an günstigen Unterkünften, die trotz kleinerem Budget Komfort und eine zentrale Lage bieten.

Hotel Sacher Wien

© Hotel Sacher ×

Im Herzen Wiens, nur einen kurzen Spaziergang von der Wiener Staatsoper und der Kärntner Straße entfernt, liegt eines der österreichischen Top Hotels - das Hotel Sacher Wien. Dieses historische 5-Sterne Luxushotel wurde 1876 von Eduard Sacher eröffnet und hat eine reiche Geschichte, die bis heute fortbesteht.

Das Hotel Sacher Wien ist eines der besten Hotels in Österreich. Die Zimmer und Suiten des Hotels sind prächtig ausgestattet und bieten einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. Das Hotel ist auch für seine Sachertorte berühmt, eine köstliche Schokoladentorte, die in der hoteleigenen Konditorei hergestellt wird. Im hauseigenen Spa des Hotel Sacher entspannen Sie bei einer der zahlreichen Massagen, Wellness- und Schönheitsanwendungen. Es überrascht wohl kaum, dass dieses Hotel ein Liebling der Stars und der High Society ist.

Die Preise für eine Übernachtung im Hotel Sacher variieren je nach Saison zwischen 531 und 990 Euro. Aktuelle Preise hier prüfen.

Altstadt Vienna

© Altstadt Vienna Hotel ×

Das Boutique Hotel Altstadt Vienna befindet sich im urbanen 7. Bezirk, am Spittelberg im Zentrum von Wien. Mit seiner zentralen Lage ist dieses 4-Sterne Hotel nur 5 Gehminuten vom Museumsquartier mit all den verschiedenen Museen und aufregenden Sehenswürdigkeiten entfernt. Die Zimmer im Altstadt Vienna sind keine eintönigen Standardunterkünfte, sondern kleine Kunstwerke für sich. Alle 62 Zimmer des Stadthotels wurden individuell von heimischen Künstlern und Architekten gestaltet. Das Designhotel in Wien ist somit der perfekte Ort für Reisende, die nach einer persönlichen Note suchen.

Das Frühstück Buffet mit Wiener Spezialitäten im Altstadt Vienna sorgt für einen guten Start in den Tag, während sich der Nachmittag mit kostenlosem Tee und hausgemachtem Kuchen am offenen Kamin verweilen lässt. Am Abend können Sie von der Rooftop Bar im 8. Stock einen atemberaubenden Blick über Wien genießen.

Die Preise für eine Übernachtung im Altstadt Vienna variieren je nach Saison zwischen 215 und 330 Euro. Aktuelle Preise hier prüfen.

25hours Hotel

© 25hours Hotel Wien ×

Inmitten der kulturellen Sehenswürdigkeiten Wiens liegt das 25hours Hotel beim Museumsquartier. Direkt gegenüber dem Leopold Museum und dem Mumok gelegen, tauchen Sie in diesem Hotel in die künstlerische und lebendige Atmosphäre von Wien ein. Die zentrale Lage ermöglicht es, das Zentrum bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Die Mariahilfer Straße, die Oper, der Stephansdom und das Parlament sind maximal 10 Gehminuten entfernt.

Das Design der Zimmer und der öffentlichen Bereiche ist ein bunter Mix aus einem modernen Stil und Vintage-Elementen. Die Bar auf der Dachterrasse des 25hours Hotel bietet einen außergewöhnlichen Blick über die ganze Stadt. Wöchentlich wird hier ein DJ eingeladen und Livemusik am Abend organisiert. Nun ist auch klar, warum das 25hours ein Hot Spot Hotel für einen Städtetrip in Wien ist.

Die Preise für eine Übernachtung im 25hours beim Museumsquartier variieren je nach Saison zwischen 118 und 229 Euro. Aktuelle Preise hier prüfen.

Hotel am Brillantengrund

© Hotel am Brillantengrund Wien ×

Im Herzen des hippen 7. Bezirks von Wien liegt das charmante Boutique-Hotel am Brillantengrund. Mit seinen 34 individuell gestalteten Zimmern ist das Hotel am Brillantengrund mehr als nur ein Ort zum Übernachten, es ist ein Ort zum Erleben. Der idyllische Innenhof und die philippinische Küche zeigen die einzigartige Mischung aus Wiener Charme und internationalen Einflüssen, die dem Designhotel beiwohnen. Auch vegetarische und vegane Gerichte stehen hier auf dem Speiseplan, weshalb das Boutique-Hotel bei Reisenden aus aller Welt sehr beliebt ist.

Die Zimmer des Hotel am Brillantengrund sind individuell in den buntesten Farben gestaltet und mit Vintage-Mobiliar der 50er bis 80er Jahre eingerichtet. Im Keller des Brillantengrund Hotel können Sie sich Fahrräder ausleihen, um das Zentrum von Wien auf 2 Rädern zu erkunden. Fahrrad- und Sightseeing-Touren, Ausstellungen und Lesungen werden regelmäßig vom Hotel organisiert.

Die Preise für eine Übernachtung im Hotel am Brillantengrund variieren je nach Saison zwischen 148 und 189 Euro. Aktuelle Preise hier prüfen.

Jaz in the City

© Jaz in the City ×

Eine Übernachtung im Jaz in the City Vienna ist ein musikalisches Erlebnis. Von Gitarren an der Wand bis zu Noten, die subtil in das Design integriert sind, ist dieses Designhotel eine der einzigartigen Unterkünfte in Österreich. Im hoteleigenen Musikclub erleben Sie Live-Auftritte von aufstrebenden Künstlern und Bands aus Wien und der ganzen Welt. Nach einem aufregenden Tag im Zentrum Wiens können Sie im Restaurant "Rhythms Bar & Kitchen" lokale und internationale Gerichte verspeisen und später im Wellnessbereich Klangmassagen und Musiktherapie genießen. Die Dachterrasse bietet außerdem eine beeindruckende Aussicht über das Zentrum von Wien.

Ein Urlaub im Jaz in the City Vienna ist der perfekte Ausgangspunkt, um das Zentrum näher zu erkunden. Die zentrale Lage ermöglicht es Ihnen, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Belvedere, den Stephansdom, den Naschmarkt und das Museumsquartier bequem zu Fuß zu erreichen. Das Hotel selbst ist Teil des urbanen Gesamtkunstwerks, das die österreichische Hauptstadt so einzigartig macht.

Die Preise für eine Übernachtung im Jaz in the City variieren je nach Saison zwischen 131 und 260 Euro. Aktuelle Preise hier prüfen.

Ruby Marie Hotel

© Ruby Marie Hotel Wien ×

Inmitten des Stadt Trubels bietet das Ruby Marie nicht nur stylische Zimmer, sondern auch eine chillige Atmosphäre, die perfekt zu einem entspannten Städtetrip in Wien passt. Im coolen Neubau-Viertel gelegen können Sie vom Ruby Marie aus alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß erkunden. Die Hofburg, das Rathaus und die Wiener Innenstadt sind nur einen Steinwurf von diesem Hotel entfernt.

Die Zimmer im Ruby Marie sind minimalistisch und modern eingerichtet. Die offene Lobby und die trendige Bar sind ein Highlight für junge Reisende, die gerne Gleichgesinnte treffen und den Puls der Stadt spüren. Die hoteleigene Bar hat rund um die Uhr geöffnet, und von der Terrasse hat man eine tolle Aussicht auf den ganzen Bezirk. Mit dieser durchdachten Kombination aus Komfort, Style und erschwinglichen Preisen ist das Ruby Marie Hotel eines der österreichischen Top Hotels.

Die Preise für eine Übernachtung im Ruby Marie Hotel variieren je nach Saison zwischen 91 und 183 Euro. Aktuelle Preise hier prüfen.

Insidertipps für Ihren Wien-Trip

© Hundertwasserhaus ×

Wien bietet mit seinen Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Schönbrunn, dem Schlossgarten, dem Wiener Prater und dem St. Stephans Dom wunderschöne Wahrzeichen, denen Sie unbedingt einen Besuch abstatten müssen. Allerdings gibt es abseits der klassischen Touristenaktivitäten noch viel mehr versteckte Perlen in Wien zu entdecken. Der Augarten ist beispielsweise ein ruhiger Park, der von vielen Touristen übersehen wird, aber eine perfekte Oase für einen entspannten Nachmittag bietet. Oder das "Dritte Mann Museum", das dem berühmten Filmklassiker gewidmet ist und in den Kanälen der Stadt versteckt ist. Hier sind unsere ausgesuchten Insider-Tipps für Aktivitäten während Ihres Wien-Trips.

Verborgene Schätze der Stadt:

Das Hundertwasserhaus ist ein farbenfrohes, außergewöhnliches Wohnhaus, entworfen vom visionären Künstler Friedensreich Hundertwasser. Die organischen Formen und lebendigen Farben sind ein echter Blickfang.

Das Globenmuseum bietet eine einzigartige Sammlung historischer Erd- und Himmelsgloben, die die Welt aus vergangenen Jahrhunderten zeigen. Das Globenmuseum ist ein einzigartiger Ort für Liebhaber von Kartografie, Geschichte und Astronomie.

© Rooftop Bar Atmosphere Wien ×

Einzigartige Erlebnisse:

Eine Schnitzeljagd durch Wien: Lassen Sie den Reiseführer Zuhause und erleben Sie Wien mit einer selbstgeführten Schnitzeljagd. Verbinden Sie die Sehenswürdigkeiten mit Rätseln und entdecken Sie die Stadt auf spielerische Weise.

Bootstour auf der Donau: Erkunden Sie Wien vom Wasser aus mit einer Bootstour auf der Donau. Genießen Sie die malerische Aussicht auf die Stadt und entdecken Sie versteckte Uferpromenaden.

Rooftop-Bars mit Stadt-Panorama: Erheben Sie Ihren Wien Citytrip auf neue Höhen in den Rooftop-Bars wie Atmosphere oder die Rooftop Bar des Zoku Wien Hotel. Genießen Sie einen Cocktail mit atemberaubendem Blick auf die Dächer der Stadt.

Kulinarische Geheimtipps:

Mochi Ramen Bar: Für alle Ramen-Liebhaber ist die Mochi Ramen Bar ein Muss. Diese kleine Perle serviert authentische Ramen-Suppen in einer gemütlichen Atmosphäre.

Zweitbester: Entdecken Sie das Restaurant Zweitbester, ein verstecktes Juwel in Wien. Hier werden nicht nur großartige Kaffeesorten serviert, sondern auch ein entspanntes Ambiente und hausgemachte Köstlichkeiten geboten.

Lokale Festivals und Events in Wien

Vienna Design Week: Falls Ihre Städtereise nach Wien im Herbst stattfindet, erleben Sie die Vienna Design Week. Diese Veranstaltung feiert kreatives Design mit Ausstellungen, Workshops und Events in der ganzen Stadt.

Donauinselfest: Wenn Sie im Sommer in Wien sind, verpassen Sie nicht das Donauinselfest, Europas größtes Open-Air-Festival. Mit Konzerten, Sportevents und kulinarischen Leckerbissen ist für jeden etwas dabei.

Jetzt, da Sie mit diesen Insider Tipps ausgestattet sind, steht einem unvergesslichen Wien Citytrip abseits der üblichen Pfade nichts mehr im Wege. Viel Spaß beim Erkunden!

Wien auf kleinem Budget

© Wombats City Wien Hostel ×

Für preisbewusste Reisende gibt es eine Auswahl an Budget freundlichen Pensionen und Hotels in Wien. Online-Plattformen bieten oft attraktive Angebote, besonders wenn Sie flexibel bei den Reisedaten sind. Das Wombat’s City Hostel ist beispielsweise eine ausgezeichnete Wahl für preisbewusste Reisende. Dieses Hostel in Wien hat mehrfach den Hoscar Award für die beste große Hostelkette gewonnen und bietet mit der womBAR einen geselligen Treffpunkt für Gäste.

Um Ihr Budget nicht zu sprengen, nutzen Sie die gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, darunter U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse. Die Anschaffung einer Vienna Card ermöglicht kostenlose Fahrten und bietet zudem Rabatte für verschiedene Sehenswürdigkeiten.

Kostenlose und preiswerte Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten

Die Stadtparks und Gärten von Wien sind als grüne Oasen bekannt. Erkunden Sie den Stadtpark oder den Volksgarten, die beide kostenfrei zugänglich sind.

Der Donaukanal bietet nicht nur eine entspannte Atmosphäre für einen Spaziergang, sondern auch kostenlose Ausblicke auf einige der bekanntesten Wahrzeichen von Wien.

Der Innenhof des Museumsquartiers ist ein beliebter Treffpunkt. Hier können Sie Leute beobachten und die Kunst an den Wänden bewundern.

Günstige Essensmöglichkeiten in Wien:

Naschmarkt: Der Naschmarkt ist ein Paradies für Genießer. Hier finden Sie nicht nur frische Lebensmittel, sondern auch günstige Imbissstände und Lokale mit internationaler Küche.

Würstelstände: Probieren Sie die berühmten Wiener Würstel an den zahlreichen Würstelständen. Eine kostengünstige und köstliche Option.

Kostenlose Stadtführungen und Studentenrabatte:

Gratis Stadtrundgänge: Einige Anbieter bieten kostenlose Stadtführungen an, bei denen Sie mehr über die Geschichte und Kultur der Stadt erfahren können.

Studentenrabatte: Als Student profitieren Sie von Vergünstigungen in vielen Museen, Galerien und Sehenswürdigkeiten. Achten Sie darauf, Ihren Studentenausweis mitzuführen.

Genießen Sie mit diesen Tipps die Schönheit von Wien, entdecken Sie ihre Sehenswürdigkeiten und probieren Sie lokale Köstlichkeiten – alles zu erschwinglichen Preisen!