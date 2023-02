Diese Filmkulissen kann man mieten!

Auf den Spuren von Harry Potter, James Bond und Der Pate. Erkennen Sie diese Filmkulissen wieder?

Tatsächlich greift Hollywood nicht nur auf künstliche Orte und Kulissen aus Pappwänden zurück. Die Macher:innen zahlreicher Filme und Serien mieten als Locations oftmals reale Häuser, in welche sich Normalsterbliche ganz einfach über Airbnb einmieten können - und wie in einem Film, zuhause fühlen können! Nachstehend die schönsten Filmsets zum Mieten.

The Undoing

Der Filmklassiker mit Nicole Kidman und Hugh Grant wurde in diesem Landhaus im Bundesstaat New York gedreht.

Twilight

Die Teenie-Filmserie rund um Vampire und Werwölfe wurde zum Teil in diesem süßen Häuschen gedreht.

Harry Potter

Eine Reise nach Hogwarts? In dem De Vere House Bed & Breakfast können wir direkt in Godric's Hollow eintauchen.

The White Lotus

Staffel zwei der Kultserie spielt hauptsächlich in der Villa Tasca im träumerischen Sizilien. Auch hier kann man das gesamte Anwesen mieten.

Der Pate

Auch wenn die brutale Welt des Paten nicht unbedingt einladend aussieht, ist die Kulisse des Films doch traumhaft schön. Im The Seven Views Holiday House in Savoca wohnt man im italienischen Dörfchen, in dem Michael Corleone in der Kirche heiratet und danach in der Bar die Hochzeit feiert.

James Bond Skyfall & Keine Zeit zu Sterben

007 besuchte gleich zwei Mal den Cairngorms National Park. Auch hier kann man ein Cottage buchen und sich wie im Film fühlen.