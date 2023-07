Vor dem Flug: Diese Lebensmittel sollten Sie vor der Reise meiden

Es gibt einiges was man beim Essen und Trinken vor dem Flug beachten sollte. Bei manchen Lebensmitteln drohen sonst nämlich Blähungen, Unwohlsein und Co.

Wir alle kennen das Gefühl: Am Flughafen überfällt uns plötzlich der große Hunger, und eine schnelle Lösung muss her. Viele greifen dann zu Fast Food und gönnen sich vielleicht sogar ein Gläschen Sekt - schließlich geht es ab in den Urlaub.

Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass einige Lebensmittel vor dem Flug nicht besonders förderlich sind. Eine kürzlich durchgeführte Studie bestätigt, dass der Luftdruck über den Wolken niedriger ist, was zu vermehrter Gasbildung im Darm führen kann. Das bedeutet, dass während Flugreisen Blähungen häufiger auftreten können, besonders wenn wir die falschen Lebensmittel gegessen haben.

Flugzeug stellt Organismus auf den Kopf

Die krumme Haltung durch das lange Sitzen im Flieger erschwert dem Magen das arbeiten. Im Flugzeug wird unser gesamter Organismus auf den Kopf gestellt, da Strahlen, Turbulenzen und der Druckunterschied den Stresspegel in unserem Körper erhöhen. Zudem sind wir oft nervös vor der großen Reise, was sich zusätzlich auf den Magen auswirken kann. Daher ist es ratsam, Lebensmittel, die unser Gleichgewicht weiter beeinträchtigen könnten, vor dem Flug zu vermeiden.

Diese Lebensmittel sollten Sie nicht vor dem Flug essen

Frittierte Lebensmittel

Schwer verdauliche Speisen wie frittierte Lebensmittel liegen im Magen und belasten den Verdauungstrakt zusätzlich, was besonders bei längeren Flügen ungünstig ist.

Frisches Gemüse und Salat

Rohkost fördert die Entstehung von Gasen im Darm und kann zu Blähungen führen. Schonen Sie ihre Sitznachbarn und greifen Sie lieber zu gedünsteten Gemüse und sättigende Kohlenhydrate wie Reis.

Alkohol

Dehydrierung durch künstliche Belüftung und wechselnde Temperaturen im Flugzeug wird durch Alkoholkonsum verstärkt. Daher ist es ratsam, alkoholische Getränke mit viel Wasser auszugleichen und regelmäßig die Toilette aufzusuchen.

Knoblauch und Zwiebeln

Die Ausdünstungen von Knoblauch und Zwiebeln können für Mitreisende unangenehm sein. Um auf Nummer Sicher zu gehen, sollten Sie besser einige Tage vor dem Flug darauf verzichten.

Wasser mit Kohlensäure

Wasser ist wichtig, um einer Dehydration durch den Druckausgleich entgegenzuwirken, aber Wasser mit Kohlensäure kann zu Gasbildung und Blähungen führen. Stilles Wasser ist vor und im Flieger die bessere Wahl.

Koffeinhaltige Getränke

Koffein kann nervös machen und das Einschlafen während des Fluges erschweren, was besonders bei Langstreckenflügen und Jetlag problematisch sein kann.

Würzige Speisen

Exotische, scharf gewürzte Speisen können im empfindlichen Flugumfeld zu Unwohlsein führen. Leicht verdauliche Speisen sind vorzuziehen.