× Turkish Airlines' Low-Cost Airline AJET fliegt ab 2024

Ab März 2024 wird AnadoluJet unter dem Namen "AJet Air Transportation Inc." durchstarten.

Bei einer Veranstaltung im Turkish Technic Hangar am Flughafen Istanbul Sabiha Gökçen, mit der Teilnahme von Führungskräften der Turkish Airlines Inc., hat AJET seinen Platz im Luftfahrtsektor unter seinem neuen Namen präsentiert.

© Turkish Airlines AJET ×

Der Vorsitzende des Vorstands und des Executive Committee von Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat, äußerte sich zur Gründung von AJET: "Im Einklang mit unseren Zielen für die nächsten 10 Jahre sind wir stolz darauf, den Gründungsprozess unseres AJet gestartet zu haben. Die Anstrengungen und Arbeit, die wir lange Zeit investiert haben, haben sich gerechtfertigt, und wir werden AJet mit dem Sommerflugplan Ende März 2024 in den Himmel führen. Wir sind fest davon überzeugt, dass AJet mit seinem neuen Namen ein wichtiger Teil der globalen Low-Cost-Luftfahrtindustrie wird."

© Turkish Airlines AJET ×

Das Unternehmen, das als Low-Cost-Fluggesellschaft nach globalen Standards gegründet wurde und seine Wettbewerbsposition auf dem Markt stärken möchte, wird seine Operationen ab Ende März 2024 von den Flughäfen Istanbul Sabiha Gökçen und Ankara Esenboğa aus fortsetzen.

© Turkish Airlines AJET ×

Im Einklang mit seiner Nachhaltigkeitsvision plant das Unternehmen, umweltfreundlich zu operieren und mit einer innovativen Perspektive in den "Low Cost"-Markt einzusteigen. Durch Vereinfachung der angebotenen Dienstleistungen und Nutzung einer Economy-Class-Konfiguration strebt das Unternehmen an, den Kostenvorteil in den Ticketpreisen widerzuspiegeln und Luftverkehrsdienstleistungen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.