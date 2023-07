Diese Lebensmittel sorgen für Abkühlung von innen!

Die Sommerhitze macht uns zu schaffen. Aber wir haben das perfekte Gegenmittel: Diese im wahrsten Sinne coolen Sommer-Foods sollten Sie bei heißen Temperaturen öfter genießen.

So schön der Sommer auch ist: Körper und Geist leiden gleichermaßen unter der anhaltenden Hitze. Doch wer bei tropischen Temperaturen clever is(s)t, kann mit den richtigen Lebensmitteln für die nötige Abkühlung von innen sorgen.

Wie können uns Lebensmittel von innen kühlen?

In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) werden Lebensmittel je nach ihren thermischen Eigenschaften in verschiedene Kategorien eingeteilt: kalt, kühl, warm, heiß und neutral. Diese Klassifizierung wurde auch in Studien untersucht. Welche Lebensmittel dem Körper guttun, basiert auf dem Prinzip von Yin und Yang. Yin repräsentiert den kalten Teil und Yang den warmen Teil. Damit der Körper optimal funktioniert, müssen beide Seiten im Gleichgewicht sein. Aufgrund der Hitze in den Sommermonaten dominiert jedoch das Yang, was sich negativ auf körperliche und geistige Leistungsfähigkeit auswirkt. Die Folge: schwere Beine, Konzentrationsschwierigkeiten und fehlende Motivation, sich zu bewegen. Deshalb benötigt das Yin Unterstützung.

Kühlende Lebensmittel für heiße Tage

Um den Körper im Sommer nicht auch noch innerlich aufzuheizen, sollte zu diesen kühlenden Lebensmitteln gegriffen werden:

1. Wassermelone als kalorienarmer Snack

Im Sommer sollte Wassermelone regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Die rote Frucht ist ein perfekter Snack für zwischendurch und sorgt für angenehme Kühlung. Laut TCM lindert sie insbesondere Beschwerden im Hals-, Magen- und Darmbereich, bekämpft Schweißausbrüche und Hitzewallungen. Zudem versorgt sie den Körper mit Flüssigkeit und ist mit nur 38 Kalorien pro 100 Gramm äußerst kalorienarm.

2. Gurken als frisches Sommergemüse

In der traditionellen chinesischen Medizin stehen Gurken ganz oben auf der Liste der kühlenden Lebensmittel. Aus gutem Grund, denn sie sorgen von innen für Abkühlung und haben laut Ayurveda auch beruhigende Eigenschaften. Da Gurken zu 95 Prozent aus Wasser bestehen, unterstützen sie gleichzeitig den Flüssigkeitshaushalt des Körpers. Gerade im Sommer ist ein erhöhter Wasserbedarf wichtig.

3. Pfefferminze kühlt dank Menthol

Für eine kleine Erfrischung zwischendurch können Mahlzeiten mit frischer Minze aufgepeppt werden, die Blätter als Tee aufgegossen werden oder eine zucker- und alkoholfreie Limonade damit zubereitet werden. Das enthaltene Menthol kühlt den Körper nämlich auf natürliche Weise herunter.

Übrigens regt Pfefferminze auch die Geschmacksnerven an und dämpft gleichzeitig das Verlangen nach Süßem. So schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zucker hat nämlich nicht nur viele Kalorien, sondern erhöht auch die Körperwärme.

4. Tomaten kühlen – warm und kalt

Tomaten sind nicht nur aufgrund ihrer kühlenden Eigenschaften der perfekte Snack für den Sommer, sondern sie enthalten ebenfalls viel Wasser. Zusätzlich liefern sie eine Vielzahl von Antioxidantien, die Zellen vor schädlichen Einflüssen und vorzeitiger Hautalterung schützen. Der Grund dafür ist das enthaltene Lycopin, ein sekundärer Pflanzenstoff, der äußerst gesund ist.

Wenn man regelmäßig rotes Obst und Gemüse isst, lagert sich Lycopin in den Zellen unter der Haut ab. Dort fungiert es wie ein natürlicher Sonnenschutz, der laut Studien die Haut vor UV-Schäden schützen kann. Getrocknete Tomaten und Tomatenmark enthalten übrigens besonders viel Lycopin. Natürlich ersetzt der Verzehr von Tomaten nicht den Gebrauch von Sonnencreme – also Einschmieren bitte trotzdem nicht vergessen!

Tomaten wirken übrigens nicht nur im Rohzustand kühlend, sondern auch in Form einer Suppe. Wie wäre es also mit einer leckeren Gazpacho, einer kalten Tomatensuppe?

5. Gesäuerte Milchprodukte hemmen Hitzewallungen

Gesäuerte Milchprodukte wirken bei Temperaturen über 30 Grad wie Medizin. Joghurt, Quark, Buttermilch oder Kefir lindern innere Hitze. Kein Wunder, dass Joghurtgetränke wie Lassi in südöstlichen Ländern so beliebt sind.

6. Ananas erfrischt von innen

Im Sommer können wir von süßen Früchten nie genug bekommen. Zum Glück kühlt auch Ananas das innere Feuer bei heißen Temperaturen. Die tropische Frucht ist der perfekte Zwischendurch-Snack.

7. Spinat wirkt dank Bitterstoffen kühlend

Auch Spinat wirkt kühlend und verdankt seine Wirkung den enthaltenen Bitterstoffen. Sie sorgen für einen optimalen thermischen Ausgleich und wirken daher erfrischend bei Sommerhitze. Gedünsteter Blattspinat oder eine leichte Spinatsuppe sind somit ideale Mahlzeiten für heiße Sommertage. Wer es lieber kalt mag, kann aus den grünen Blättern auch einen gesunden Smoothie zaubern.