× So erkennen Sie eine reife Wassermelone

Tiefrot, saftig und süß: So soll die perfekte Wassermelone schmecken. Die besten Tipps, um sie blitzschnell zu erkennen.

An heißen Tagen gibt es kaum etwas erfrischenderes, als in ein kaltes Stück Wassermelone zu beißen. Doch eine unreife und geschmacksarme Melone kann schnell enttäuschen. Um die perfekte Frucht zu finden, gibt es einige Merkmale. Und ja, der von den Großeltern bekannte Klopftest gehört ebenfalls dazu. Wer allerdings keine 30 Melonen im Supermarkt durchklopfen mag, kann zu diesen einfachen Tipps greifen, um eine reife Melone blitzschnell fündig zu machen.

© Getty Images ×

Eine reife Melone finden: Die besten Tipps

Schale

Bereits bei der Schale der Wassermelone finden Sie gute Indizien, ob die Frucht reif genug ist. Die Farbe sollte leuchtend grün sein und die Oberfläche matt. Eine glänzende Schale bedeutet häufig, dass das Obst noch nicht reif genug für den Verzehr ist.

Gelber Fleck

Ein zweiter deutlich erkennbarer Hinweis des Äußeren ist der Feldfleck: Eine größere oft gelbliche Stelle auf der Schale. Je intensiver die Farbe des Fleckes, desto länger blieb die Frucht am Feld, und umso reifer ist die Wassermelone. Gibt es diesen Fleck gar nicht oder ist er noch weiß, ist die Frucht noch nicht reif genug.

© Getty Images ×

Netzmuster

Obwohl braune Netzmuster für viele abschreckend sind, die Melone zu kaufen, sind gerade diese Stellen ein Hinweis darauf, dass die Wassermelone reif und süß genug ist.

Form

Auch die Form der Frucht ist beim Kauf entscheidend. Runde Wassermelonen sollen intensiver und süßer schmecken, als ihre länglichen Pendants.

© Getty Images ×

Stiel

Der Stiel der Frucht sollte braun und nicht grün sein. Letzteres deutet darauf hin, dass die Frucht zu früh geerntet wurde.

Klang

Wenn das Klopfen auf der Frucht dumpf und tief klingt, sollte die Frucht reif sein.

Die richtige Lagerung ist entscheidend

Ist die Wassermelone noch nicht reif genug für den Verzehr, ist die Lagerung Zuhause entscheidend. Experten raten, die ganze Melone bei Zimmertemperatur aufzubewahren. So hält die Frucht ein bis zwei Wochen lang. Sobald die Wassermelone aufgeschnitten wurde, gehören die Stücke in den Kühlschrank. Zugedeckt haltet die Frucht so etwa drei Tage lang.