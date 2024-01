"Ich bin ein Star..!": Hier erleben Sie Ihr eigenes Dschungel-Feeling

In wenigen Tagen heißt es wieder: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Doch der Dschungel ist nicht nur ein beliebtes Reiseziel für mutige TV- und Social-Media-Stars. Für all jene, die das Dschungel-Feeling selbst hautnah erleben möchten, stellen wir „echte” exotische Travel-Destinationen vor.

Ab dem 19. Januar ziehen Camper wie Cora Schumacher, Kim Virginia und Mike Heiter wieder in den Dschungel. Aber wieso nur zuschauen, wenn man auch selbst der Star im eigenen Dschungelabenteuer sein kann? Vom urigen Abenteuer im Daintree Regenwald in Australien über die letzten Urwälder in der Slowakei bis hin zum Dschungel-Look-a-like Spreewald in Brandenburg: Die Reiseexpert:innen von Urlaubspiraten präsentieren die besten Orte für ein authentisch-exotisches Dschungel-Feeling.

Daintree Regenwald, Australien

Daintree Nationalpark, Australien © Pixa bay ×

Der Daintree-Regenwald in Australien ist ein lebendiges, uraltes Ökosystem und der älteste Regenwald der Welt. Das UNESCO-Weltnaturerbe beheimatet eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren, darunter Krokodile, Baumkängurus und einzigartige Vögel wie den Kasuar. Bootsfahrten auf den Flüssen und Wanderungen durch den Regenwald lassen seltene Vogelarten und exotische Pflanzen entdecken.

Iquitos, Peru

Amazonas Regenwald, Peru © Getty Images ×

Iquitos gilt als Tor zum peruanischen Amazonas und fasziniert durch unberührte Wildnis und kulturelle Vielfalt. Die Stadt liegt isoliert im Herzen des Regenwaldes und ist nur per Flugzeug oder Schiff erreichbar. Eine Reise nach Iquitos bietet die Möglichkeit, sowohl den Amazonas als auch den dichten Dschungel mit seinen bunten Vögeln, exotischen Pflanzen und einer unglaublichen Artenvielfalt zu erkunden. Bootsfahrten auf den zahlreichen Flüssen führen zu entlegenen Dörfern indigener Völker, die ihre traditionelle Lebensweise bewahrt haben.

Tanjung Puting Nationalpark, Indonesien

Orang-Utans im Tanjung Puting Nationalpark © Getty Images ×

Der Tanjung Puting Nationalpark auf Borneo zieht Naturliebhaber:innen an, die Orang-Utans in ihrem natürlichen Lebensraum erleben möchten. Eine Bootsfahrt durch den Nationalpark ermöglicht nicht nur die Beobachtung dieser faszinierenden Primaten, sondern auch einen Einblick in das reiche Ökosystem mit Nasenaffen, Krokodilen und einer Vielzahl von Vogelarten. Auf den einfachen Booten kann sogar im Freien übernachtet werden. Die üppige Vegetation und die Geräusche des Dschungels schaffen dann eine besonders eindrucksvolle Atmosphäre.

Corcovado Nationalpark, Costa Rica

Los Patos Sirena Trail, Puntarenas © unsplash ×

Der Nationalpark Corcovado in Costa Rica ist ein Juwel der Artenvielfalt. Das Ökosystem reicht von dichten Regenwäldern bis hin zu unberührten Stränden. Auf Wanderungen durch den Park könnt ihr nicht nur exotische Tiere wie Tapire, sondern auch die vielfältige Flora mit seltenen Orchideen und Baumriesen entdecken. Die Abgeschiedenheit des Parks trägt zur Bewahrung seiner natürlichen Schönheit bei.

Taman Negara Nationalpark, Malaysia

Taman Negara Regenwald © Getty Images ×

Taman Negara ist einer der ältesten Regenwälder Malaysias und eine Oase der Wildnis. Die dichte Vegetation bietet einer Vielzahl von Tieren ein Zuhause, von majestätischen Tigern über Elefanten bis hin zu einer Vielzahl exotischer Vögel. Abenteurer:innen können sich auf Baumkronenwanderungen begeben, um die paradiesische Aussicht zu genießen, oder den längsten Hängebrückenkomplex der Welt überqueren.

Dschungel-Geheimtipps in Europa

Garajonay Nationalpark, Spanien

La Gomera Garajonay Nationalpark © pixabay ×

Nebelverhangene Lorbeerwälder, bizarre Felsformationen und eine einzigartige Flora prägen den Nationalpark Garajonay auf La Gomera. Der Nationalpark, der von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde, zeichnet sich durch zwischen den Bäumen schwebenden Nebelbänke aus. Sie verleihen dem Park seine einzigartige, geheimnisvolle Aura.

Madeira, Portugal

Levedas, Madeira © iStock ×

Madeira, die portugiesische Insel im Atlantik, besticht durch ihre atemberaubende landschaftliche Vielfalt und beeindruckende Flora. Die Insel ist bekannt für ihre üppigen botanischen Gärten und die spektakulären Levadas, künstlich angelegte Wasserkanäle, die die Insel durchziehen. Steil abfallende Klippen, dichte Lorbeerwälder und terrassierte Hügel, auf denen Bananen und tropische Früchte wachsen, lassen einen vergessen, dass man sich noch in Europa befindet.

Die letzten Urwälder der Slowakei

Hohe Tatra Berge © pixabay ×

Die letzten Urwälder der Slowakei sind ein Schatz an Naturschönheit und eine Seltenheit. In Nationalparks wie dem Nationalpark Poloniny und dem Nationalpark Tatra erstrecken sich diese Urwälder, die intakte Ökosysteme und eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten beherbergen. Die unberührte Wildnis und das einzigartige Ökosystem sind seit Jahrhunderten nahezu unverändert. Hier können Abenteurer:innen auf seltene Tiere wie Luchse, Bären und Steinadler stoßen und inmitten der Jahrhunderte alten Bäume eine zeitlose Atmosphäre erleben.

Spreewald, Deutschland

Spreewald, Deutschland © pixabay ×

Der Spreewald in Deutschland ist eine einzigartige Wasserlandschaft, die sich durch verwinkelte Flussarme, Kanäle und Wiesen auszeichnet. Die Kanäle laden zu gemütlichen Bootsfahrten ein, die dichten Wälder und Feuchtgebiete sind Lebensraum seltener Pflanzen und Tiere. Die Sorben/Wenden, eine ethnische Minderheit in der Region, pflegen ihre traditionelle Lebensweise und Folklore, was dem Spreewald seinen besonderen Charme verleiht.