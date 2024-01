Florida: Alle Geheimtipps aus dem Sunshine State

Neue Attraktionen, Zugverbindungen und nachhaltige Projekte – im gesamten Bundesstaat Florida warten auch im neuen Jahr eine Vielzahl neuer Erlebnisse darauf, von Besuchern entdeckt zu werden – vom Atlantik bis zum Golf von Mexiko.

Wettertechnisch und landschaftlich gibt es im Verlauf eines Jahres wenig Veränderung. Dies bedeutet jedoch keineswegs Stillstand für Florida. Im gesamten Bundesstaat warten heuer eine Vielzahl neuer Attraktionen darauf, von Besuchern entdeckt zu werden – angefangen von nachhaltigen Hotel-Resorts über Naturschutzprojekte bis hin zu sehenswerten Ausstellungen.

Die neuen Highlights in Florida

1. Neue Attraktionen im Universal Orlando Resort

Im Universal Orlando Resort gibt es einen neuen Themenbereich mit animierten Charakteren. © Getty Images ×

Im Universal Orlando Resort steht Neues bevor. Im kommenden Jahr wird ein neuer Themenbereich mit den animierten Charakteren von DreamWorks Animation entstehen. Die Fläche umfasst interaktive Erlebnisse und Spielbereiche mit Figuren aus Shrek, Trolls, Kung-Fu Panda und mehr. Zusätzlich hat Universal Pläne für seinen vierten Themenpark, Epic Universe, angekündigt, der 2025 südlich der Sand Lake Road auf einem über 300 Hektar großen Gelände eröffnet werden soll.

2. Dalí-Museum in St. Petersburg

Das Dalí-Museum in St. Petersburg ist besonders sehenswert. © Getty Images ×

Das Dalí-Museum in St. Pete hat in diesem Jahr mit „Dalí Alive 360°“ eine faszinierende Neuheit für Kunstliebhaber geschaffen. Das innovative Erlebnis entführt Besucher auf eine multisensorische Reise durch die faszinierende Welt von Salvador Dalí.

Die Ausstellung erstreckt sich im neuen Dalí Dome im Avant-Garten des Museums und präsentiert dynamisch projizierte Bilder, die sich von Boden bis ins Dach des Gebäudes erstrecken. Im kommenden Jahr soll außerdem ein lang erwartetes Hotelprojekt eröffnen, welches besonders für junge Besucher ein modernes und einzigartiges Erlebnis im angesagten Stadtzentrum von St. Pete bieten soll. Das Moxy Hotel an der Central Avenue wird im EDGE-Viertel beheimatet sein und neben komfortablen Unterkünften auch mit einer Rooftop-Bar, einem erstklassigen Restaurant und einem Pool aufwarten.

3. Neue Tierschutzprojekte auf den Keys

Neue Tierschutzprojekte gibt es auf den Keys. © Getty Images ×

Die Florida Keys zeichnen sich nicht nur durch ihre atemberaubenden Landschaften aus, sondern sind auch für ihre reiche Unterwasserwelt bekannt. Das Team von Dolphins Plus Marine Mammal Responder (DPMMR) in Islamorada plant für Anfang 2024 die Eröffnung des „Protect Center Whale & Dolphin Hospital“, welches die erste veterinärmedizinische Einrichtung für verletzte Wale und Delfine in Südflorida sein wird. Die Anlage wird ein Rehabilitationsbecken, einen Unterrichtsraum sowie ein Museum, das sich ganz dem Schutz der Meere widmet, umfassen. Ein dazu gehörendes er­lebnisorientiertes Lernzentrum kann auf Key Largo besucht werden.

4. Neuer Schnellzug

Ende September eröffnete Brightline, der einzige Anbieter moderner, umweltfreundlicher Intercity-Züge in Amerika, eine neue Strecke von Miami zum Flughafen Orlando. Die Züge halten in Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton und West Palm Beach, und bieten eine nachhaltige und innovative Reiseerfahrung durch Florida.

Die Brightline-Stationen in Südflorida sind bequem zu Fuß von den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten erreichbar. Die Buchungen sind über die Website oder die Brightline-App möglich. Business-Class-Tarife starten bei 79 US-Dollar, First-Class-Tarife bei 149 US-Dollar. Die Züge bieten kostenloses WLAN, Ladestationen und komfortable Ledersitze.



5. Die schönsten Strände

Florida ist ein Top-Ziel im Winter. © Getty Images ×

Was wäre eine Florida-Reise ohne einen Strand­besuch? Ein Geheimtipp ist Amelia Island. Die von natürlichen Quarzstränden aus den Appalachen gesäumten und von Sanddünen eingerahmten Küsten von Amelia Island sind seit langem für ihre natürliche Schönheit berühmt.

Und um diese zu erhalten, wird von der Gemeinde viel getan: Von Mai bis Oktober brüten jährlich Meeresschildkröten an den Stränden der Insel und durch verschiedenste Aktionen sorgt man gemeinsam für den Schutz dieser bedrohten Spezies. So werden Strandbesucher dazu angehalten, am Ende ihres Badetages keinerlei Spuren von Müll oder Löchern im Sand zu hinterlassen, das freut nicht nur die Schildkröten, sondern auch den Rest der Flora und Fauna. Wer selbst mitanpacken möchte, kann bei Amelia Island Sea Turtle Watch mithelfen, leere Nester nach verletzten Baby Schildkröten, die Hilfe benötigen, zu durchsuchen oder von leeren Eierschalen zu befreien und die Nester zu schließen.