× In diesen Ländern gibt's das beste Essen der Welt!

Der Online-Food-Guide ''Taste Atals'' kürt die besten Speisen und Getränke rund um den Globus. Neben den (un-)beliebtesten Gerichten der Welt ergibt sich aus den Nutzer-Stimmen auch ein neues Ranking zu den beliebtesten Landesküchen weltweit.

Strände, Städte, Kultur, Landschaft – es gibt viele Faktoren, die Einfluss darauf haben, in welches Urlaubsland wir reisen. Ganz oben auf der Liste: das Essen der verschiedenen Regionen. Daher hat "Taste Atlas" jetzt auch ein Ranking der Länder mit dem weltweit besten Essen erstellt. Grundlage hierfür waren die durchschnittlichen Bewertungen der am besten bewerteten Gerichte und Lebensmittelprodukte der einzelnen Länder.

© Getty Images ×

Das sind die Länder mit dem besten Essen der Welt

Auf Platz 1 der Länder mit dem besten Essen der Welt landet wenig überraschend das Land der Pizza und Pasta: Italien! Bei den durchschnittlichen Bewertungen lag das südeuropäische Land laut "Taste Atlas" zwar gleichauf mit dem zweitplatzierten Japan. Allerdings fielen die Bewertungen der User für das beste italienische Gericht – die Pizza – insgesamt ein besser aus als für die beste Speise Japans. In dem asiatischen Land wurde Kaiseki hoch bewertet. Darunter versteht man ein mehrgängiges Menü der gehobenen japanischen Küche.

© Getty Images ×

Platz 3 im Ranking der Länder mit der besten Küche konnte sich Griechenland sichern. Die beste griechische Speise ist laut dem "Taste Atlas"-Ranking Fava Santorinis. Dabei handelt es sich um flache Schälerbsen, die auf den Vulkanböden von Santorin und anderen Kykladeninseln angebaut und unter anderem zu einem besonders schmackhaften Püree verarbeitet werden. Traditionell garniert man die Speise mit Zwiebeln und Kapern.

Deutschland in dem Ranking vor Österreich!

Besonders überraschend: Deutschland landet in der Liste der Länder mit dem besten Essen der Welt auf Platz 32 - vier Plätze vor Österreich. Als das am besten bewertete deutsche Gericht führt der Food-Guide Kaiserschmarrn auf und verortet dessen Herkunft nach Bayern. Allerdings dürfte allgemein bekannt sein, dass die Süßspeise nicht in Deutschland, sondern in Österreich erfunden wurde. Immerhin schaffte es die österreichische Küche knapp vor die Schweiz.