× 5 City-Trips im Frühling

Städtereisen im Frühjahr erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Die Parks laden mit ihren blühenden Bäumen und Blumen zu Spaziergängen ein, Cafés locken mit hübschen Gastgärten. Und da und dort lässt es sich an einem Stadtstrand sonnen und entspannen. Diese Citys lassen keine Wünsche offen.

Sightseeing bei angenehmen Temperaturen und viel Sonne - der Frühling ist die ideale Jahreszeit für ausgiebige Erkundungstouren durch traumhaft schöne Städte. Nachstehend fünf Citys, die wir Ihnen ans Herz legen.

Valencia

Die spanische Hafenstadt Valencia punktet mit Strand, Altstadt und tollem Nightlife. Schönster Place to be: der Mercado Central, der alte Hauptmarkt, ein 6.800 m 2 großes Gebäude im Stil des valencianischen Jugendstils mit viel buntem Glas, Mosaiken, Säulen und einer beeindruckenden Kuppel. Man kann hier frische Meeresfrüchte, Fisch, Obst, Fleisch und Gemüse einkaufen. Auch toll: die Ciutat de les Arts i les Ciències (City of Arts and Science), ein futuristischer Gebäude-und Parkkomplex, entworfen vom spanischen Architekten Santiago Calatrava.

Tel Aviv

Die weiße Stadt zählt seit 2003 offiziell zum UNESCO-Weltkulturerbe. Neben einzigartiger Architektur gibt 's hier aber auch noch Traumstrände und Sonne satt. Mit den Straßencafés, ausgezeichneten Museen, sehenswerten Parks und Stränden, Konzerthallen und Theatern, eleganten Restaurants, schicken Einkaufszentren und Boutiquen ist Tel Aviv wie geschaffen für einen ausgiebigen Frühlingsspaziergang.

Marrakesch

Marrakesch mit seinem Platz der Gaukler ist eigentlich immer eine Reise wert. Ganz besonders aber im Frühling, wenn die Gärten ihr farbenfrohstes Kleid anlegen. Eine paradiesische Grünoase: der "Jardin Majorelle", der 1980 vom bereits verstorbenen Designer Yves Saint Laurent entdeckt und liebevoll renoviert wurde. Und 23 Kilometer außerhalb von Marrakesch, am Fuße des Atlasgebirges im Ourika-Tal, hat sich André Heller seinen Paradiesgarten, ANIMA, geschaffen.

Lissabon

Das ganze Jahr über verwöhnt Lissabon seine Besucher mit milden Temperaturen ab 20 °C. Besonders sehenswert ist die Königin am Tejo aber im Frühling, wenn die Stadt aus dem regnerischen Winter erwacht. Die quirlige Metropole ist zu dieser Jahreszeit weniger stark besucht und trotzdem reich an kulturellen Höhepunkten, Veranstaltungen und kulinarischen Köstlichkeiten. Zudem ist die hügelige Stadt in der Frühjahrssonne bequemer zu erkunden als im heißen Sommer. Tipp: Das neue Museum "Museu do Tesouro Real" im Lissabonner Stadtteil Belém stellt jetzt dauerhaft Juwelen der portugiesischen Krone aus.

Barcelona

Der Frühling ist die beste Jahreszeit, um die kosmopolitische Hauptstadt der spanischen Region Katalonien zu erkunden. Am Stadtstrand lässt es sich schon bestens entspannen, und Spaziergänge durch den farbenfrohen Park Güell sind bei angenehmen Temperaturen besonders schön. Tipp: Die ehemaligen Schmuddelviertel Born und Barceloneta haben sich jetzt zu angesagten Hipster-Locations entwickelt. Eine grüne Oase in Barceloneta ist der Parc de la Ciutadella.