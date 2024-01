Diese Städte sollten Sie 2024 besuchen

Kunst, Kultur und Kulinarik. Die Reiseprofis von Lonely Planet haben die besten Städte 2024 gekürt. Unter den Gewinnern sind Aufsteiger wie die Kenia-Hauptstadt Nairobi, Geheimtipps wie Mostar in Bosnien & Herzegowina oder Kultur-Juwele wie Montreal.

Neben dem Haupturlaub erfreuen sich Städtereisen bei Herrn und Frau Österreicher nach wie vor großer Beliebtheit. Zwar sind City-Trips innerhalb Europas in der Beliebtsheitsskala nach wie vor führend, doch auch die Nachfrage nach Städten in der Ferne legt weiter zu. Die beliebtesten Ziele innerhalb Europas sind Amsterdam, Berlin, München und London. Zieht es die Städtereisenden in die Ferne, führt New York die Beliebtheitsskala an – vor Dubai, San Francisco, Bangkok, Los Angeles und Tokio. Sie haben schon alles gesehen? Wir verraten die spannendsten Städteziele dieses Jahres.

1. Nairobi/Kenia

Nairobi: Die Hauptstadt Kenias hat die koloniale Vergangenheit abgeschüttelt. © Getty Images ×

Die kenianische Hauptstadt baut ihren Status als globales Kulturzentrum auch 2024 weiterhin aus. Die Stadt schüttelt die kolonialen Vergangenheit ab und macht sich ihren eigenen Rhythmus zu eigen, mit einer dynamischen Auswahl an Restaurants, Imbisswagen und Cafés sowie einem ständigen Wechsel von Kunst- und Kulturveranstaltungen, die alle den unverwechselbaren Nairobi-Cool-Lifestyle ausmachen. Dazu kommt der gleichnamige Nationalpark, in dem es vor Wildtieren nur so wimmelt und der vom Stadtzentrum aus leicht zu erreichen ist – ein unvergesslicher Ausflug.

2. Izmir/Türkei

Izmir: Die Stadt am Meer punktet mit ihren Kunst- und Kulturstätten. © Getty Images ×

Izmir ist eine Stadt, die sich rühmt, dass es sich dort gut leben lässt. Und dank der Lage am Meer, der frischen, ägäischen Küche und der Mischung aus Kulturerbe und zeitgenössischer Kunst verdient Izmir es auch, im Rampenlicht zu stehen. Ein lebhaftes altes Basarviertel, ein beliebtes jährliches Musik- und Tanzfestival, neue Kunst- und Kulturstätten, eine aufblühende Weinregion und ein einfacher Zugang zu wunderschönen Stränden und antiken Ruinen sind nur einige der Gründe, die für eine Reise nach Izmir sprechen

3. Jakarta/Indonesien

Jakarta: Skyline der kosmopolitischen Stadt. © Getty Images ×

Indonesiens (bald ehemalige) Hauptstadt ist seit langem ein Basislager für internationale Reisende, die zu den wilden Regenwäldern und weit entfernten Inseln des Landes weiterreisen. Im Jahr 2022 kündigte die Regierung an, dass sie aufgrund der wiederholten Überschwemmungen und des nervtötenden Verkehrs in eine neu gebaute Hauptstadt umziehen würde. Aber diese kosmopolitische Stadt ist nach wie vor der richtige Ort, um den städtischen Komfort zu genießen, bevor man sich in die entlegeneren Winkel des Landes begibt.

4. Mostar/Bosnien & Herzegowina

Mostar: City-Geheimtipp mit mittelalterlicher Altstadt in Bosnien & Herzegowina. © Getty Images ×

Mostar ist seit langem ein Geheimtipp unter den Balkanstädten. Die unvergessliche malerische und von Minaretten gesäumte mittelalterliche Altstadt und die berüchtigte Brücke von Mostar verlocken 2024 zu mehr als nur einem Tagesausflug. Die dynamischen Kunst-, Kunsthandwerks- und Musikfestivals laden zum Verweilen. Mit dem bevorstehenden 20. Jahrestag des Wiederaufbaus der Stari-Most-Brücke gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt für einen Besuch.

5. Manaus/Brasilien

Manaus: Das Opernhaus der Amazonas-City gilt als sensationelles Wahrzeichen. © Getty Images ×

Die größte City des Amazonasgebiets punktet mit einem unglaublichen Wahrzeichen, dem prächtigen Opernhaus Teatro Manaus. Und rundherum befindet sich der größte Regenwald der Welt, in dem unzählige einzigartige und bedrohte Arten zu Hause sind. Viele Touren werden angeboten, die meisten beginnen ganz in der Nähe von Manaus beim Naturschauspiel Encontro das Aguas („Treffen der Wasser“). Wie der Name besagt, sieht man hier den Zusammenfluss zweier Flüsse: des Rio Solimões und des Rio Negro. Das Besondere daran ist, dass die beiden Ströme eine sehr unterschiedliche Farbe haben. So ist das Wasser des Rio Solimões bräunlich-gelb, das des Rio Negro schwarz, bedingt durch unterschiedlichen Säuregehalt und unterschiedliche Dichte, Temperatur und Fließgeschwindigkeit. Die Flüsse fließen elf Kilometer im selben Flussbett nebeneinander her, bevor sich ihre Wasser vermischen und der Fluss wieder eine einheitliche Farbe aufweist. Die farbliche Grenze der beiden Flüsse ist von einem Boot aus deutlich zu sehen. Und übrigens auch auf Satellitenbildern.

6. Montreal/Kanada

Montreal: Festivals, Kunst und Kulinarik - die Kanada-City ist ein Hit. © Getty Images ×

Montreals ganzjähriger Festival- und Kunstkalender, die vielen Stadtviertel mit ihrer abwechslungsreichen Küche, die trendigen Galerien und schrulligen Geschäfte sind nur einige der vielen Gründe, warum die Stadt seit langem zu den coolsten Reisezielen Kanadas zählt. 2024 wird die Metropolregion mit neuen Museen, umgestalteten Attraktionen, einer immer lebendigeren Restaurantszene und zusätzlichen Verkehrsmitteln noch attraktiver.